Final Score Friday Week 1 scores and highlights

Final Score Friday 2025 Week 1: Thursday Night Matchups
Posted
and last updated

RICHMOND, Va. -- Final Score Friday is Central Virginia's only local high school football show. Lane Casadonte and Sean Robertson have scores and highlights from games on Fridays at 11:15 p.m. on CBS 6.

Final

HENRICO6
PETERSBURG48
Friday

ST. CHRISTOPHER’S 
(2)HUGUENOT 
Friday

(1)VARINA 
WILLIAM FLEMING 
Friday

HOPEWELL 
(3)HIGHLAND SPRINGS 
Final

ST. MICHAEL’S0
(4)BENEDICTINE38
Final

(5)DINWIDDIE53
COLONIAL HEIGHTS7
Final

MONACAN13
(6)MANCHESTER83
Final

THOMAS DALE29
COSBY7
Final

PRINCE GEORGE6
(9)GLEN ALLEN42
Final

(10)L.C. BIRD0
MIDLOTHIAN19
Final

MATOACA0
HERMITAGE38
Final

MECHANICSVILLE10
DEEP RUN31
Final

ATLEE14
DOUGLAS FREEMAN21
Final

LOUISA42
MILLS GODWIN26
Friday

(7)TRINITY EPISCOPAL 
NORTH CROSS 
Final

I.C. NORCOM0
(7)THOMAS JEFFERSON14
Friday

RHSA 
ARMSTRONG 
Final

CLOVER HILL0
MEADOWBROOK60
Friday

JAMES RIVER 
GREENSVILLE 
Friday

PATRICK HENRY 
BETHEL 
Final

J.R. TUCKER12
CAROLINE83
Final

POWHATAN20
ORANGE8
Final

NEW KENT13
GLOUCESTER7
Friday

GOOCHLAND 
NOTTOWAY 
Final

FRANKLIN22
JOHN MARSHALL12
Final

KING WILLIAM21
AMELIA7
Friday

COLLEGIATE 
ALBEMARLE 
Friday

COLONIAL BEACH 
WEST POINT 
Final

SUSSEX30
ESSEX52
