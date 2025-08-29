Final Score Friday Week 1 scores and highlights

RICHMOND, Va. -- Final Score Friday is Central Virginia's only local high school football show. Lane Casadonte and Sean Robertson have scores and highlights from games on Fridays at 11:15 p.m. on CBS 6.
You can also catch on-demand replays of Final Score Friday under the Sports tab on the CBS 6 Streaming App. Get the app on Roku, Amazon Fire TV, Apple TV and Android TV. Just search "CBS 6 Richmond" in your app store. (Click here to watch the show on our YouTube channel.)
Final Score Friday is sponsored by Oak Valley, Blazer Heating Air and Plumbing and Toyota.
Final: HENRICO 6, PETERSBURG 48
Friday: ST. CHRISTOPHER’S at (2)HUGUENOT — score not yet posted
Friday: (1)VARINA at WILLIAM FLEMING — score not yet posted
Friday: HOPEWELL at (3)HIGHLAND SPRINGS — score not yet posted
Final: ST. MICHAEL’S 0, (4)BENEDICTINE 38
Final: (5)DINWIDDIE 53, COLONIAL HEIGHTS 7
Final: MONACAN 13, (6)MANCHESTER 83
Final: THOMAS DALE 29, COSBY 7
Final: PRINCE GEORGE 6, (9)GLEN ALLEN 42
Final: (10)L.C. BIRD 0, MIDLOTHIAN 19
Final: MATOACA 0, HERMITAGE 38
Final: MECHANICSVILLE 10, DEEP RUN 31
Final: ATLEE 14, DOUGLAS FREEMAN 21
Final: LOUISA 42, MILLS GODWIN 26
Friday: (7)TRINITY EPISCOPAL at NORTH CROSS — score not yet posted
Final: I.C. NORCOM 0, (7)THOMAS JEFFERSON 14
Friday: RHSA at ARMSTRONG — score not yet posted
Final: CLOVER HILL 0, MEADOWBROOK 60
Friday: JAMES RIVER at GREENSVILLE — score not yet posted
Friday: PATRICK HENRY at BETHEL — score not yet posted
Final: J.R. TUCKER 12, CAROLINE 83
Final: POWHATAN 20, ORANGE 8
Final: NEW KENT 13, GLOUCESTER 7
Friday: GOOCHLAND at NOTTOWAY — score not yet posted
Final: FRANKLIN 22, JOHN MARSHALL 12
Final: KING WILLIAM 21, AMELIA 7
Friday: COLLEGIATE at ALBEMARLE — score not yet posted
Friday: COLONIAL BEACH at WEST POINT — score not yet posted
Final: SUSSEX 30, ESSEX 52