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Colonial Downs shifts race start times earlier due to July 4th weekend heat

Colonial Downs shifts race start times earlier this week as high temperatures are forecast for New Kent County
Colonial Downs shifts race start times earlier due to July 4th weekend heat
Posted

NEW KENT COUNTY, Va. — Colonial Downs shifts race start times earlier this week as high temperatures are forecast for New Kent County

Colonial Downs has announced early post times for horse racing this July 4th holiday weekend due to forecasted high temperatures in New Kent County.

Races Thursday, Friday, and Saturday will begin at 10:45 a.m. instead of the normal 12:30 p.m. start time. Gates will open to the public at 10:15 a.m. on those days. Sunday's races remain scheduled for the normal 12:30 p.m. post time, subject to further adjustments.

The first 500 fans in attendance on Saturday, July 4, will receive a free, limited-edition America 250 t-shirt courtesy of Colonial Downs.

Steeplechase racing and Corgi races continue each Thursday through Sunday. Racing runs through a special Labor Day racecard on Monday, Sept. 7.

Virginia Drought & Water Conservation Status – Complete List (June 26, 2026)

Virginia Water Conservation Orders & Restrictions as of June 26, 2026

Instructions: Search for your city, county or water system below.

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City/County Water System/Community Date Restrictions?
LOUISA COUNTYBLUE RIDGE SHORES06/10/2026Mandatory
LOUISA COUNTYNEW BRIDGE06/08/2026Mandatory
LOUISA COUNTYLOUISA COUNTY ZION CROSSROADS06/08/2026Mandatory
SHENANDOAH COUNTYWOODSTOCK, TOWN OF05/22/2026Mandatory
POWHATAN COUNTYTILMANS FARM06/17/2026Mandatory
CAROLINE COUNTYCAROLINE UTILITY SYSTEM06/05/2026Mandatory
CAROLINE COUNTYMILFORD SANITARY DISTRICT04/17/2026Mandatory
CAROLINE COUNTYWOODFORD ESTATES MHCMandatory
CAROLINE COUNTYBOWLING GREEN, TOWN OF04/20/2026Mandatory
CAROLINE COUNTYPORT ROYAL, TOWN OF04/17/2026Mandatory
CAROLINE COUNTYTIDEWATER MHPMandatory
CAROLINE COUNTYTOWNFIELD-PRL04/17/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYAUBURN CROSSING06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYBETHEL ACADEMY SUBDIVISION06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYBOTHA SUBDIVISION06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYOPAL REGIONAL06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYCATLETT SUBDIVISION06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYBEALETON REGIONAL06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYGREEN MEADOWS SUBDIVISION06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYMARSHALL WATERWORKS06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYNEW BALTIMORE REGIONAL06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYPARIS06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYPLAINS, THE06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYMEADOWS, THE06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYTURNBULL06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYVINT HILL06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYWATERLOO ESTATES06/05/2026Mandatory
FAUQUIER COUNTYWHITEWOOD FOREST06/05/2026Mandatory
ORANGE COUNTYGORDONSVILLE, TOWN OF05/21/2026Mandatory
ESSEX COUNTYRIVERDALE SUBDIVISION06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
ESSEX COUNTYVA AMERICAN SOUTH HILL BANKS06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
KING WILLIAM COUNTYMARLE HILL SUBDIVISION06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
KING WILLIAM COUNTYMARLE HILL SECTION 306/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
LANCASTER COUNTYCORROTOMAN BY THE BAY06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYVA AMERICAN WATER BAY HARBOR06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYBAY QUARTER SHORES06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYVA AMERICAN WATER GREENFIELD HARBOR I06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYVA AMERICAN WATER GREENFIELD HARBOR II06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYJETTYS REACH06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYVA AMERICAN WATER JETTY'S REACH III06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYVA AMERICAN WATER LUCOM POINT06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYSHERWOOD FOREST SHORES06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYVA AMERICAN WATER SPRIGGS LANDING06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
NORTHUMBERLAND COUNTYVA AMERICAN WATER UPPER BAY VIEW ESTATES06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYADAMS GROVE06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYBERKLEY BEACH - EBB TIDE BEACH06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYCABIN POINT AND GLEBE HARBOUR06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYVA AMERICAN DARL SUBDIVISION06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYDRIFTWOOD BEACH06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYBLEAK HALL06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYMONTROSS MOBILE HOME VILLAGE06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYOLD PROSPECT LANDING06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYPOTOMAC WESTMORELAND SHORES06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
WESTMORELAND COUNTYSTRATFORD HARBOUR06/04/2026Press Release Encouraging Water Efficiency
ALBEMARLE COUNTYEARLYSVILLE FOREST05/22/2026Voluntary
ALBEMARLE COUNTYPEACOCK HILL SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
BATH COUNTYASHWOOD - BCSA06/02/2026Voluntary
BATH COUNTYBATH COUNTY REGIONAL - BCSA06/02/2026Voluntary
BATH COUNTYCEDAR CREEK - BCSA06/02/2026Voluntary
BATH COUNTYCLIFTON FORGE MOUNTAIN - BCSA06/02/2026Voluntary
BATH COUNTYMILLBORO - BCSA06/02/2026Voluntary
BATH COUNTYTHOMASTOWN/CROWDERTOWN/SWITCHBACK - BCSA06/02/2026Voluntary
BOTETOURT COUNTYMOUNTAIN VIEW05/22/2026Voluntary
BOTETOURT COUNTYBLUE RIDGE HEIGHTS05/22/2026Voluntary
BOTETOURT COUNTYBRITISH WOODS05/22/2026Voluntary
BOTETOURT COUNTYHEATHERSTONE/BOTETOURT FOREST05/22/2026Voluntary
BOTETOURT COUNTYOAKWOOD/PARKVIEW05/22/2026Voluntary
BOTETOURT COUNTYRAINBOW FOREST05/22/2026Voluntary
BOTETOURT COUNTYWHITE OAK ESTATES05/22/2026Voluntary
FLUVANNA COUNTYCOLUMBIA05/22/2026Voluntary
FLUVANNA COUNTYLAKE MONTICELLO05/22/2026Voluntary
FLUVANNA COUNTYPALMYRA05/22/2026Voluntary
FLUVANNA COUNTYSTAGECOACH HILLS05/22/2026Voluntary
FREDERICK COUNTYSHAWNEE LAND05/22/2026Voluntary
FREDERICK COUNTYLAKE HOLIDAY ESTATES05/22/2026Voluntary
NELSON COUNTYSTONEY CREEK VILLAGE05/22/2026Voluntary
ROCKINGHAM COUNTYBROADWAY, TOWN OF05/22/2026Voluntary
ROCKINGHAM COUNTYCOUNTRYSIDE SANITARY DISTRICT - RCPW05/22/2026Voluntary
ROCKINGHAM COUNTYHARMANY HILLS - RCPW05/22/2026Voluntary
ROCKINGHAM COUNTYLILLY SUBDIVISION SANITARY DIST. - RCPW05/22/2026Voluntary
ROCKINGHAM COUNTYMASSANUTTEN VILLAGE05/22/2026Voluntary
ROCKINGHAM COUNTYMOUNT CRAWFORD-RCPW05/22/2026Voluntary
ROCKINGHAM COUNTYR.R. DONNELLEY- RCPW05/22/2026Voluntary
ROCKINGHAM COUNTYTHREE SPRINGS REGIONAL - RCPW05/22/2026Voluntary
SHENANDOAH COUNTYEDINBURG EXTENDED05/22/2026Voluntary
SHENANDOAH COUNTYHOLLER SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
SHENANDOAH COUNTYMASSANUTTEN VIEW SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
SHENANDOAH COUNTYNEW MARKET, TOWN OF05/22/2026Voluntary
SHENANDOAH COUNTYRYAN SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
HARRISONBURG CITYHARRISONBURG, CITY OF05/22/2026Voluntary
WAYNESBORO CITYWAYNESBORO, CITY OF05/22/2026Voluntary
ACCOMACK COUNTYCAPTAINS COVE05/22/2026Voluntary
DINWIDDIE COUNTYCHESDIN MANOR SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
DINWIDDIE COUNTYSTONY SPRINGS SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
GREENSVILLE COUNTYROLLING ACRES05/22/2026Voluntary
JAMES CITY COUNTYGLENWOOD ACRES-JCSA04/20/2026Voluntary
JAMES CITY COUNTYJCSA - CENTRAL SYSTEM04/20/2026Voluntary
JAMES CITY COUNTYKINGS VILLAGE - JCSA04/20/2026Voluntary
JAMES CITY COUNTYHEATHS MOBILE HOMES04/20/2026Voluntary
JAMES CITY COUNTYRACEFIELD - JCSA04/20/2026Voluntary
JAMES CITY COUNTYRETREAT (JCSA)04/20/2026Voluntary
JAMES CITY COUNTYWARE CREEK MANOR - JCSA04/20/2026Voluntary
JAMES CITY COUNTYWEXFORD HILLS - JCSA04/20/2026Voluntary
YORK COUNTYCARVER GARDENS05/22/2026Voluntary
YORK COUNTYLIGHTFOOT SYSTEM05/21/2026Voluntary
YORK COUNTYNELSON PARK05/22/2026Voluntary
YORK COUNTYQUEENS LAKE SYSTEM05/22/2026Voluntary
YORK COUNTYYORK TERRACE SYSTEM05/22/2026Voluntary
NEWPORT NEWS CITYNEWPORT NEWS, CITY OF05/21/2026Voluntary
CHARLES CITY COUNTYGLENDALE ACRES05/22/2026Voluntary
ESSEX COUNTYDAINGERFIELD SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
ESSEX COUNTYGWYNNFIELD SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
ESSEX COUNTYMARYFIELD SUB.05/22/2026Voluntary
ESSEX COUNTYMILLERS SQUARE05/22/2026Voluntary
GOOCHLAND COUNTYCROZIER05/22/2026Voluntary
GOOCHLAND COUNTYJAMES RIVER ESTATES05/22/2026Voluntary
GOOCHLAND COUNTYMANAKIN FARMS05/22/2026Voluntary
GOOCHLAND COUNTYPAGEBROOK05/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYAVONDALE05/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYCHERRYDALE SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYCOLONIAL FOREST05/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYHANOVER FARMS05/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYHIGH POINT FARMS NO. 105/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYHOLLY RIDGE NO 105/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYMAYFIELD FARMS05/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYRAINIER ESTATES05/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYRURAL POINT CENTRAL05/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYSPRING MEADOWS-MEADOW GATE05/22/2026Voluntary
HANOVER COUNTYWALNUT GROVE NO 105/22/2026Voluntary
KING WILLIAM COUNTYBLACK CREEK SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
KING WILLIAM COUNTYOAK SPRINGS05/22/2026Voluntary
KING WILLIAM COUNTYVENTER HEIGHTS SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
KING WILLIAM COUNTYWOODRUFF SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYBALL POINT05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYBLACK STUMP05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYCHURCHFIELDS05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYCORBIN - LEWIS ESTATES05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYCOVE COLONY05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYFOXWELLS05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYIRVINGTON COMMUNITY OF05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYTARTAN05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYLANCASTER COURTHOUSE05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYLANCASTER SHORES05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYLAUREL POINT05/19/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYLIVELY, COMMUNITY OF05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYWEEMS05/22/2026Voluntary
LANCASTER COUNTYWHITE STONE05/22/2026Voluntary
MATHEWS COUNTYCHESAPEAKE SHORES05/22/2026Voluntary
MATHEWS COUNTYCOBBS SHORES05/22/2026Voluntary
MIDDLESEX COUNTYCEDAR POINTE05/22/2026Voluntary
MIDDLESEX COUNTYKILMERS POINT05/18/2026Voluntary
MIDDLESEX COUNTYLUCYS COVE05/22/2026Voluntary
MIDDLESEX COUNTYTOWN OF SALUDA05/22/2026Voluntary
NEW KENT COUNTYBROOKWOOD MANOR05/22/2026Voluntary
NEW KENT COUNTYFIVE LAKES NO 105/22/2026Voluntary
NEW KENT COUNTYWINDSOR PARK05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYBELLS COVE SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYBON HARBOURS05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYBROWNS STORE05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYBURGESS05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYCALLAO05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYCHESAPEAKE BAY ESTATES05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYGLEBE POINT05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYHEATHSVILLE05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYINDIAN CREEK ESTATES05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYLOTTSBURG05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYMALLARD BAY SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYNORTHUMBERLAND PLANTATION05/21/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYREEDVILLE, TOWN OF05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYRIVERBEND ESTATES05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYWHITE SAND HARBOUR05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYWICOMICO CHURCH05/22/2026Voluntary
NORTHUMBERLAND COUNTYWICOMICO RIDGE05/22/2026Voluntary
POWHATAN COUNTYLAKE SHAWNEE ESTATES05/22/2026Voluntary
POWHATAN COUNTYMILL QUARTER PLANTATION05/22/2026Voluntary
POWHATAN COUNTYPOWHATAN COURTHOUSE05/22/2026Voluntary
RICHMOND COUNTYBELL ACRES05/22/2026Voluntary
RICHMOND COUNTYLUTTRELLVILLE05/22/2026Voluntary
RICHMOND COUNTYPLEASANT VIEW ESTATES05/22/2026Voluntary
RICHMOND COUNTYSCHOOLHOUSE MEADOWS05/22/2026Voluntary
WESTMORELAND COUNTYBUSHFIELD05/22/2026Voluntary
WESTMORELAND COUNTYGENERAL PARKER SHORES05/22/2026Voluntary
WESTMORELAND COUNTYHORNERS BEACH05/22/2026Voluntary
WESTMORELAND COUNTYKINSALE, TOWN OF05/22/2026Voluntary
WESTMORELAND COUNTYNOMINI BAY FARMS05/22/2026Voluntary
WESTMORELAND COUNTYSANDY POINT SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CAROLINE COUNTYCAMPBELL`S CREEK SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CAROLINE COUNTYELSINORE SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CAROLINE COUNTYLAKE CAROLINE05/22/2026Voluntary
CAROLINE COUNTYLAKE LAND`OR05/22/2026Voluntary
CAROLINE COUNTYTWIN CEDARS05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYCATALPA SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYCEDARBROOKE SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYCHURCHILL SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYDUTCH HOLLOW SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYFOREST VIEW SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYGIBSON MILLS SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYHAZEL RIVER05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYHERITAGE ESTATES05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYMERRIMAC SOUTH05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYMOUNTAIN VIEW TRAILER PARK05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYNORMAN ACRES SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYNORTHTOWN VILLAGE05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYOVERLOOK HEIGHTS COMBINED05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYPELHAM MANOR05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYSPRINGWOOD SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYWESTOVER ESTATES05/22/2026Voluntary
CULPEPER COUNTYWILDWOOD FOREST05/22/2026Voluntary
FAIRFAX COUNTYFAIRFAX COUNTY WATER AUTHORITY06/03/2026Voluntary
FAUQUIER COUNTYDRYSDALE SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
KING GEORGE COUNTYPRESIDENTIAL LAKES, SECT. 1405/22/2026Voluntary
LOUDOUN COUNTYLEESBURG, TOWN OF06/04/2026Voluntary
LOUDOUN COUNTYLOUDOUN WATER - CENTRAL SYSTEM06/03/2026Voluntary
LOUDOUN COUNTYPURCELLVILLE, TOWN OFVoluntary
LOUDOUN COUNTYROUND HILL, TOWN OFVoluntary
MADISON COUNTYACHSAH ACRES05/22/2026Voluntary
MADISON COUNTYOAK PARK SUBDIVISION05/22/2026Voluntary
MADISON COUNTYVALLEY VIEW05/22/2026Voluntary
ORANGE COUNTYWOLFTRAP WOODS05/22/2026Voluntary
SPOTSYLVANIA COUNTYLAKE WILDERNESS05/22/2026Voluntary

Source: Virginia Department of Health's Office of Drinking Water, compiled and structured by WTVR CBS 6.

Copyright 2026 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
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