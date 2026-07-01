Colonial Downs shifts race start times earlier due to July 4th weekend heat

NEW KENT COUNTY, Va. — Colonial Downs shifts race start times earlier this week as high temperatures are forecast for New Kent County
Colonial Downs has announced early post times for horse racing this July 4th holiday weekend due to forecasted high temperatures in New Kent County.
Races Thursday, Friday, and Saturday will begin at 10:45 a.m. instead of the normal 12:30 p.m. start time. Gates will open to the public at 10:15 a.m. on those days. Sunday's races remain scheduled for the normal 12:30 p.m. post time, subject to further adjustments.
The first 500 fans in attendance on Saturday, July 4, will receive a free, limited-edition America 250 t-shirt courtesy of Colonial Downs.
Steeplechase racing and Corgi races continue each Thursday through Sunday. Racing runs through a special Labor Day racecard on Monday, Sept. 7.
Virginia Water Conservation Orders & Restrictions as of June 26, 2026
Instructions: Search for your city, county or water system below.
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|City/County
|Water System/Community
|Date
|Restrictions?
|LOUISA COUNTY
|BLUE RIDGE SHORES
|06/10/2026
|Mandatory
|LOUISA COUNTY
|NEW BRIDGE
|06/08/2026
|Mandatory
|LOUISA COUNTY
|LOUISA COUNTY ZION CROSSROADS
|06/08/2026
|Mandatory
|SHENANDOAH COUNTY
|WOODSTOCK, TOWN OF
|05/22/2026
|Mandatory
|POWHATAN COUNTY
|TILMANS FARM
|06/17/2026
|Mandatory
|CAROLINE COUNTY
|CAROLINE UTILITY SYSTEM
|06/05/2026
|Mandatory
|CAROLINE COUNTY
|MILFORD SANITARY DISTRICT
|04/17/2026
|Mandatory
|CAROLINE COUNTY
|WOODFORD ESTATES MHC
|Mandatory
|CAROLINE COUNTY
|BOWLING GREEN, TOWN OF
|04/20/2026
|Mandatory
|CAROLINE COUNTY
|PORT ROYAL, TOWN OF
|04/17/2026
|Mandatory
|CAROLINE COUNTY
|TIDEWATER MHP
|Mandatory
|CAROLINE COUNTY
|TOWNFIELD-PRL
|04/17/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|AUBURN CROSSING
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|BETHEL ACADEMY SUBDIVISION
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|BOTHA SUBDIVISION
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|OPAL REGIONAL
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|CATLETT SUBDIVISION
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|BEALETON REGIONAL
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|GREEN MEADOWS SUBDIVISION
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|MARSHALL WATERWORKS
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|NEW BALTIMORE REGIONAL
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|PARIS
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|PLAINS, THE
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|MEADOWS, THE
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|TURNBULL
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|VINT HILL
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|WATERLOO ESTATES
|06/05/2026
|Mandatory
|FAUQUIER COUNTY
|WHITEWOOD FOREST
|06/05/2026
|Mandatory
|ORANGE COUNTY
|GORDONSVILLE, TOWN OF
|05/21/2026
|Mandatory
|ESSEX COUNTY
|RIVERDALE SUBDIVISION
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|ESSEX COUNTY
|VA AMERICAN SOUTH HILL BANKS
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|KING WILLIAM COUNTY
|MARLE HILL SUBDIVISION
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|KING WILLIAM COUNTY
|MARLE HILL SECTION 3
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|LANCASTER COUNTY
|CORROTOMAN BY THE BAY
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|VA AMERICAN WATER BAY HARBOR
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|BAY QUARTER SHORES
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|VA AMERICAN WATER GREENFIELD HARBOR I
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|VA AMERICAN WATER GREENFIELD HARBOR II
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|JETTYS REACH
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|VA AMERICAN WATER JETTY'S REACH III
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|VA AMERICAN WATER LUCOM POINT
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|SHERWOOD FOREST SHORES
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|VA AMERICAN WATER SPRIGGS LANDING
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|VA AMERICAN WATER UPPER BAY VIEW ESTATES
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|ADAMS GROVE
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|BERKLEY BEACH - EBB TIDE BEACH
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|CABIN POINT AND GLEBE HARBOUR
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|VA AMERICAN DARL SUBDIVISION
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|DRIFTWOOD BEACH
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|BLEAK HALL
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|MONTROSS MOBILE HOME VILLAGE
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|OLD PROSPECT LANDING
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|POTOMAC WESTMORELAND SHORES
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|WESTMORELAND COUNTY
|STRATFORD HARBOUR
|06/04/2026
|Press Release Encouraging Water Efficiency
|ALBEMARLE COUNTY
|EARLYSVILLE FOREST
|05/22/2026
|Voluntary
|ALBEMARLE COUNTY
|PEACOCK HILL SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|BATH COUNTY
|ASHWOOD - BCSA
|06/02/2026
|Voluntary
|BATH COUNTY
|BATH COUNTY REGIONAL - BCSA
|06/02/2026
|Voluntary
|BATH COUNTY
|CEDAR CREEK - BCSA
|06/02/2026
|Voluntary
|BATH COUNTY
|CLIFTON FORGE MOUNTAIN - BCSA
|06/02/2026
|Voluntary
|BATH COUNTY
|MILLBORO - BCSA
|06/02/2026
|Voluntary
|BATH COUNTY
|THOMASTOWN/CROWDERTOWN/SWITCHBACK - BCSA
|06/02/2026
|Voluntary
|BOTETOURT COUNTY
|MOUNTAIN VIEW
|05/22/2026
|Voluntary
|BOTETOURT COUNTY
|BLUE RIDGE HEIGHTS
|05/22/2026
|Voluntary
|BOTETOURT COUNTY
|BRITISH WOODS
|05/22/2026
|Voluntary
|BOTETOURT COUNTY
|HEATHERSTONE/BOTETOURT FOREST
|05/22/2026
|Voluntary
|BOTETOURT COUNTY
|OAKWOOD/PARKVIEW
|05/22/2026
|Voluntary
|BOTETOURT COUNTY
|RAINBOW FOREST
|05/22/2026
|Voluntary
|BOTETOURT COUNTY
|WHITE OAK ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|FLUVANNA COUNTY
|COLUMBIA
|05/22/2026
|Voluntary
|FLUVANNA COUNTY
|LAKE MONTICELLO
|05/22/2026
|Voluntary
|FLUVANNA COUNTY
|PALMYRA
|05/22/2026
|Voluntary
|FLUVANNA COUNTY
|STAGECOACH HILLS
|05/22/2026
|Voluntary
|FREDERICK COUNTY
|SHAWNEE LAND
|05/22/2026
|Voluntary
|FREDERICK COUNTY
|LAKE HOLIDAY ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|NELSON COUNTY
|STONEY CREEK VILLAGE
|05/22/2026
|Voluntary
|ROCKINGHAM COUNTY
|BROADWAY, TOWN OF
|05/22/2026
|Voluntary
|ROCKINGHAM COUNTY
|COUNTRYSIDE SANITARY DISTRICT - RCPW
|05/22/2026
|Voluntary
|ROCKINGHAM COUNTY
|HARMANY HILLS - RCPW
|05/22/2026
|Voluntary
|ROCKINGHAM COUNTY
|LILLY SUBDIVISION SANITARY DIST. - RCPW
|05/22/2026
|Voluntary
|ROCKINGHAM COUNTY
|MASSANUTTEN VILLAGE
|05/22/2026
|Voluntary
|ROCKINGHAM COUNTY
|MOUNT CRAWFORD-RCPW
|05/22/2026
|Voluntary
|ROCKINGHAM COUNTY
|R.R. DONNELLEY- RCPW
|05/22/2026
|Voluntary
|ROCKINGHAM COUNTY
|THREE SPRINGS REGIONAL - RCPW
|05/22/2026
|Voluntary
|SHENANDOAH COUNTY
|EDINBURG EXTENDED
|05/22/2026
|Voluntary
|SHENANDOAH COUNTY
|HOLLER SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|SHENANDOAH COUNTY
|MASSANUTTEN VIEW SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|SHENANDOAH COUNTY
|NEW MARKET, TOWN OF
|05/22/2026
|Voluntary
|SHENANDOAH COUNTY
|RYAN SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|HARRISONBURG CITY
|HARRISONBURG, CITY OF
|05/22/2026
|Voluntary
|WAYNESBORO CITY
|WAYNESBORO, CITY OF
|05/22/2026
|Voluntary
|ACCOMACK COUNTY
|CAPTAINS COVE
|05/22/2026
|Voluntary
|DINWIDDIE COUNTY
|CHESDIN MANOR SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|DINWIDDIE COUNTY
|STONY SPRINGS SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|GREENSVILLE COUNTY
|ROLLING ACRES
|05/22/2026
|Voluntary
|JAMES CITY COUNTY
|GLENWOOD ACRES-JCSA
|04/20/2026
|Voluntary
|JAMES CITY COUNTY
|JCSA - CENTRAL SYSTEM
|04/20/2026
|Voluntary
|JAMES CITY COUNTY
|KINGS VILLAGE - JCSA
|04/20/2026
|Voluntary
|JAMES CITY COUNTY
|HEATHS MOBILE HOMES
|04/20/2026
|Voluntary
|JAMES CITY COUNTY
|RACEFIELD - JCSA
|04/20/2026
|Voluntary
|JAMES CITY COUNTY
|RETREAT (JCSA)
|04/20/2026
|Voluntary
|JAMES CITY COUNTY
|WARE CREEK MANOR - JCSA
|04/20/2026
|Voluntary
|JAMES CITY COUNTY
|WEXFORD HILLS - JCSA
|04/20/2026
|Voluntary
|YORK COUNTY
|CARVER GARDENS
|05/22/2026
|Voluntary
|YORK COUNTY
|LIGHTFOOT SYSTEM
|05/21/2026
|Voluntary
|YORK COUNTY
|NELSON PARK
|05/22/2026
|Voluntary
|YORK COUNTY
|QUEENS LAKE SYSTEM
|05/22/2026
|Voluntary
|YORK COUNTY
|YORK TERRACE SYSTEM
|05/22/2026
|Voluntary
|NEWPORT NEWS CITY
|NEWPORT NEWS, CITY OF
|05/21/2026
|Voluntary
|CHARLES CITY COUNTY
|GLENDALE ACRES
|05/22/2026
|Voluntary
|ESSEX COUNTY
|DAINGERFIELD SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|ESSEX COUNTY
|GWYNNFIELD SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|ESSEX COUNTY
|MARYFIELD SUB.
|05/22/2026
|Voluntary
|ESSEX COUNTY
|MILLERS SQUARE
|05/22/2026
|Voluntary
|GOOCHLAND COUNTY
|CROZIER
|05/22/2026
|Voluntary
|GOOCHLAND COUNTY
|JAMES RIVER ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|GOOCHLAND COUNTY
|MANAKIN FARMS
|05/22/2026
|Voluntary
|GOOCHLAND COUNTY
|PAGEBROOK
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|AVONDALE
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|CHERRYDALE SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|COLONIAL FOREST
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|HANOVER FARMS
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|HIGH POINT FARMS NO. 1
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|HOLLY RIDGE NO 1
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|MAYFIELD FARMS
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|RAINIER ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|RURAL POINT CENTRAL
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|SPRING MEADOWS-MEADOW GATE
|05/22/2026
|Voluntary
|HANOVER COUNTY
|WALNUT GROVE NO 1
|05/22/2026
|Voluntary
|KING WILLIAM COUNTY
|BLACK CREEK SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|KING WILLIAM COUNTY
|OAK SPRINGS
|05/22/2026
|Voluntary
|KING WILLIAM COUNTY
|VENTER HEIGHTS SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|KING WILLIAM COUNTY
|WOODRUFF SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|BALL POINT
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|BLACK STUMP
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|CHURCHFIELDS
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|CORBIN - LEWIS ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|COVE COLONY
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|FOXWELLS
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|IRVINGTON COMMUNITY OF
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|TARTAN
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|LANCASTER COURTHOUSE
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|LANCASTER SHORES
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|LAUREL POINT
|05/19/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|LIVELY, COMMUNITY OF
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|WEEMS
|05/22/2026
|Voluntary
|LANCASTER COUNTY
|WHITE STONE
|05/22/2026
|Voluntary
|MATHEWS COUNTY
|CHESAPEAKE SHORES
|05/22/2026
|Voluntary
|MATHEWS COUNTY
|COBBS SHORES
|05/22/2026
|Voluntary
|MIDDLESEX COUNTY
|CEDAR POINTE
|05/22/2026
|Voluntary
|MIDDLESEX COUNTY
|KILMERS POINT
|05/18/2026
|Voluntary
|MIDDLESEX COUNTY
|LUCYS COVE
|05/22/2026
|Voluntary
|MIDDLESEX COUNTY
|TOWN OF SALUDA
|05/22/2026
|Voluntary
|NEW KENT COUNTY
|BROOKWOOD MANOR
|05/22/2026
|Voluntary
|NEW KENT COUNTY
|FIVE LAKES NO 1
|05/22/2026
|Voluntary
|NEW KENT COUNTY
|WINDSOR PARK
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|BELLS COVE SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|BON HARBOURS
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|BROWNS STORE
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|BURGESS
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|CALLAO
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|CHESAPEAKE BAY ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|GLEBE POINT
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|HEATHSVILLE
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|INDIAN CREEK ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|LOTTSBURG
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|MALLARD BAY SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|NORTHUMBERLAND PLANTATION
|05/21/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|REEDVILLE, TOWN OF
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|RIVERBEND ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|WHITE SAND HARBOUR
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|WICOMICO CHURCH
|05/22/2026
|Voluntary
|NORTHUMBERLAND COUNTY
|WICOMICO RIDGE
|05/22/2026
|Voluntary
|POWHATAN COUNTY
|LAKE SHAWNEE ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|POWHATAN COUNTY
|MILL QUARTER PLANTATION
|05/22/2026
|Voluntary
|POWHATAN COUNTY
|POWHATAN COURTHOUSE
|05/22/2026
|Voluntary
|RICHMOND COUNTY
|BELL ACRES
|05/22/2026
|Voluntary
|RICHMOND COUNTY
|LUTTRELLVILLE
|05/22/2026
|Voluntary
|RICHMOND COUNTY
|PLEASANT VIEW ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|RICHMOND COUNTY
|SCHOOLHOUSE MEADOWS
|05/22/2026
|Voluntary
|WESTMORELAND COUNTY
|BUSHFIELD
|05/22/2026
|Voluntary
|WESTMORELAND COUNTY
|GENERAL PARKER SHORES
|05/22/2026
|Voluntary
|WESTMORELAND COUNTY
|HORNERS BEACH
|05/22/2026
|Voluntary
|WESTMORELAND COUNTY
|KINSALE, TOWN OF
|05/22/2026
|Voluntary
|WESTMORELAND COUNTY
|NOMINI BAY FARMS
|05/22/2026
|Voluntary
|WESTMORELAND COUNTY
|SANDY POINT SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CAROLINE COUNTY
|CAMPBELL`S CREEK SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CAROLINE COUNTY
|ELSINORE SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CAROLINE COUNTY
|LAKE CAROLINE
|05/22/2026
|Voluntary
|CAROLINE COUNTY
|LAKE LAND`OR
|05/22/2026
|Voluntary
|CAROLINE COUNTY
|TWIN CEDARS
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|CATALPA SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|CEDARBROOKE SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|CHURCHILL SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|DUTCH HOLLOW SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|FOREST VIEW SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|GIBSON MILLS SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|HAZEL RIVER
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|HERITAGE ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|MERRIMAC SOUTH
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|MOUNTAIN VIEW TRAILER PARK
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|NORMAN ACRES SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|NORTHTOWN VILLAGE
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|OVERLOOK HEIGHTS COMBINED
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|PELHAM MANOR
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|SPRINGWOOD SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|WESTOVER ESTATES
|05/22/2026
|Voluntary
|CULPEPER COUNTY
|WILDWOOD FOREST
|05/22/2026
|Voluntary
|FAIRFAX COUNTY
|FAIRFAX COUNTY WATER AUTHORITY
|06/03/2026
|Voluntary
|FAUQUIER COUNTY
|DRYSDALE SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|KING GEORGE COUNTY
|PRESIDENTIAL LAKES, SECT. 14
|05/22/2026
|Voluntary
|LOUDOUN COUNTY
|LEESBURG, TOWN OF
|06/04/2026
|Voluntary
|LOUDOUN COUNTY
|LOUDOUN WATER - CENTRAL SYSTEM
|06/03/2026
|Voluntary
|LOUDOUN COUNTY
|PURCELLVILLE, TOWN OF
|Voluntary
|LOUDOUN COUNTY
|ROUND HILL, TOWN OF
|Voluntary
|MADISON COUNTY
|ACHSAH ACRES
|05/22/2026
|Voluntary
|MADISON COUNTY
|OAK PARK SUBDIVISION
|05/22/2026
|Voluntary
|MADISON COUNTY
|VALLEY VIEW
|05/22/2026
|Voluntary
|ORANGE COUNTY
|WOLFTRAP WOODS
|05/22/2026
|Voluntary
|SPOTSYLVANIA COUNTY
|LAKE WILDERNESS
|05/22/2026
|Voluntary
Source: Virginia Department of Health's Office of Drinking Water, compiled and structured by WTVR CBS 6.