Local National Weather Sports Traffic Watch Now
Franchise Crumb CBS 6 mini logo

Final Score Friday

Actions

Final Score Friday Week 11 scores and highlights

Watch Final Score Friday at 11:15 p.m. on CBS 6 and the CBS 6 Streaming App!
Final Score Friday 2025
WTVR
Final Score Friday 2025
Posted

RICHMOND, Va. -- Final Score Friday is Central Virginia's only local high school football show. Lane Casadonte and Sean Robertson have scores and highlights from games on Fridays at 11:15 p.m. on CBS 6.

You can also catch on-demand replays of Final Score Friday under the Sports tab on the CBS 6 Streaming App. Get the app on Roku, Amazon Fire TV, Apple TV and Android TV. Just search "CBS 6 Richmond" in your app store. (Click here to watch the show on our YouTube channel.)

Friday

(3)MANCHESTER 
(4)HUGUENOT 
Friday

(6)HIGHLAND SPRINGS 
HANOVER 
Friday

THOMAS JEFFERSON 
(10)HERMITAGE 
Final

(9)ARMSTRONG37
MECHANICSVILLE0
Friday

JAMES RIVER 
L.C. BIRD 
Friday

MIDLOTHIAN 
MONACAN 
Friday

DOUGLAS FREEMAN 
GLEN ALLEN 
Friday

PETERSBURG 
PRINCE GEORGE 
Friday

RHSA 
CLOVER HILL 
Friday

KING WILLIAM 
COLONIAL HEIGHTS 
Final

MEADOWBROOK12
MATOACA33
Friday

PATRICK HENRY 
(2)VARINA 
Friday

HOPEWELL 
(5)THOMAS DALE 
Friday

ATLEE 
HENRICO 
Friday

MILLS GODWIN 
DEEP RUN 
Friday

ARCADIA 
JOHN MARSHALL 
Friday

COSBY 
POWHATAN 
Friday

GOOCHLAND 
CHARLOTTESVILLE 
Friday

LOUISA 
MONTICELLO 
Friday

NEW KENT 
JAMESTOWN 
Friday

CAROLINE 
CULPEPER 
Friday

ESSEX 
LANCASTER 
Friday

CENTRAL-LUNENBURG 
AMELIA 
Friday

RAPPAHANOCK 
WESTMORELAND 
Saturday

NORFOLK ACADEMY 
(7)TRINITY EPISCOPAL 
Saturday

ST. CHRISTOPHER’S 
(8)BENEDICTINE 

Final Score Friday is sponsored by Oak Valley Custom Hardscapes, Blazer Heating Air and Plumbing, and Central Atlantic Toyota.

CBS 6 is Your Voice for Local Sports. Count on Lane Casadonte and Sean Robertson for the most honored and experienced local TV sports coverage in town. Don't miss Final Score Friday each week at 11:15 p.m. right after CBS 6 News at 11 p.m.

Copyright 2025 Scripps Media, Inc. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.
CBS 6 Sports
Lane Casadonte

Lane Casadonte

Sean Robertson

Sean Robertson

Your-Voice-Story-480x360.jpg

Go Beyond the Roster