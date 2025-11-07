Final Score Friday Week 11 scores and highlights

RICHMOND, Va. -- Final Score Friday is Central Virginia's only local high school football show. Lane Casadonte and Sean Robertson have scores and highlights from games on Fridays at 11:15 p.m. on CBS 6.
You can also catch on-demand replays of Final Score Friday under the Sports tab on the CBS 6 Streaming App. Get the app on Roku, Amazon Fire TV, Apple TV and Android TV. Just search "CBS 6 Richmond" in your app store. (Click here to watch the show on our YouTube channel.)
Friday: (3)MANCHESTER at (4)HUGUENOT — score not yet posted
Friday: (6)HIGHLAND SPRINGS at HANOVER — score not yet posted
Friday: THOMAS JEFFERSON at (10)HERMITAGE — score not yet posted
Final: (9)ARMSTRONG 37, MECHANICSVILLE 0
Friday: JAMES RIVER at L.C. BIRD — score not yet posted
Friday: MIDLOTHIAN at MONACAN — score not yet posted
Friday: DOUGLAS FREEMAN at GLEN ALLEN — score not yet posted
Friday: PETERSBURG at PRINCE GEORGE — score not yet posted
Friday: RHSA at CLOVER HILL — score not yet posted
Friday: KING WILLIAM at COLONIAL HEIGHTS — score not yet posted
Final: MEADOWBROOK 12, MATOACA 33
Friday: PATRICK HENRY at (2)VARINA — score not yet posted
Friday: HOPEWELL at (5)THOMAS DALE — score not yet posted
Friday: ATLEE at HENRICO — score not yet posted
Friday: MILLS GODWIN at DEEP RUN — score not yet posted
Friday: ARCADIA at JOHN MARSHALL — score not yet posted
Friday: COSBY at POWHATAN — score not yet posted
Friday: GOOCHLAND at CHARLOTTESVILLE — score not yet posted
Friday: LOUISA at MONTICELLO — score not yet posted
Friday: NEW KENT at JAMESTOWN — score not yet posted
Friday: CAROLINE at CULPEPER — score not yet posted
Friday: ESSEX at LANCASTER — score not yet posted
Friday: CENTRAL-LUNENBURG at AMELIA — score not yet posted
Friday: RAPPAHANOCK at WESTMORELAND — score not yet posted
Friday: NORFOLK ACADEMY SAT at (7)TRINITY EPISCOPAL 1PM — score not yet posted
Friday: ST. CHRISTOPHER’S SAT at (8)BENEDICTINE 1PM — score not yet posted
