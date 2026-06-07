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PHOTOS: 2026 Special Olympics Virginia Summer Games

More than 1,200 athletes from across Virginia competed in Richmond this weekend in the 2026 Special Olympics Virginia Summer Games, the state's largest annual Special Olympics competition.

Special Olympics Virginia Summer Games 2026

Richmond

Summer Games bring 1,200-plus 'really excited' athletes to Richmond

WTVR CBS 6 Web Staff

Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier Special Olympics Virginia Summer Games 2026 Special Olympics Virginia Summer GamesPhoto by: Devyn Vernier

PHOTOS: 2026 Special Olympics Virginia Summer Games

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  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026
  • Special Olympics Virginia Summer Games 2026

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Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
Special Olympics Virginia Summer GamesDevyn Vernier
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