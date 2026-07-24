Local National Weather Sports Shop Scripps Watch Now
NewsLocal News

PHOTOS: Ashland's 'Art in Orbit' brings free outdoor sculptures to town

Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR The Feather -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR The Feather -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR The Feather -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR The Feather -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR The Feather -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR The Feather -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit' Photo by: WTVR

PHOTOS: Ashland's 'Art in Orbit' brings free outdoor sculptures to town

close-gallery
  • Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Crumpled -- Ashland 'Art in Orbit'
  • The Feather -- Ashland 'Art in Orbit'
  • The Feather -- Ashland 'Art in Orbit'
  • The Feather -- Ashland 'Art in Orbit'
  • The Feather -- Ashland 'Art in Orbit'
  • The Feather -- Ashland 'Art in Orbit'
  • The Feather -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Look Up 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Perception 2 -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Adios Mona Lisa -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit'
  • Lean Forward to Go Forward -- Ashland 'Art in Orbit'

Share

WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
WTVR
Prev
1 / Ad
Next
Prev
1 / Ad
Next