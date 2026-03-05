List: River City Half Marathon and 5K no parking zones and road closures

RICHMOND, Va. — Numerous streets will be closed and "No Parking" zones will be in effect during the River City Half Marathon and 5K in Richmond the morning of Saturday, March 7.

City of Richmond

Road Closures

5600-6100 Blk. River Road — Between Cary Street Road & Huguenot Road | 6:00 a.m. - 12:00 p.m.

7100-8500 Blk. Riverside Drive — Between Scottview Drive & Southampton Road | 6:00 a.m. – 11:00 A.m.

3400 Blk. Bluff Drive — Between Riverside / Scottview Drive & Warner Road | 6:00 a.m. - 12:00 p.m.

3300-3400 Blk. Warner Road — Between Longview Drive & Bluff Drive | 6:00 a.m. – 10:00 a.m.

6800 Blk. Longview Drive — Between Warner Road & Wallowa Road | 6:00 a.m. – 10:00 a.m.

6600-6700 Blk. Wallowa Road — Between Longview Drive & Windsorview Drive | 6:00 a.m. – 10:00 a.m.

2800-3000 Blk. Windsorview Drive — Between Forest Hill Avenue & Wallowa Road | 6:00 a.m. – 10:00 a.m.

5900-6700 Blk. Forest Hill Avenue — Between Pineway Drive & Hathaway Road | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

5900 Blk. Fairlee Road — Between Forest Hill Avenue & Pineway Drive | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

2400 Blk. Pineway Drive — Between Fairlee Road & Riverside Drive | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

5500-5700 Blk. Riverside Drive — Between New Kent Road & Fairlee Road | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

5400 Blk. New Kent Road — Between Riverside & Riverside Drive | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

5000-5300 Blk. Riverside Drive — Between New Kent Road & Westover Hills Blvd. | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

2000 Blk. Prince Arthur Road — Between Evelyn Byrd Road & Riverside Drive | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

2000-2400 Blk. Westover Hills Blvd. — Between Riverside Drive & Park Drive | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

2300-2600 Blk. Park Drive — Between Westover Hills Blvd. & Blanton Avenue | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

100 Blk. Nottingham Road — Between Coventry & Dover Road | 6:00 a.m. – 11:00 a.m.

1000 Blk. Blanton Avenue — Between Park Drive & Douglasdale Road | 6:00 a.m. – 12:00 p.m.

2900-3600 Blk. Douglasdale Road — Between Blanton Ave & Portland Place | 6:00 a.m. – 12:00 p.m.

200-300 Blk. Portland Place — Between Dover Road & Douglasdale Road | 6:00 a.m. – 12:00 p.m.

3800-4500 Blk. Dover Road — Between Portland Place & Nottingham Road | 6:00 a.m. – 12:00 p.m.

4300-4600 Blk. Coventry Road — Between Nottingham Road & Cary Street Road | 6:00 a.m. – 12:00 p.m.

4700-6100 Cary Street Road — Between Coventry Road & River Road | 6:00 a.m. – 12:00 p.m.

No Parking

The following “No Parking” zones along the race route will go into effect beginning at 4 a.m. on Saturday.



5600-6100 Blk. River Road — Between Cary Street Road & Huguenot Road

7100-8500 Blk. Riverside Drive — Between Scottview Drive & Southampton Road

3400 Blk. Bluff Drive — Between Riverside / Scottview Drive & Warner Road

3300-3400 Blk. Warner Road — Between Longview Drive & Bluff Drive

6800 Blk. Longview Drive — Between Warner Road & Wallowa Road

6600-6700 Blk. Wallowa Road — Between Longview Drive & Windsorview Drive

2800-3000 Blk. Windsorview Drive — Between Forest Hill Avenue & Wallowa Road

5900-6700 Blk. Forest Hill Avenue — Between Pineway Drive & Hathaway Road

5900 Blk. Fairlee Road — Between Forest Hill Avenue & Pineway Drive

2400 Blk. Pineway Drive — Between Fairlee Road & Riverside Drive

5500-5700 Blk. Riverside Drive — Between New Kent Road & Fairlee Road

5400 Blk. New Kent Road — Between Riverside & Riverside Drive

5000-5300 Blk. Riverside Drive — Between New Kent Road & Westover Hills Blvd.

2000 Blk. Prince Arthur Road — Between Evelyn Byrd Road & Riverside Drive

2000-2400 Blk. Westover Hills Blvd. — Between Riverside Drive & Park Drive

2300-2600 Blk. Park Drive — Between Westover Hills Blvd. & Blanton Avenue

100 Blk. Nottingham Road — Between Coventry & Dover Road

1000 Blk. Blanton Avenue — Between Park Drive & Douglasdale Road

2900-3600 Blk. Douglasdale Road — Between Blanton Ave & Portland Place

200-300 Blk. Portland Place — Between Dover Road & Douglasdale Road

3800-4500 Blk. Dover Road — Between Portland Place & Nottingham Road

4300-4600 Blk. Coventry Road — Between Nottingham Road & Cary Street Road

4700-6100 Cary Street Road — Between Coventry Road & River Road

Email the CBS 6 Newsroom if you have additional information to share.

📲: CONNECT WITH US

Blue Sky | Facebook | Instagram | X | Threads | TikTok | YouTube

This story was initially reported by a journalist and has been converted to this platform with the assistance of AI. Our editorial team verifies all reporting on all platforms for fairness and accuracy. To learn more about how we use AI in our newsroom, click here.