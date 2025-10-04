PHOTOS: Cosby tops Clover Hill 21-20
Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier Photo by: Devyn Vernier