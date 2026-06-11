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Kristen LIVE at Pizzeria Mungo — Celebrating National Margarita Pizza Day

It's National Margherita Pizza Day!
Kristen LIVE at Pizzeria Mungo
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RICHMOND, Va. -- Fresh ingredients, perfected dough, and a passion for pizza come together at Pizzeria Mungo in Richmond, VA. Our, Kristen Luehrs joined owner Eric Mungo to make a classic margarita pizza — a fan-favorite now featured all day in honor of National Margarita Pizza Day. Stop by Pizzeria Mungo, 1017 North Arthur Ashe Boulevard, Suite A in Richmond. For more information, visit their website.

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