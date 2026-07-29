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MAPS: Week-by-week look at tracking Virginia's drought

Weekly Update Thursday, July 23, 2026 WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, July 23, 2026Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, July 16, 2026 WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, July 16, 2026Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, July 2, 2026 Weekly Update Thursday, July 2, 2026Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, July 9, 2026 Weekly Update Thursday, July 9, 2026Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, June 25, 2026. Weekly Update Thursday, June 25, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, June 18, 2026. Weekly Update Thursday, June 18, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, June 11, 2026. Weekly Update Thursday, June 11, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, April 30, 2026. Weekly Update Thursday, April 30, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, April 23, 2026. Weekly Update Thursday, April 23, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor
 Weekly Update Thursday, April 9, 2026. Weekly Update Thursday, April 9, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor

MAPS: Week-by-week look at tracking Virginia's drought

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  • Weekly Update Thursday, July 23, 2026 WTVR via U.S. Drought Monitor
  • Weekly Update Thursday, July 16, 2026 WTVR via U.S. Drought Monitor
  • Weekly Update Thursday, July 2, 2026
  • Weekly Update Thursday, July 9, 2026
  • Weekly Update Thursday, June 25, 2026.
  • Weekly Update Thursday, June 18, 2026.
  • Weekly Update Thursday, June 11, 2026.
  • Weekly Update Thursday, April 30, 2026.
  • Weekly Update Thursday, April 23, 2026.
  • Weekly Update Thursday, April 9, 2026.

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Weekly Update Thursday, July 23, 2026WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, July 16, 2026WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, July 2, 2026WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, July 9, 2026WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, June 25, 2026.WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, June 18, 2026.WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, June 11, 2026.WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, April 30, 2026.WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, April 23, 2026.WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, April 9, 2026.WTVR via U.S. Drought Monitor
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