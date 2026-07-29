MAPS: Week-by-week look at tracking Virginia's drought
Weekly Update Thursday, July 23, 2026Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, July 16, 2026Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, July 2, 2026Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, July 9, 2026Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, June 25, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, June 18, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, June 11, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, April 30, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor Weekly Update Thursday, April 23, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, April 9, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor
Weekly Update Thursday, April 9, 2026.Photo by: WTVR via U.S. Drought Monitor