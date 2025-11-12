Don't get towed! Complete list of Richmond Marathon no parking zones and road closures

RICHMOND, Va. — Thousands of runners and walkers will hit the streets of Richmond as part of the 2025 Allianz Richmond Marathon on Saturday, November 15.
That means numerous no parking zones and road closures will be set up starting at 9 p.m. on Wednesday, November 12.
Don't get towed! Vehicles parked along the racecourse will be towed* starting at 4 p.m., Friday, November 14.
Here's a list** of Richmond Marathon no parking zones and road closures:
No Parking — Times vary
- Bellevue Ave between Hermitage Rd and Bryan Park entrance
- Brook Road (southbound only) between Fauquier Avenue and N. Lombardy Street
- Crestwood Road between Pope Avenue and Fauquier Avenue
- Cowardin Avenue between Semmes Ave and Belvidere Street
- Fauquier Avenue (both sides) between Crestwood Road and Brook Road
- Forest Hill (north side only) between Windsorview Drive and Semmes Avenue
- Grove Avenue (westbound only) between Westmoreland Ave and Maple Ave
- Hermitage Road (northbound only) between N. Laburnum Ave and Pope Avenue
- Longview Dr. between Scottview Dr. and Wallowa Road
- Lorraine Ave between Crestwood Road and Brook Road
- Maple Ave (both sides) between Grove Ave and River/Cary Street Road
- N. 3rd Street between E. Broad St and E. Main Street
- N. 5th Street between E. Marshall St and Bragg Street
- N. 6th Street between E. Broad St and Grace Street
- Pope Avenue between Hermitage Road and Crestwood Road
- River/Cary Street Road between Maple Ave/Libbie Ave and Three Chopt Road
- River Road between Huguenot Bridge and Three Chopt Road
- Riverside Drive between Belvidere and W. 21st Street
- Riverside Drive between Huguenot Bridge and Scottview Drive
- Scottview Drive between Riverside and Longview Drive
- Semmes Avenue between Cowardin Ave and Forest Hill Ave / Roanoke St.
- Tredegar Street between Dominion Resources and Brown’s Island Way / 2nd Street Connector
- W. 21st Street between Riverside Drive and Semmes Avenue
- Wallowa Road between Longview and Windsorview Drive
- Westmoreland Street between Monument Avenue and Grove Ave
- Windsorview Drive between Wallowa Road and Forest Hill Avenue
No Parking — Date/time specific
Wednesday, Nov. 12 — 9 p.m.
- S. 5th Street between Bragg and Tredegar Street
- Tredegar Street between S. 7th Street and Brown’s Island / 2nd Street Connector
Friday, Nov. 14 — 4 p.m.
- 5th Street between E. Grace and Bragg Street
Friday, Nov. 14 — 9 p.m.
- Arthur Ashe Boulevard (northbound only) between W. Main Street and Hermitage Rd.
- Arthur Ashe Boulevard (southbound only) between W. Broad Street and Monument Avenue
- Broad Street between N. 10th Street and Arthur Ashe Blvd (east & westbound)
- E. Franklin Street between N. 2nd St and N. 6th St
- Grace Street between N. 9th St and N. Arthur Ashe Boulevard
- Monument Avenue (westbound only) between N. Mulberry and Chantilly Street
- N. Lombardy Street between Brook Road and W. Grace Street
- N. Mulberry Street between W. Broad Street and W. Grace Street
- W. Main Street (both sides) between Belvidere and Arthur Ashe Boulevard
Road Closures — Times vary (general list with times)
- Arthur Ashe Boulevard (northbound) between W. Cary St and Hermitage Rd. — 4 a.m. – 3 p.m.
- Arthur Ashe Boulevard (southbound) between W. Broad St and Monument Ave — 4 a.m. – 9 a.m.
- Bellevue Ave between Hermitage Rd. and Bryan Park — 4 a.m. –11 a.m.
- Belvidere (southbound lane) between W. Main St and Lee Bridge — 4 a.m. –1 p.m.
- Brook Rd (southbound) between Fauquier Ave and N. Lombardy St — 4 a.m. – 2 p.m.
- Crestwood Rd. between Westbrook Ave and Fauquier Ave — 4 a.m. –11 a.m.
- Cowardin Ave (one / southbound lane) between Semmes Ave and Lee Bridge — 4 a.m. – 1 p.m.
- E. Franklin St between N. 2nd St and N. 6th St — 4 a.m. – 3 p.m.
- Fauquier Ave (north/southbound) between Crestwood Rd and Brook Rd — 4 a.m. –1 p.m.
- Forest Hill Ave (westbound) between Windsorview Dr. and Semmes Ave — 4 a.m. –11 a.m.
- Grace Street between N. Allen Ave and N. 4th St — 4 a.m. – 3 p.m.
- Grove Ave (westbound) between Westmoreland Ave and Maple St. — 4 a.m. –9 a.m.
- Grove Ave / Westmoreland area: Westmoreland St between Monument Ave and Grove Ave — 4 p.m. – 9 a.m.
- Huguenot Rd. between Huguenot Bridge and Cherokee Rd. — 4 a.m. –10 a.m.
- Lee Bridge (northbound lanes) between Belvidere and Cowardin Ave — 4 a.m. –1 p.m.
- Longview Dr. between Scottview Dr. and Wallowa Drive — 4 a.m. –10 a.m.
- Maple Ave between Grove Ave and River/Cary St. Rd. — 4 a.m. – 9 a.m.
- Monument Ave (westbound) between N. Mulberry Ave and Chantilly St. — 4 a.m. – 9 a.m.
- N. Lombardy St between Brook Rd and W. Grace St — 4 a.m. – 2 p.m.
- Pope Ave between Hermitage Rd. and Crestwood Rd. — 4 a.m. – 1 p.m.
- River/Cary Street Rd. between Maple/Libbie Ave and Three Chopt Rd. — 4 a.m. – 9 a.m.
- Riverside Dr between Belvidere and W. 21st Street — 4 a.m. –Noon
- Riverside Dr. between Huguenot Bridge and Scottview Dr. — 4 a.m. – 10 a.m.
- Scottview Dr. between Riverside and Longview Dr. — 4 a.m. – 10 a.m.
- Semmes Ave (westbound) between Cowardin Ave and Forest Hill Ave / Roanoke St. — 4 a.m. - 11 a.m.
- W. 21st Street between Riverside Dr and Semmes Ave — 4 a.m. – Noon
- W. Grace St between Arthur Ashe Blvd and N. Allen Ave — 4 a.m. – 9 a.m.
- W. Main St between Belvidere and Arthur Ashe Boulevard — 4 a.m. – Noon
- Wallowa Rd. between Scottview Dr. and Windsorview Dr. — 4 a.m. – 10 a.m.
- Windsorview Dr. between Wallowa Rd. and Forest Hill Ave. — 4 a.m. – 10 a.m.
Road Closures — Date-specific (Thursday–Saturday)
Thursday, Nov. 13
- S. 5th Street between Bragg and Tredegar Street — Thu 5 p.m. → Sat Nov. 15, 5 p.m.
- Tredegar Street between S. 7th Street and Brown’s Island / 2nd Street Connector — Thu 5 p.m. → Sat Nov. 15, 5 p.m.
Friday, Nov. 14 (multi-day closures beginning Friday evening)
- 5th Street between E. Grace and Byrd Street — Fri 5 p.m. → Sat Nov. 15, 5 p.m.
- 5th Street between Tredegar and Byrd Street — Fri 5 p.m. → Sat Nov. 15, 5 p.m.
- S. 5th Street between Byrd and Bragg Street — Fri 5 p.m.→ Sat Nov. 15, 5 p.m.
Saturday, Nov. 15 (daytime closures)
- Broad Street between Arthur Ashe Boulevard and N. 10th Street — 4 a.m. - 10 a.m.
- Hermitage Road (northbound) between N. Laburnum and Pope Ave — 4 a.m. - 1 p.m.
- N. Mulberry Street between W. Broad and Grace Street — 4 a.m. - 9 a.m.
- Tredegar Street between Dominion Resources and Brown’s Island Way / 2nd Street Connector — 4 a.m. - 5 p.m.
* For towing inquiries, please contact Seiberts Towing 804-233-5757.
** The list of road closures and no parking zones is subject to change. Click here for updates.
