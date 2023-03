Migliori Piattaforme di Trading: 7 Broker per Differenti Trader

Disclaimer: This material is partially funded by a sponsor. The sponsor is solely responsible for any ideas or opinions that do not represent those of WTVR.

Per avere successo a lungo termine nel trading online è necessario avere accesso a piattaforme di trading affidabili, con strumenti e indicatori, spread ragionevoli e commissioni che non intacchino i guadagni.

Faremo una panoramica su alcune delle migliori piattaforme di trading, tra cui spicca eToro al primo posto grazie alle sue strategie avanzate e agli spread competitivi.

Tuttavia, anche altri broker possono essere più o meno adatti a seconda degli interessi dei trader. Per questo nell’articolo esamineremo alcune delle migliori piattaforme di trading online con le rispettive categorie assegnate a ciascuna per facilitare una scelta consapevole.

7 Tra Le Migliori Piattaforme Di Trading Online

Plus500: tra le migliori piattaforme di trading per chi cerca una solida interfaccia

Interactive Brokers: tra le migliori piattaforme di trading online per i più esperti

Saxo Bank: tra le migliori piattaforme di trading per le strategie automatizzate

XTB: tra le migliori piattaforme di trading online a basso costo

CMC Markets: tra le migliori piattaforme di trading per principianti

Forex.com: tra le migliori piattaforme di trading per gli scalper

eToro: tra le migliori piattaforme di trading online per versatilità

1. Plus500: Tra le migliori piattaforme di trading per chi cerca una solida interfaccia per l'esecuzione delle operazioni

Vantaggi:

Oltre 60 diverse coppie di valute estere

Un'interfaccia semplice e potente

Le caratteristiche includono trailing stop e notifiche programmabili

Oltre 2.000 strumenti finanziari

Fornisce l'accesso a circa 2.800 Contratti per Differenza

Ordini stop-loss con garanzia

Protezione contro un saldo negativo del conto

Numerosi mercati esteri

Svantaggi:

Non va bene per gli scalper

Conto minimo di 100 dollari

Un servizio clienti non sempre soddisfacente

Plus500 è una delle migliori piattaforme di trading disponibili sul mercato, grazie alla sua vasta gamma di strumenti di trading, tra cui azioni, materie prime, criptovalute, indici e valute forex.

Si tratta di una piattaforma semplice e intuitiva da utilizzare, con grafici interattivi e molti strumenti di analisi tecnica per aiutare i trader a prendere decisioni di trading informate.

Plus500 è anche famosa per le sue commissioni contenute e la sua politica di spread ridotti, il che significa che i trader possono eseguire operazioni a prezzi competitivi. Plus500 può anche essere considerata una delle migliori piattaforme di trading gratis, grazie alla possibilità di creare un account demo gratuito, che permette ai trader di fare pratica senza rischiare i propri fondi.

A chi consigliamo Plus500?

Plus500 è perfetto per il singolo trader che desidera accedere a un'ampia varietà di mercati finanziari a costi di trading ragionevoli e con un'interfaccia semplice e intuitiva.

Si tratta di una piattaforma di trading CFD che offre ai trader l'accesso a più di 2.800 titoli a un costo minimo o nullo.

Questo dovrebbe interessare i trader esperti che amano le transazioni manuali, poiché è probabile che il costo ridotto superi la mancanza di capacità aggiuntive rispetto a certi competitor.

Perché abbiamo inserito Plus500 tra le migliori piattaforme di trading

Plus500 offre ai suoi clienti di oltre 50 paesi l'opportunità di accedere ad una vasta gamma di prodotti CFD su diversi titoli. Tra i prodotti disponibili, si possono trovare le valute forex (FX), gli indici azionari, le singole azioni, le materie prime, i fondi negoziati in borsa (ETF), le opzioni e le criptovalute (soggette a regolamentazione).

Nel 2013, Plus500 ha introdotto la negoziazione di CFD su Bitcoin, diventando il primo broker ad offrire questo servizio. Inoltre, l'azienda facilita la negoziazione di CFD su opzioni in molti mercati, che si distinguono dalle opzioni tradizionali per essere regolate in contanti, ma offrono comunque la possibilità di scommettere sul prezzo futuro dello strumento di riferimento su cui si basano.

Sintesi

Plus500 è un noto marchio internazionale che offre ai trader online una piattaforma di trading facile da usare, trading sul mercato azionario e un'ampia varietà di CFD.

L'interfaccia di trading semplificata di Plus500 piace ai nuovi arrivati che cercano una curva di apprendimento facile, ma i trader più esperti potrebbero essere delusi dalla mancanza di risorse a loro disposizione.

2. Interactive Brokers: Tra le migliori piattaforme di trading online per i più esperti

Vantaggi:

Strumenti innovativi per lo studio e l'analisi competitiva

Commissioni e margini scontati

Fondi di investimento per 17.000 dollari senza costi annuali

L'help desk può essere raggiunto in diversi modi

Costruito per le esigenze dei trader e degli investitori di tutto il mondo

Operazioni gratuite o a basso costo sulle criptovalute

Set completo di strumenti di analisi fondamentale e tecnica per i trader

La più ampia selezione di asset investibili al mondo

Svantaggi:

La prospettiva di investire potrebbe essere scoraggiante per chi ha meno esperienza e non prende abbastanza iniziativa

Un'app di trading scadente per i dispositivi mobili

Interactive Brokers, fondata nel 1993 da Thomas Peterffy, offre servizi di brokeraggio con accesso ampio al mercato, prezzi bassi e ottime esecuzioni di transazioni. Con oltre 2 milioni di conti e un valore di trading giornaliero di 1,9 milioni di dollari, IBKR è quotata in borsa ed è finanziariamente solida.

Viene considerata una delle migliori piattaforme di trading perché offre tassi di margine bassi e commissioni competitive per numerosi asset, oltre che strumenti sofisticati. Tuttavia la vasta gamma di opzioni di prezzo può essere confusa per chi è meno esperto.

La società si impegna costantemente nell'innovazione, come la possibilità di negoziare quote frazionarie di azioni e criptovalute.

L'app Impact è importante per gli investitori ESG, mentre l'app GlobalTrader offre un accesso mobile ai mercati esteri.

A chi consigliamo Interactive Brokers?

Interactive Brokers (IBKR) è ampiamente utilizzato dagli esperti del settore grazie alla sua interfaccia di trading desktop facile da usare, all'elaborazione degli ordini rapidissima e ai costi minimi. Oltre a questo, IBKR offre una serie di vantaggi che gli investitori abituali apprezzeranno, tra cui una fantastica suite di app per dispositivi mobili.

Perché abbiamo inserito Interactive Brokers tra le migliori piattaforme di trading

Interactive Brokers è una piattaforma di trading ben nota per i trader esperti e dal 2019 ha introdotto un nuovo servizio, IBKR Lite, per i meno esperti.

IBKR Lite offre il trading gratuito di azioni ed ETF nelle borse statunitensi e consente il trading di opzioni, futures, fondi comuni di investimento, reddito fisso e altro ancora in 135 borse di 33 paesi. Le commissioni di trading per IBKR Lite sono uguali a quelle dei clienti IBKR Pro.

IBKR Pro è una piattaforma di trading sofisticata con un prezzo di 0,005 dollari per azione e una vasta selezione di titoli negoziabili, comprese le azioni estere. L'apertura di qualsiasi tipo di conto non comporta alcun costo e sono disponibili azioni frazionate, senza commissione per il mantenimento del conto o l'inattività.

Sintesi

Se cercate un broker multi-asset affidabile con accesso a un'ampia varietà di mercati internazionali, non andate oltre a Interactive Brokers. Offre servizi a basso prezzo con risorse educative di prim'ordine e piattaforme di trading adatte a un'importante istituzione finanziaria.

Mentre le potenti capacità di trading della piattaforma e il controllo granulare sui tipi di ordine possono interessare gli investitori esperti, i nuovi arrivati potrebbero provare la versione Lite.

3. Saxo Capital Markets: Tra le migliori piattaforme di trading online per le strategie automatizzate

Vantaggi:

Ampia gamma di prodotti e servizi

La migliore ricerca nel settore finanziario

Interfaccia dal design eccellente

Offre la custodia dei fondi dei clienti

Svantaggi:

Manca MT4

Il servizio clienti non è una priorità

Costi ausiliari difficili da comprendere

Il Gruppo Saxo Bank, con sede in Danimarca, è stato fondato nel 1992 e si presenta come "un esperto leader nel settore Fintech specializzato nel trading e negli investimenti multi-asset e nell'offerta di 'Banking-as-a-Service' ai clienti wholesale".

Nel 1998, quando ha aperto i battenti, la società è stata un pioniere nel campo del commercio via internet.

A chi consigliamo Saxo Capital Market?

Saxo Capital Markets è una delle migliori piattaforme di trading online che si rivolge soprattutto a investitori esperti, che cercano di eseguire operazioni complesse e utilizzare strumenti di trading avanzati, come l’automatizzazione delle operazioni. La piattaforma offre la possibilità di investire in oltre 30 paesi, con accesso a oltre 40 borse mondiali, consentendo agli investitori di diversificare il loro portafoglio e mitigare i rischi.

Gli investitori internazionali che cercano un'esperienza di trading sofisticata possono personalizzare le proprie strategie di trading e analizzare i dati di mercato in tempo reale.

Perché abbiamo inserito Saxo Capital Market tra le migliori piattaforme di trading

Per i trader più esperti, Saxo raccomanda lo strumento SaxoTraderPRO scaricabile. SaxoTraderGO invece, la sua piattaforma basata sul web, offre un design facile da usare e utili strumenti di trading, e dispone anche di un'utile applicazione mobile.

La piattaforma offre un'ampia gamma di strumenti di trading avanzati e una vasta scelta di prodotti finanziari, tra cui azioni, obbligazioni, ETF, futures, opzioni e Forex, consentendo agli investitori di diversificare il proprio portafoglio e di mitigare i rischi.

Sintesi

Saxo Bank è un broker multi-asset premium, con risorse all'avanguardia, tra cui ricerche approfondite e un'interfaccia di trading intuitiva, con un inventario sbalorditivo di oltre 60.000 prodotti finanziari diversi.

Saxo Bank offre un ambiente di trading completo con una vasta gamma di strumenti, ricerche e servizi premium per i trader attivi (o per coloro che possono permettersi di mantenere un saldo di conto elevato).

4. XTB: Tra le migliori piattaforme di trading online a basso costo

Vantaggi:

Spread di cambio ridotti

Offre la custodia dei fondi dei clienti

Priorità alla soddisfazione dei clienti

Con 48 diverse coppie di valute

Conto prova con 100.000 euro

20 anni di esperienza

Svantaggi:

Aumento delle spese per gli spread di cambio non valutari

Nessuna possibilità di creare indicatori personalizzati

Vengono addebitati importi mensili per la mancanza di attività sul proprio conto

La società di XTB è stata fondata nel 2002 da Jakub Zablocki e altri tre imprenditori e ha sede in Polonia.

XTB è una piattaforma di trading online leader nel settore, che offre ai suoi utenti accesso a una vasta gamma di mercati finanziari e una grande varietà di strumenti per il trading, tra cui CFD, azioni, valute, materie prime, criptovalute e molto altro.

Gli utenti di XTB possono scegliere tra diverse piattaforme di trading user-friendly e altamente personalizzabili, tra cui la celebre xStation 5 e la MetaTrader 4.

XTB è considerata una delle migliori piattaforme di trading gratis per il conto demo da 100 mile euro, perché offre spread competitivi, una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica e fondamentale ed è regolamentata da diverse autorità di vigilanza finanziaria, tra cui la FCA e la CySEC, offrendo ai suoi clienti un alto livello di sicurezza e trasparenza.

A chi consigliamo il trading online XTB?

XTB è consigliata sia ai trader principianti che a quelli più esperti che vogliono avere commissioni più basse. La piattaforma offre una vasta gamma di risorse didattiche, tra cui webinars, video formativi e eBook, per aiutare i nuovi trader a migliorare le loro competenze. Inoltre, XTB offre ai suoi clienti un servizio di assistenza clienti professionale e disponibile 24/5.

Perché abbiamo inserito XTB tra le migliori piattaforme di trading

Per aiutare i propri clienti ad avere successo nel settore del trading online, XTB Online Trading (XTB) offre un'ampia gamma di funzionalità. Il suo principale vantaggio competitivo è il costo dello spread FX più basso del settore per i clienti.

Per gli altri prodotti, i prezzi (spread + commissioni) sono più standard. Anche se ha un set di funzioni limitato, la piattaforma di trading xStation 5 è semplice e facile da usare. Inoltre, è dotata di una serie di strumenti utili, come lo scanner degli strumenti e la heat map.

Sintesi

XTB è un broker multi-asset leader per la qualità dei suoi servizi, l'ampiezza della sua offerta di Forex e CFD e la facilità con cui permette ai suoi clienti di fare trading.

Grazie al suo ampio materiale didattico e di ricerca, le sue commissioni contenute, nonché al design superiore della sua interfaccia di trading xStation 5, XTB si è guadagnato un posto tra i tra le migliori piattaforme di trading gratis (grazie al conto demo) nella nostra valutazione.

5. CMC Markets: Tra le migliori piattaforme di trading per principianti

Vantaggi:

Ampia gamma di prodotti e servizi

Regolamentata dalla Financial Conduct Authority (Regno Unito)

Priorità data all'educazione e all'assistenza dei clienti

strutture per la ricerca tra le migliori del settore

offre la custodia dei fondi dei clienti

Azioni a prezzi competitivi

Conti a deposito zero

Più di 100 misure tecniche

Diecimila o più titoli

Svantaggi:

Evita i clienti degli Stati Uniti

Distinzioni tra NG e MT4

I costi di acquisto e vendita di CFD sono piuttosto elevati per alcuni mercati basati su indici.

Non è possibile effettuare test retrospettivi o utilizzare il trading automatico.

Il giorno lavorativo va dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi.

Pur essendo considerata ottima anche dagli esperti, CMC Markets è una delle migliori piattaforme di trading online per i principianti. Si tratta di un rinomato broker forex britannico fondato nel 1989 che offre la piattaforma "Next Generation", un prodotto basato sul web e ricco di funzionalità. Oltre a questo, CMC fornisce anche un'applicazione mobile e l'onnipresente piattaforma MT4 (scaricabile).

I trader possono accedere a una vasta gamma di opportunità, tra cui i contratti per differenza (CFD) e molto altro. Un'ampia gamma di titoli di Stato e 14 criptovalute (12 criptovalute + 2 indici) completano la gamma di prodotti, dando ai trader di tutti i tipi l'accesso a una serie impressionante di possibili opzioni di trading oltre al normale complemento di valute, materie prime, indici e singole azioni.

I conti dei clienti sono protetti dall'entrare in uno stato di saldo negativo e il broker offre spread competitivi che si ampliano o si riducono con le dimensioni delle operazioni.

A chi consigliamo CMC Markets?

CMC Markets si rivolge a trader di tutti i livelli di esperienza, desiderosi di ampliare le proprie conoscenze sui prodotti e di entrare nel l'eccitante mondo del trading online su Forex, CFD e spread betting. La società offre prezzi ragionevoli rispetto ai suoi concorrenti.

Perché abbiamo inserito CMC Markets tra le migliori piattaforme di trading

CMC Markets è un'opzione completa e accessibile per tutti i trader, con una vasta gamma di prodotti, una piattaforma Next Generation facile da usare e con molte funzionalità, un'ampia gamma di strumenti di ricerca e materiali didattici pertinenti, oltre a un ottimo supporto clienti.

La regolamentazione FCA fornisce una certa legittimità alla società, con l'enfasi sulla sicurezza dei conti e sulla protezione dei saldi negativi. L'esecuzione garantita dello stop loss nei momenti di volatilità del mercato offre un valore nella gestione del rischio e non ci sono commissioni nascoste.

Tuttavia, ci sono alcune limitazioni per i trader intermedi e avanzati senza accreditamento professionale, come la mancanza di sconti per i trader attivi e l'accesso all'interfaccia di programmazione delle applicazioni. Inoltre, ci sono alcuni avvertimenti sui costi di spread elevati per alcuni strumenti. In generale, il servizio è adatto a professionisti e istituzioni.

Sintesi

CMC Markets gode di una solida reputazione tra i trader di tutto il mondo e offre una fantastica esperienza di trading con prezzi competitivi e accesso a oltre 12.000 prodotti finanziari diversi.

Next Generation, la piattaforma di trading proprietaria di CMC Markets, è dotata di risorse all'avanguardia per l'analisi del mercato e l'esecuzione delle operazioni.

7. eToro: Tra le migliori piattaforme di trading online per versatilità

Vantaggi:

Spread a partire da 1 pip

Piattaforma intuitiva e all'avanguardia per il social trading

Leva finanziaria regolabile

Fidelizzazione dei clienti

Presenza globale in oltre 140 paesi con 15 anni di esperienza

Supporto per le azioni frazionate

Svantaggi:

Selezione limitata di fondi e azioni negoziabili

Mancanza di strumenti di trading sofisticati e informazioni in generale

Costi non legati al trading elevati

eToro è una tra le migliori piattaforme di trading disponibili sul mercato, con un'esperienza pluriennale e una vasta base di utenti in tutto il mondo. Ciò che distingue eToro da altre piattaforme di trading è la sua innovativa funzionalità di social trading, che consente agli utenti di seguire e copiare le strategie di altri trader esperti.

Inoltre, eToro offre una vasta selezione di strumenti finanziari, tra cui azioni, criptovalute, materie prime e valute, e consente agli utenti di investire con leva finanziaria regolabile.

La piattaforma è anche conosciuta per la sua interfaccia intuitiva, il supporto per le azioni frazionate e il programma di fidelizzazione, che premia gli utenti con vantaggi esclusivi in base al loro livello di attività sulla piattaforma.

Perché abbiamo inserito eToro tra le migliori piattaforme di trading

eToro offre una piattaforma di trading con un'interfaccia semplice e ordinata, sia attraverso il sito web che attraverso l'app, con un software di trading di opzioni intuitivo.

Grazie allo strumento CopyTrader, è possibile imitare le transazioni di criptovalute dei trader di successo. Attraverso il Popular Investor Program, invece, gli utenti possono interagire tra loro, con la possibilità di ricevere compensazioni basate sul numero di “copiatori” che possiedono.

eToro offre inoltre un feed di notizie sociali per informare gli utenti sulle notizie relative al trading, che possono essere condivise su piattaforme di social media esterne.

Sintesi

I trader possono facilmente imitare le operazioni di investitori esperti sulla piattaforma di copy-trading di eToro e persino guadagnare premi per la condivisione delle proprie idee di trading con la comunità.

eToro offre un'ampia gamma di opportunità di trading, tra cui CFD, FX e azioni, a un costo relativamente contenuto.

6. Forex.com: Tra le migliori piattaforme di trading per gli scalper

Vantaggi:

Numerosi prodotti disponibili in diverse categorie

Applicazione web HTML5 con grafici TradingView integrati

Offre sicurezza per i conti dei clienti nel Regno Unito e nell'Unione Europea

Incentivi per i trader abituali

Oltre 80 coppie di valute diverse

Le transazioni vengono eseguite in tempo reale

Strumenti potenti

In meno di un secondo, il 99% delle transazioni viene completato

Demo disponibile gratuitamente per 30 giorni

Svantaggi:

Scarsa manutenzione del sito web

Solo Forex

Conto minimo di 100 dollari

Tra le migliori piattaforme di trading online troviamo FOREX.com con la popolare MetaTrader 4, che consente ai trader di eseguire operazioni su più di 80 coppie di valute e di utilizzare strumenti di analisi tecnica avanzati.

La sua piattaforma di trading avanzata, ForexTrader Pro, fornisce invece un'esperienza di trading personalizzata e altamente efficiente. La piattaforma è completamente personalizzabile, con strumenti di analisi tecnica avanzati, notizie in tempo reale e feed di mercato.

Inoltre, FOREX.com offre una piattaforma di trading mobile, che consente ai trader di accedere ai loro conti e di eseguire operazioni in qualsiasi momento e ovunque si trovino. La piattaforma mobile è disponibile per dispositivi iOS e Android.

A chi consigliamo FOREX.com?

FOREX.com è ideale per i trader con alti volumi, ma è adatto a qualsiasi trader interessato ad accedere a un'ampia gamma di strumenti e classi di attività.

Le offerte di prodotti del broker variano a seconda della località, ma ovunque vi troviate potrete contare su un'esecuzione rapida e affidabile, per questo è consigliata soprattutto agli scalper Forex.

Perché abbiamo inserito Forex.com tra le migliori piattaforme di trading

FOREX.com è stata inserita tra le migliori piattaforme di trading per una serie di motivi. In primo luogo, offre ai trader accesso a una vasta gamma di coppie di valute (80+) e altri strumenti finanziari, tra cui CFD su indici, materie prime e criptovalute.

In secondo luogo, fornisce una vasta gamma di strumenti di analisi tecnica e notizie di mercato in tempo reale per aiutare i trader a prendere decisioni informate sulle loro operazioni. Inoltre, per offre una vasta gamma di risorse educative, come webinar e corsi di formazione online, per aiutare i trader a sviluppare le proprie competenze di trading.

In terzo luogo, FOREX.com offre ai trader diversi tipi di conti, tra cui conti demo (per questo viene considerata una delle migliori piattaforme di trading gratuite), standard e premium, per soddisfare le diverse esigenze dei suoi clienti. Inoltre, la società offre una varietà di strumenti di gestione del rischio, come stop loss e limit orders, per aiutare i trader a proteggere i propri investimenti.

Infine, FOREX.com è un broker altamente affidabile e regolamentato, con una solida reputazione nel settore. La società ha ottenuto diverse certificazioni e ha ricevuto numerosi premi per l'eccellenza dei suoi servizi di trading online.

Sintesi

I trader esperti di Forex e di contratti per differenza (CFD) di tutto il mondo concordano sul fatto che FOREX.com sia una delle migliori piattaforme di trading online disponibili. Offre l'accesso a moltissimi mercati e a un potente insieme di piattaforme proprietarie, oltre a un'infarinatura delle offerte di MetaTrader.

Chi fa scalping Forex apprezzerà l'offerta multi-asset di FOREX.com, mentre per chi investe solo saltuariamente troverà questa piattaforma meno conveniente a meno che non decida di operare in grandi quantità.

Metodo di classificazione delle migliori piattaforme di trading online

Per poter compilare una lista che include le migliori piattaforme di trading online, abbiamo dovuto fare una lunga e approfondita ricerca. La classificazione è stata fatta seguendo determinati criteri, per i quali ad ogni broker abbiamo dato un punteggio. I criteri che abbiamo utilizzato sono i seguenti:

Sicurezza e conformità

Per entrare nella nostra lista delle migliori piattaforme di trading online, un servizio deve soddisfare determinati criteri, tra cui, ma non solo: offrire transazioni finanziarie sicure, essere in regola con le principali organizzazioni di regolamentazione e proteggere la privacy degli utenti.

In particolare, per l’Italia, ci siamo assicurati che i broker scelti fossero presenti nella lista delle piattaforme sicure autorizzate dalla CONSOB.

Interfaccia e accessibilità

L'usabilità è fondamentale per tutti, ma soprattutto per i principianti che possono sentirsi sopraffatti da un'interfaccia complicata. La migliore piattaforma di trading online, soprattutto per i principianti, dovrebbe avere un layout facile da navigare, che sia chiaro e intuitivo nella presentazione di ogni strumento.

Altri fattori importanti da considerare includono la compatibilità con diversi dispositivi, la semplicità del processo di registrazione e di login, la velocità e l'efficienza nell'elaborazione delle transazioni.

Inoltre, abbiamo inserito come migliori piattaforme di trading gratis, almeno in parte, quei broker che permettono di avere un conto demo o di usufruire gratuitamente delle funzionalità per fare pratica senza rischiare perdite finanziarie.

Spese e commissioni

Per trovare le migliori piattaforme di trading online, abbiamo confrontato le commissioni medie delle varie piattaforme effettuando una serie di transazioni con importi diversi. Esistono diversi modi in cui i broker possono addebitare una commissione, e il modo in cui vengono fatturati agli utenti può variare da un servizio all'altro.

Abbiamo scelto piattaforme che espongono in anticipo tutte le componenti del prezzo, piuttosto che far iscrivere le persone per poi scoprire costi aggiuntivi e inaspettati. L'analisi dei dati raccolti ci ha fornito un quadro completo dei costi associati alle varie strategie di trading e classi di attività.

È importante notare che l'offerta di un prezzo inferiore non garantisce che un'azienda sia la migliore piattaforma di trading online per qualsiasi occasione. Per gli investitori esperti può infatti valere la pena pagare un po’ di più se le caratteristiche associate alla piattaforma sono vantaggiose.

Inoltre alcune piattaforme offrono sconti a chi fa un alto volume di investimenti (chi fa scalping o i day trader), quindi sono meno adatte a chi fa operazioni solo saltuariamente.

In definitiva, la scelta della migliore piattaforma di trading online dipende dalle esigenze individuali del trader e dalle sue preferenze di trading, non solo dalle commissioni di per sé.

Risorse didattiche e analitiche

Abbiamo valutato come meritevoli di trovarsi tra le migliori piattaforme di trading online anche secondo la loro disponibilità di materiale didattico, la qualità dei contenuti, gli strumenti analitici per principianti e la facilità d'uso.

Abbiamo cercato soluzioni alle domande più comuni dei neofiti e valutato la frequenza delle modifiche e la provenienza delle ricerche. Ciò ci ha permesso di determinare la migliore piattaforma di trading online per principianti e non, che dovrebbe offrire una vasta gamma di materiale didattico e strumenti analitici intuitivi per consentire ai neofiti o a chi vuole migliorare di imparare facilmente.

Assistenza clienti

Mentre confrontavamo le piattaforme di trading online, abbiamo notato che i nuovi investitori richiedono un'assistenza tempestiva e di alta qualità, ma le informazioni forniteci dalle diverse opzioni non erano sempre esaurienti.

Abbiamo quindi stilato un elenco delle migliori piattaforme di trading online basato sulla disponibilità di canali di assistenza di alta qualità, tra cui la rapidità di risposta alle domande, l'offerta di una chat dal vivo, una sezione di domande frequenti e l'assistenza tecnica.

Abbiamo valutato tali fattori per determinare i broker migliori per soddisfare le esigenze dei nuovi investitori e quelle dei più esperti.

Recensioni dei clienti

Le recensioni degli utenti sono un importante indicatore della bontà di un servizio. Per garantire la loro obiettività, ci siamo affidati a fonti selezionate per valutare le migliori piattaforme di trading online, soprattutto per quanto riguarda l'usabilità, la facilità delle transazioni e il servizio clienti.

Tuttavia, tenete sempre presente che le recensioni devono essere considerate con parsimonia, in quanto potrebbero contenere alcune opinioni non rappresentative. Ovviamente, se una caratteristica della piattaforma viene criticata in modo ripetuto in diverse recensioni, allora la sua valutazione complessiva ne risente e bisogna tenerne conto.

Come trovare la migliore piattaforma di trading online per principianti

Il trading online può essere una grande opportunità per gli investitori, ma scegliere il broker giusto può essere difficile, specialmente per i neofiti. La migliore piattaforma di trading online per i principianti dovrebbe offrire una vasta gamma di materiali didattici e strumenti analitici intuitivi, con un'assistenza clienti tempestiva e di alta qualità, ma non solo.

Vediamo alcuni consigli per scegliere una delle migliori piattaforme di trading per principianti.

Passo 1: Determinate le vostre caratteristiche di investitore

Nella fase iniziale, dovrete porre una serie di domande a voi stessi, cercando di riflettere prima di rispondere.

Qual è la vostra esperienza di investimento?

È importante valutare attentamente il proprio livello di esperienza, perché alcune piattaforme potrebbero essere troppo complesse o avanzate per i neofiti, mentre altre potrebbero non offrire funzionalità sufficientemente avanzate per gli investitori più esperti.

Se siete alle prime armi con il trading online, dovreste cercare piattaforme che offrono una vasta gamma di materiale didattico, tutorial e webinar per aiutarvi a imparare le basi del trading, con strumenti di analisi intuitivi e facili da usare, per evitare di confondersi e prendere decisioni sbagliate. Inoltre, dovreste optare per una delle migliori piattaforme di trading gratuite per il loro conto demo, che vi permetta di fare pratica.

Con l’avanzare dell’esperienza potrete cercare piattaforme con funzionalità avanzate, come analisi tecniche e strumenti di trading automatizzati.

Siete investitori passivi o attivi?

La seconda domanda da porsi quando si cerca la migliore piattaforma di trading online per principianti è se si è investitori passivi o attivi. Questa distinzione è importante perché determina la strategia di investimento che si intende adottare e di conseguenza le funzionalità che si cercheranno nella piattaforma.

Gli investitori passivi cercano di seguire un approccio di lungo termine e di minimizzare i costi di transazione, investendo in un portafoglio diversificato di titoli con l'obiettivo di replicare l'andamento del mercato.

Gli investitori attivi, d'altra parte, cercano di battere il mercato attraverso l'analisi fondamentale e tecnica, effettuando frequenti acquisti e vendite di titoli.

Quanto aiuto volete?

Mentre molti investitori possono cavarsela semplicemente con una piattaforma per effettuare le transazioni da soli, altri potrebbero volere l'aiuto di un broker per vagliare i potenziali investimenti. A seconda del vostro livello di competenza, potreste aver bisogno di strumenti specializzati e di un team di supporto se volete fare trading da soli.

Quali classi di attività vi interessano?

Le azioni sono un punto di ingresso molto popolare per i nuovi investitori, che spesso si dedicano in seguito ad altre classi di attività, tra cui il Forex, le materie prime, i derivati e i fondi negoziati in borsa (ETF).

Ma dipende dalla vostra capacità di comprendere i numerosi tipi di titoli disponibili. È possibile che tutto ciò di cui avete bisogno sia una piattaforma di trading in opzioni multi-asset e di facile utilizzo. Potreste anche scegliere di investire in criptovalute, come fanno oggi molti investitori alle prime armi.

Se volete fare trading di opzioni binarie, pensate ad esempio ai migliori broker di opzioni binarie. Se siete interessati a negoziare solo un tipo specifico di attività, non perdete tempo a confrontare piattaforme che accettano molte classi di attività.

Quali sono i vostri obiettivi di investimento?

Quando si sceglie una piattaforma di trading, è importante avere una chiara comprensione dei propri obiettivi di investimento. Questo può includere la creazione di un portafoglio di investimenti diversificato, la generazione di reddito supplementare, la pianificazione della pensione o la creazione di un fondo di emergenza. A seconda degli obiettivi, la piattaforma di trading ideale può differire.

Passo 2: Indagate da soli

Oltre a considerare affidabili i broker inclusi nella nostra lista delle migliori piattaforme di trading online, dovreste sempre fare le tue proprie ricerche su alcuni aspetti importanti.

Iscrizioni alle autorità di regolamentazione

Le autorizzazioni dei diversi broker sono un aspetto molto importante da considerare. Le migliori piattaforme di trading online sono di solito autorizzate e regolamentate da enti di vigilanza finanziaria, come la Securities and Exchange Commission (SEC) negli Stati Uniti o la Financial Conduct Authority (FCA) nel Regno Unito. Queste autorità hanno il compito di proteggere gli investitori e di assicurare che le piattaforme di trading siano conformi alle leggi e ai regolamenti finanziari.

In Italia, l'autorità di vigilanza finanziaria è la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). Le piattaforme di trading autorizzate da tale commissione sono tenute a rispettare rigorosi standard di sicurezza e trasparenza. Quando cercate una piattaforma di trading online, è importante verificare se ha l'autorizzazione da parte di un'ente di vigilanza finanziaria e se è autorizzata da CONSOB se intendete investire in Italia.

Protezione del conto

Come corollario alla sezione precedente, la piattaforma deve anche garantire la sicurezza dei suoi utenti quando fanno affari online. La sicurezza del conto è essenziale su qualsiasi sito web in cui le informazioni personali sono pubblicamente accessibili, ma è particolarmente cruciale su una piattaforma di trading.

L'autenticazione a due fattori, il metodo di crittografia del sito, il monitoraggio e la pubblicità di terzi e la quantità di dati raccolti sono solo alcuni degli aspetti da tenere d'occhio.

Le migliori piattaforme di trading online evidenziano queste caratteristiche nell'informativa sulla privacy e in altre informazioni.

Passo 3: Cercate di comprendere le commissioni di investimento

Il passo successivo per trovare la migliore piattaforma di trading online per principianti consiste nel capire le commissioni di investimento. Questo è un aspetto fondamentale da considerare, in quanto le commissioni possono influire sulla redditività del vostro investimento.

In genere, le piattaforme di trading online applicano diverse tipologie di commissioni, ma offrono anche pacchetti di commissioni flat, che consentono di risparmiare denaro se si effettuano transazioni con una certa frequenza.

Le principali commissioni di investimento sono la commissione di negoziazione, di gestione e di deposito.

La commissione di negoziazione è una tassa applicata ogni volta che si effettua un'operazione di acquisto o vendita di un titolo. Questa commissione può essere espressa in forma fissa o variabile e può cambiare a seconda del broker e del tipo di titolo che si sta negoziando.

La commissione di gestione è una tassa annuale applicata dal broker per la gestione del portafoglio. Questa commissione può essere espressa come una percentuale del valore del portafoglio o come una tassa fissa.

La commissione di deposito è una tassa applicata dal broker per la custodia dei titoli all'interno del portafoglio dell'investitore. Questa commissione può essere espressa come una percentuale del valore del portafoglio o come una tassa fissa.

Passo 4: Provate la piattaforma

La fase successiva è fare pratica. Per questo la cosa più giusta è trovare una delle migliori piattaforme di trading gratis, ossia che mettono a disposizione dei propri clienti un conto demo per fare esperienza. Una volta aperto il conto demo dovreste porvi alcune domande, tra cui:

Quali risorse per l'analisi dei dati sono disponibili?

Che tipo di risorse ci sono per i principianti?

Quanto tempo ci vuole per effettuare un deposito o un prelievo e quali sono i passi da compiere?

Quanto è semplice iscriversi?

Quanti avvisi e notifiche si possono ricevere?

Quanto sono disponibili e reattivi i rappresentanti del supporto tecnico e dell'assistenza?

È semplice imparare a utilizzare questo sito web?

Quali strumenti finanziari sono disponibili per il trading e quali tipi di ordini possono essere effettuati su questi titoli?

I prezzi vengono aggiornati istantaneamente o c'è un certo ritardo?

Rispondendo a queste domande sarà molto più facile trovare la migliore piattaforma di trading per principianti.

Domande Frequenti

Che cos'è una piattaforma di trading?

Una piattaforma di trading è un software che permette agli utenti di accedere ai mercati finanziari e di negoziare strumenti come azioni, valute, materie prime e criptovalute. Attraverso la piattaforma, gli utenti possono monitorare i prezzi in tempo reale, effettuare ordini di acquisto o vendita, analizzare i dati di mercato e gestire i propri investimenti.

Le piattaforme di trading possono essere fornite da intermediari finanziari e possono essere accessibili tramite un'applicazione web o mobile, un software scaricabile o una piattaforma basata sul web. Sono utilizzate da investitori e trader di ogni livello di esperienza per accedere ai mercati finanziari in modo rapido, efficiente e conveniente.

Che cos'è una piattaforma di trading Forex proprietaria?

Una piattaforma di trading Forex proprietaria è un software di trading creato e gestito da un broker Forex specifico. Questo tipo di piattaforma è progettato per soddisfare le esigenze specifiche del broker e dei suoi clienti e può offrire funzionalità avanzate e strumenti di analisi tecnica e fondamentale specifici per il Forex.

Possono offrire funzionalità personalizzate, come l'accesso a notizie in tempo reale e ad analisi di mercato specifiche per le coppie di valute offerte dal broker. Inoltre, possono fornire strumenti di analisi tecnica e grafici avanzati per aiutare i trader a prendere decisioni di trading più informate.

Queste piattaforme possono essere disponibili solo per i clienti del broker e potrebbero essere offerte gratuitamente o con un costo aggiuntivo.

Alcuni esempi di piattaforme di trading Forex proprietarie includono MetaTrader 4 e 5 di MetaQuotes Software e la piattaforma cTrader di Spotware.

Che cos'è un conto di intermediazione online e come funziona?

Un conto di intermediazione online è un tipo di conto che consente agli investitori di acquistare e vendere strumenti finanziari tramite un intermediario finanziario su Internet. Questi conti di intermediazione online sono spesso offerti dalle società di brokeraggio online che forniscono l'accesso ai mercati finanziari.

Per aprire un conto di intermediazione online, gli investitori devono registrarsi con una società di brokeraggio online e fornire informazioni sulla propria identità e sulla situazione finanziaria. Dopo aver aperto il conto, gli investitori possono depositare fondi e iniziare a fare trading.

Quanti soldi servono per iniziare a investire?

Oggi è possibile iniziare a partecipare al mercato azionario con un capitale molto ridotto. Molti broker consentono di aprire un conto senza un saldo minimo e di acquistare azioni frazionate, rendendo possibile iniziare a investire con qualsiasi somma.

La quantità di denaro disponibile per l'investimento, d'altra parte, determina il modo in cui ci si impegna sul mercato. Sebbene sia possibile investire 1 euro in azioni frazionate di una determinata società, è più prudente utilizzare i fondi negoziati in borsa (ETF) quando si dispone di un budget limitato.

Poiché ogni azione (e frazione di azione) di un ETF di monitoraggio dell'indice imita un indice composto da numerose aziende di diversi settori, questi fondi offrono una maggiore diversità rispetto alle azioni di una singola società.

Potete anche utilizzare le opzioni per fare una scommessa direzionale sul mercato o su un singolo titolo con una parte minore dei vostri dollari, ma questo metodo è più adatto al denaro a rischio, non a tutta la vostra liquidità disponibile per gli investimenti.

La costanza è la chiave per provare a guadagnare qualcosa anche investendo piccole somme.

I broker offrono piattaforme mobili?

Sì, molte piattaforme di trading offrono piattaforme mobili che permettono ai trader di negoziare sui mercati finanziari utilizzando i loro dispositivi mobili come smartphone e tablet.

Le piattaforme mobili offrono funzionalità essenziali come l'accesso ai mercati in tempo reale, la visualizzazione di grafici, l'apertura e la chiusura di posizioni, la gestione dell'account, la ricezione di notifiche di prezzo e l'accesso alle ultime notizie finanziarie.

Di solito sono scaricabili dagli store o dai siti web dei broker e sono disponibili per i principali sistemi operativi mobili come iOS e Android. Tuttavia, è importante notare che alcune funzionalità avanzate potrebbero non essere disponibili sulla versione mobile rispetto alla versione desktop delle migliori piattaforme di trading online.

Si può perdere denaro facendo trading?

Investire nei mercati finanziari comporta sempre un certo grado di rischio e può comportare la perdita di denaro. Anche investire nella cosa giusta al momento sbagliato può comportare una perdita.

Tuttavia, tenere tutto il denaro sul proprio conto di intermediazione in contanti non produrrà alcun rendimento, quindi bisogna imparare a ridurre il rischio con misure come l'allocazione degli asset e la diversificazione, tra le altre cose.

Poiché il mercato è spesso imprevedibile, gli esperti consigliano sempre di investire sempre i soldi che si possono perdere, in modo tale che un’eventuale operazione andata male possa compromettere la propria vita.

Posso acquistare azioni senza un broker?

Sebbene sia possibile acquistare azioni senza l'assistenza di un broker, questa strategia è caduta in disuso negli ultimi anni. È ancora possibile acquistare azioni di alcune società attraverso piani di acquisto diretto di azioni.

Questi piani sono gestiti dalle aziende in base alle loro politiche e, in alcuni casi, solo i lavoratori di quella particolare azienda possono partecipare. È consigliabile contattare le aziende per informarsi sulla disponibilità di piani di acquisto diretto di azioni e sulle specifiche di tali piani.

Sebbene in passato i programmi di acquisto diretto di azioni fossero molto diffusi perché consentivano agli investitori di evitare i costi di intermediazione, l'avvento delle migliori piattaforme di trading online che non applicano commissioni sulle transazioni li ha resi per lo più obsoleti.

Che differenza c’è tra investimenti e trading?

Anche se spesso li utilizziamo in modo analogo, per gli esperti del settore una differenza c’è tra questi due metodi ed è anche sostanziale. Quando si parla di investimenti, la maggior parte delle persone intende acquistare beni con l'intenzione di conservarli a lungo termine.

Per esempio, l'accumulo di denaro per la pensione è uno dei motivi principali per cui si investe, come l’acquisto di una casa da affittare.

I trader invece utilizzano tattiche progettate per massimizzare i profitti in tempi più brevi (un giorno o un mese), ma il rischio è considerato più elevato di quello associato agli investimenti.

Come abbiamo visto, quando si sceglie una delle migliori piattaforme di trading online, le riflessioni da fare sono molte. Una delle domande da porsi è proprio il tipo di investimento che si vuole fare, se a breve o lungo termine, e decidere di conseguenza come comportarsi. Se avete ancora dubbi rileggete questa guida con calma, vi sarà utile!

