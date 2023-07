I migliori casinò online in Italia per reputazione, giochi con soldi veri, e bonus per i giocatori italiani

Disclaimer: This material is partially funded by a sponsor. The sponsor is solely responsible for any ideas or opinions that do not represent those of WTVR.

Capire quali sono i migliori casino online italiani è fondamentale.

Per quello vedremo, passo dopo passo, quali sono i casino online legali e autorizzati dai Monopoli di Stato, che offrono il meglio sul mercato.

Bonus, dinamicità, assistenza ai clienti, e modalità di deposito: i top casino online sono una combinazione di tutti questi elementi.

Per questi motivi Gioco Digitale, per noi, è il migliore casino online però vediamo ora gli altri in dettaglio!

I migliori casino online italiani

Gioco Digitale - Il migliore casinò online AAMS

William Hill - Il migliore per le scommesse sportive

Leo Vegas - Il migliore per le slot machine

Star Casino - Il migliore per gli amanti del poker online

Bwin - Il migliore per le funzionalità grafiche

Eurobet - La migliore assistenza clienti

888 Casino - Il migliore per la varietà di pagamenti

Netbet - Il migliore per i giochi live

1. Gioco Digitale - Il miglior casino online italiano in assoluto

Pro:

Operativo dal 2008

Grafica eccezionale

Bonus di benvenuto da 500 euro

Più di 300 giri gratis alle slot machine

Casino online AAMS ADM

Area live ben sviluppata

Requisiti di scommessa x30

Contro:

Deve migliorare la versione per smartphone

Se siete alla ricerca di casinò online legali con licenza AAMS ADM, pieno di giochi, con una grafica dinamica e un servizio di assistenza clienti reattivo, Gioco Digitale è la risposta.

La licenza AAMS ADM, dogane e monopoli, di cui questo casinò è in possesso, costituisce una sicurezza per i giocatori, una maniera per definire nel paese i nuovi casino online in maniera trasparente.

Selezione - 4.9 / 5

I giochi a disposizione sono letteralmente centinaia. Le slot machine, ad esempio, variano tantissimo e includono sia le classiche che quelle più moderne a cinque rulli.

Inoltre, sono presenti slot machine esclusive, video poker e il meglio in circolazione dal punto di vista tecnico, per caratteristiche offerte.

NetEnt, Playtech, Big Time Gaming, Win Studio, il gruppo Evolution in generale, sono parte integrante della proposta di questo casino online AAMS.

Come dimenticare poi l'area poker, i giochi live, il blackjack, e il baccarat.

Bonus e Promozioni - 5/5

Un bonus di benvenuto del 100% fino a 500 euro per i nuovi iscritti.

Già questo basterebbe a spiegare la nostra scelta di inserire Gioco Digitale in cima alla classifica dei migliori casino online in Italia.

Ma non basta, per i nuovi giocatori sono infatti previsti anche 350 giri gratis.

Inoltre, questo operatore propone costantemente tante interessanti promozioni, anche per gli iscritti, sempre aggiornate e sempre molto convenienti.

Compatibilità mobile - 4.4/5

Il casino online Gioco Digitale ovviamente è ottimizzato per poter funzionare anche da smartphone, ma su questo, secondo noi, bisogna ancora lavorare un po'.

Fluidità e organizzazione grafica infatti da telefono non risultano altrettanto dinamiche come nella versione desktop. Bene invece la app, che Gioco Digitale ha sviluppato per tutto il casino online.

Modalità di Pagamento - 4.9/5

Tante opzioni, con una chicca importante: PayPal. Oltre a bonifico bancario, carte di credito, circuiti elettronici, questo casinò online propone infatti anche uno dei portafogli web più utilizzati al mondo, una bella comodità per i giocatori.

Generale - 4.8 / 5

Un sito web ben costruito, tantissime opzioni di gioco e casinò games, una proposta bonus fantastica e un'assistenza clienti di livello.

Un giocatore può chiedere poco di più a un casino online e per questo Gioco Digitale è, dal nostro punto di vista, il top assoluto in Italia.

Valutazione finale: 4,9/5

Visita Gioco Digitale subito e comincia con un bonus di 500€ + 350 giri gratis!

2. William Hill - Il migliore casinò online in Italia per le scommesse sportive

Pro:

Ottima versione mobile

Fondato nel 1934

Casino online AAMS ADM

Bonus di benvenuto da 1000 euro

Più di 500 slot machine

Sezione live all'avanguardia

Contro:

Servizio clienti migliorabile

William Hill è uno dei casinò online AAMS ADM più antichi al mondo, un bookmaker inglese di lunga tradizione, rispettato in ogni parte del pianeta.

La dinamicità della piattaforma web è sicuramente un punto di forza importante di questo operatore, che fa della varietà della proposta, inclusiva di casinò live, un altro elemento vincente.

Selezione - 4.8 / 5

Tanti giochi a disposizione e una selezione strepitosa di alternative.

Gli appassionati di tutto il mondo possono stare tranquilli: William Hill, oltre a essere uno dei casino online sicuri AAMS sui quali giocare, è anche il top di gamma per varietà di giochi.

Questo casino online conta più di 500 slot machine (tra cui un menu superiore di giochi Megaways), una grande selezione di giochi live, una sala bingo, e tantissimi giochi da tavolo.

E anche da segnalare che conta uno dei siti di scommesse sportive più cercate del mondo.

Bonus e Promozioni - 4.9/5

Il bonus di benvenuto di William Hill garantisce fino a 1000 euro sul primo versamento, con un requisito di giocata da 40x: niente male no?

Disponibili anche 200 giri gratis e numerose offerte promozionali aggiuntive.

Da segnalare anche il rimborsamento del 50% per il roulette di Evolution, una delle promozioni migliori per gli amanti del roulette.

Compatibilità mobile - 4.6/5

Un’app gratuita per quelli che vogliono fare le scommesse sportive, che funziona sia su Android che su Apple.

Inoltre, un sito casino perfettamente ottimizzato, anche per chi non vuole scaricare nulla, ma ama comunque giocare da telefono.

Modalità di Pagamento - 4.5/5

Diverse alternative, che includono Visa, Mastercard, Maestro, CartaSi, Skrill, PaySafeCard, e Ukash.

Tempi di ricezione, in entrata e uscita, nella norma.

Generale - 4.8 / 5

Un casino online che si distingue per tradizione ed efficienza.

Giocare su William Hill vuol dire avere a disposizione il meglio in termini di giocabilità e sicurezza. Senza dubbio entra di diritto nella lista dei migliori casino online legali d'Italia.

Valutazione finale: 4,8/5

Visita William Hill subito e comincia con un bonus di 1000€ + 200 giri gratis!

3. Leo Vegas - Il migliore casinò online in Italia per le slot machine

Pro:

Operativa dal 2012

Più di 450 slot machine

Welcome Bonus da 1000 euro e 225 free spin

Casino online AAMS ADM

Funzionalità grafiche eccezionali

Contro:

Servono più promozioni per gli utenti già iscritti

Lo abbiamo inserito fra i siti web della nostra speciale classifica dei migliori casino online d'Italia come il top per le slot machine. Ma Leo Vegas è molto di più.

Operativa nel nostro paese del 2012, è una piattaforma con licenza AAMS ADM che ha vinto un numero enorme di premi internazionali dedicati ai siti di casinò.

Selezione - 4.7 / 5

Quarantadue giochi da tavolo, inclusi poker, baccarat, roulette, blackjack.

Un numero infinito di slot, provenienti dai più importanti provider del settore, soprattutto per noi il Gruppo Evolution. Gonzo's Quest fra le nostre preferite in assoluto.

E poi una bella sezione di scommesse sportive e un'area dedicata per gli amanti del gioco online live. Per finire offre quasi 300 slot machine,

Bonus e Promozioni - 4.8 / 5

Con un primo deposito minimo di almeno 10 euro, il casinò AAMS Leo Vegas regala ai nuovi utenti un bonus benvenuto dal valore del 100%, fino a 1000 euro.

Decisamente un biglietto da visita di tutto rispetto per questa piattaforma, che piazza i requisiti di giocata a 35x e i tempi massimi di utilizzo della promozione in 30 giorni.

Attivi anche 225 free spin (tra cui 25 senza deposito), mentre è interessante sapere che i primi tre depositi per giocare nella sezione live ricevono un bonus del 100% fino a 2000 euro.

Compatibilità mobile - 4.5 / 5

La app Leo Vegas ha vinto il premio europeo per l'innovazione nel 2016, un segnale chiaro dell'attenzione a questo aspetto da parte dell'operatore.

Bene anche la versione smartphone del casino desktop, perfettamente ottimizzata.

Modalità di Pagamento - 4.4 / 5

Fra i casino online legali permette di effettuare ricariche del proprio conto tramite carte Visa e Mastercard e poi attraverso i sistemi PayPal, Apply Pay, Klarna, e Skrill, oltre che con bonifico bancario.

Per ricevere il denaro invece saranno necessari un massimo di 5 giorni lavorativi, un tempo di attesa abbastanza normale anche se ci piacerebbe vederla accelerare un po'.

Generale - 4.6 / 5

Leo Vegas è una piattaforma per utenti ai quali piace spaziare fra i vari ambiti di un casino online.

Dai giochi da tavolo alle slot, dalle scommesse sportive al casino live, questo operatore può usufruire di un sistema grafico dinamico e funzionale, perfetto per chi vuole divertirsi senza cedere nulla dal punto di vista tecnico.

Valutazione finale: 4,7/5

Visita Leo Vegas subito e comincia con un bonus di 1000€ + 25 giri gratis senza deposito

4. Star Casino - Il migliore casino online sicuro in Italia per gli amanti del poker

Pro:

Fondata nel 2010

Top per i giochi da tavolo

Free spin illimitati

Più di 800 giochi

Licenza AAMS ADM

Contro:

Sito web molto semplice

Star Casino è un operatore tra i più affidabili in Italia, con una lunga esperienza alle spalle e collaborazioni commerciali molto importanti.

La partnership con la squadra di calcio del Milan, ad esempio, racconta bene il livello di questo casinò AAMS, inserito nella lista dei casinò sicuri da tutti gli esperti di settore.

Selezione - 4.8 / 5

Ottocento giochi non sono uno scherzo ed è esattamente questo il numero di proposte che è possibile trovare su Star Casino. Niente male per un operatore che fa della varietà uno dei suoi punti di forza assoluti.

Il catalogo è pieno di slot di primo livello, fra cui spicca, almeno secondo il nostro punto di vista, Reel Rush, realizzata da NetEnt, il meglio in circolazione per lo sviluppo software.

Benissimo anche i giochi da tavolo, con tanti clienti che si iscrivono su questo portale solo e soltanto per poter giocare alla versione RNG del Texas Holdem.

Bonus e Promozioni - 4.6 / 5

Il bonus di benvenuto proposto da Star Casino è meno impattante rispetto ad altri competitor, ma comunque di buon livello. Il cuore dell'offerta è legato ai free spin illimitati, cui si aggiungono 200 euro in cashback da utilizzare nei primi sette giorni di iscrizione.

Attenzione: cinquanta free spin vengono accreditati immediatamente, anche senza aver effettuato il deposito, all'atto dell'apertura conto.

Compatibilità mobile - 4.4 / 5

Il sito web Star Casino è molto pulito e ordinato, ma forse manca di qualche accento grafico che potrebbe dare ulteriore spinta alla fantasia dei giocatori.

L'ottimizzazione per smartphone, comunque, funziona alla grande, così come la app: una delle migliori in circolazione.

Modalità di Pagamento - 4.6 / 5

Versamenti e ritiri di denaro vengono effettuati con grande semplicità sul sito di casinò Star Casino, grazie alla varietà dei sistemi di pagamento.

Oltre alle modalità classiche come le carte di debito e credito, sottolineiamo la disponibilità di PostePay. Ricordiamo, infine, che per ricevere le cifre richieste possono essere necessari fino a sette giorni lavorativi.

Generale - 4.6 / 5

Star Casino è un portale davvero completo, fra i casino online sicuri AAMS e una bella varietà per quanto concerne le opzioni di gioco.

Il sito web è migliorabile, ma comunque funzionale e dinamico il giusto per un operatore di gioco d'azzardo.

Valutazione finale: 4,6/5

Visita Star Casino subito e comincia con un bonus di benvenuto fino a 200€

5. Bwin - Il migliore sito di gioco italiano per le funzionalità grafiche

Pro:

Operativa dal 2011

App mobile strepitosa

Eccellente varietà dell'offerta

Bonus interessanti

Casino online AAMS ADM

Sicurezza e sistemi di crittografia

Contro:

Assistenza clienti da migliorare

Bwin è uno dei portali per il gioco d'azzardo più noti in Italia. Parliamo di un casino online operativo già dal 2011 e che nel tempo si è contraddistinto per professionalità e competenza, oltre che per una proposta complessiva di grande livello.

Con sede ufficiale a Gibilterra, ma con uffici fisici anche in Italia, Bwin è uno dei casino online sicuri in Italia e ha tutto quello che serve per farsi apprezzare dai giocatori italiani.

Selezione - 4.7 / 5

Scommesse sportive, giochi da tavolo, slot machine, room live. Bwin coccola i propri clienti con una selezione di giochi davvero notevole.

Le slot con jackpot raggiungono montepremi fino a mezzo milione di euro, mentre le slot machines, in generale, sono realizzate in esclusiva da Win Studios, il top di gamma per il settore.

Benissimo la poker room, una delle più gettonate in Italia e con decine di tavoli sempre attivi ed utenti sempre online pronti a giocare.

Bonus e Promozioni - 4.5 / 5

Per i nuovi clienti Bwin che aprono un conto di gioco è previsto un bonus di benvenuto molto ben strutturato: 100% fino a 200 euro sul primo versamento e poi 50 free spin su Book of Ra Deluxe.

Inoltre, c'è la Nuova Classifica Slot con 10,000 euro in palio, un bonus per il blackjack live, e un cashback della settimana sul classico gioco live Crazy Time.

Compatibilità mobile - 4.6 / 5

Bwin è sempre stata all'avanguardia nello sviluppo delle applicazioni mobili per casino online. La app di questo operatore è davvero straordinaria in termini di prestazioni e non ha nulla da invidiare al casino desktop.

Modalità di Pagamento - 4.7 / 5

Una selezione vastissima, fra i siti casino online con licenza AAMS ADM e i siti di gioco, di modalità di ritiro e prelievo viene messa a disposizione dei suoi utenti da parte di Bwin.

Bonifico bancario, circuito Mastercard e Visa, sistemi come Skrill, Neteller e Paysafecard, sono tutti attivi e disponibili.

I tempi di ricezione in entrata e uscita, come sempre, variano in base alla modalità prescelta.

Generale - 4.8 / 5

Uno dei siti di casino online preferiti dagli italiani, che apprezzano professionalità, alternative disponibili e generosità dei bonus.

Bwin offre il massimo per prestazioni e sicurezza, con licenza AAMS rilasciata più di dieci anni fa e un solido reparto di assistenza.

Visita Bwin subito e comincia con un bonus di 200€ + 50 giri gratis

Come scegliamo i migliori casino online d'Italia

La selezione dei giochi

La prima cosa a cui prestiamo attenzione quando ci apprestiamo a valutare un casinò online è il numero totale di giochi disponibili.

Non ci fermiamo però alla quantità, ma anche alla valutazione dei singoli software utilizzati: è inutile avere centinaia di giochi diversi, ma tutti molto scarsi. Bisogna proporre tante alternative e tutte di buon livello.

I bonus e le offerte

I nuovi utenti sono sempre alla ricerca di offerte promozionali interessanti. All’atto di valutare una piattaforma, dunque, assume un ruolo importante la considerazione dei bonus a disposizione dei giocatori.

Per questa guida, abbiamo analizzato con grande attenzione tutti i bonus offerti dai casino online italiani.

Modalità di pagamento

Un buon sito di casino online si distingue anche per l'offerta di differenti sistemi di pagamento e prelievo ai suoi clienti.

I migliori casino online non AAMS devono proporre un numero di modalità ben distribuito ed è per questo che nel momento della valutazione abbiamo posto parecchia attenzione anche a questo aspetto.

Compatibilità mobile

Oggi un numero sempre più ampio di giocatori ama il gioco d'azzardo da smartphone. Un operatore che si rispetti non può quindi limitarsi ad offrire un buon sito desktop, ma deve avere una app e un'ottimizzazione mobile della sua pagina web.

Abbiamo quindi controllato, casinò online per casinò online, la qualità della proposta anche in questo senso.

I migliori casino online italiani domande frequenti

Qual è il miglior casinò online d'Italia?

Come abbiamo scritto in questa recensione, per noi la palma del miglior casino online d'Italia va a Gioco Digitale. Questo non significa che gli altri non siano di buon livello, anzi, si tratta di casinò sicuri e fantastici per offerta e caratteristiche.

Va detto, a onor del vero, che ognuno di noi può avere opinioni differenti su quale sia il migliore casino online d'Italia. Serve allora partire dalle basi fondamentali: licenza, bonus e numero di giochi sono i tre elementi sui quali concentrarsi sempre.

Qual è il casino online con la miglior versione per smartphone?

Oggi una piattaforma di gioco d'azzardo non può assolutamente fare a meno di una versione mobile di buon livello. Dopo aver effettuato decine di verifiche e controlli, per noi la migliore versione mobile è probabilmente quella di Bwin.

Ciò a cui fare attenzione in questo caso è la rapidità di gioco al telefono, così come la fluidità e la dinamicità dell'impianto complessivo di gioco: sono cose che, da smartphone, fanno una grande differenza.

Si possono vincere soldi veri giocando sui migliori casino online?

Chiaramente sì, tutti i casinò online presenti in questa guida sono casino online che propongono giochi con denaro reale.

Ci sono alcune piattaforme che permettono di avvicinarsi al gioco in modalità demo, ma in generale questi operatori lavorano con soldi reali.

Come faccio a capire qual'è il miglior casinò online per me?

Dipende tutto dalle nostre aspettative. Cos'è più importante per noi, come giocatori? Avere tante opzioni di slot machine online a disposizione? O forse preferiamo un sito più vario nell'ambito delle scommesse sportive?

O, ancora, ci piace puntare tutto su una piattaforma che ci garantisca un servizio clienti con numero telefonico rapido da contattare? Bisogna controllare l'aderenza della proposta del casinò online ai nostri desideri.

I casinò online italiani offrono sempre dei bonus di benvenuto?

Non possiamo dire che i bonus vengano offerti "sempre", ma ci possiamo sicuramente sbilanciare affermando che nel 99% dei casi la risposta è affermativa: è prevista un'offerta per i nuovi utenti.

Inoltre, tutti i casinò online che abbiamo incluso in questa lista offrono, senza timore di smentita, dei bonus di benvenuto, dei quali peraltro abbiamo lungamente scritto.

I 5 migliori casinò online d'Italia: un confronto

Gioco Digitale: Il miglior casinò in generale, grazie alla perfetta combinazione di varietà, qualità grafica, alternative di pagamento e entità del bonus di benvenuto del 100% fino a 500 euro per i nuovi iscritti.

William Hill: Un operatore storico, che si distingue per le tantissime proposte di gioco e per l'eccellenza assoluta della sua applicazione mobile. Offre un bonus fino a 1000 euro sul primo versamento più 200 giri gratis.

Leo Vegas: Chi cerca un casinò dove potersi divertire con le slot machine non rimarrà deluso da questa piattaforma. Oltre 250 giochi e una perfetta ottimizzazione smartphone. Offre un bonus benvenuto dal valore del 100% fino a 1000 euro.

Star Casino: I giochi da tavolo sono il fiore all'occhiello di Star casino, che non teme rivali sui giochi RNG. Ci è piaciuta molto anche il generoso bonus di benvenuto. Offre 200 euro in cashback per i nuovi giocatori italiani.

Bwin: Altra piattaforma conosciutissima grazie alle sue partnership commerciali, spopola fra gli amanti delle scommesse sportive. Poker room strepitosa. Offre 100% fino a 200 euro sul primo versamento e poi 50 free spin su Book of Ra Deluxe.

Come registrarsi sui casinò online italiani

Per i principianti assoluti, ecco di seguito, passo dopo passo, tutti gli step da seguire per aprire un conto gioco sui migliori casinò d'Italia.

1. Visita la pagina ufficiale di Gioco Digitale

2. Clicca sul tasto arancione ‘registrati’

3. Completa il modulo con le informazioni richieste

4. Clicca sul tasto sulla email inviato da Gioco Digitale per confermare il conto

4. Apre la sezione cassa ed effettua il primo deposito

5. Comincia a giocare!

Stai ancora cercando i siti dei migliori casinò online d'Italia?

In questa guida abbiamo passato in rassegna il meglio del gioco d'azzardo italiano.

Nel dettaglio, ci siamo concentrati sui casinò top assoluti, consegnando la palma del migliore a Gioco Digitale, che per noi incarna l'ideale della piattaforma di alto livello per professionalità e proposta.

Bene, comunque, tutti gli operatori che abbiamo citato: casinò online sicuri e con licenza AAMS rilasciata dai Monopoli di Stato.

Cosa resta da fare? Iniziare a giocare, però sempre in maniera responsabile!

