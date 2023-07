I migliori casinò non AAMS in Italia per varietà di giochi, bonus per i giocatori italiani, e reputazione

Disclaimer: This material is partially funded by a sponsor. The sponsor is solely responsible for any ideas or opinions that do not represent those of WTVR.

Vuoi conoscere i migliori casinò non AAMS? Allora sei arrivato nel posto giusto.

Ogni anno nascono dozzine di nuovi casinò online, che rendono la competizione sempre più accesa di giorno in giorno e scoprire i migliori non è un compito facile.

Di solito ci sono mille aspetti da controllare. È sempre necessaria una maggiore cautela, soprattutto quando non ci sono così tanti soldi in giro da sprecare.

Il casinò che si aggiudica il primo posto in questa lista è Rabona, per via di tutte le numerose opzioni e agevolazioni che offre per i giocatori Italiani. Ma ce ne sono molti altri che vale la pena scoprire.

Ecco quali sono.

I migliori casinò non AAMS

Rabona - Migliore casino non AAMS in assoluto

Casinoly - Miglior programma per clienti VIP

Nomini - Migliore per le slot machine

Bizzo - Migliore per le sale da poker

7Bit - Migliore croupier dal vivo

5Gringos - Migliore app mobile senza licenza AAMS

Cobra Casino - Migliore per Bitcoin e cripto

22 Bet - Migliori metodi di pagamento

Powbet - Migliore per partite live di ogni gioco

Jack Million - Migliori slot con jackpot progressivo

1. Rabona Casino - Il miglior casinò non AAMS per l’Italia

Pro

Bonus sostanziosi con moltissimi free spin

Accetta criptovalute

Cashback settimanale del 15%

Scommesse sportive presenti

Promozioni cashback live casino

Ampia selezione di più di 2000 giochi

Contro

Il casinò dal vivo necessita miglioramenti

Rabona Casino a nostro avviso è il migliore in generale perché offre tutto quello che gli utenti cercano. Si tratta di un casino non AAMS che include anche le scommesse sportive.

Il suo nome ha un’origine particolare: la "rabona" è una delle mosse più impressionanti del calcio. Questo trucco consiste nel far passare una gamba dietro all'altra per calciare la palla.

Selezione Di Giochi - 4.8/5

Una delle sezioni più vaste è la sezione slot, che offre 2.000 di opzioni diverse. Ci sono temi declinati su qualsiasi ambito immaginabile, il che lo rende un divertimento senza fine.

Anche la selezione di giochi da tavolo virtuali è ben fornita e dispone di un’ampia selezione di baccarat, blackjack e roulette.

Coloro che amano il video poker non rimarranno delusi, perché anche in questa sezione troveranno una buona scelta.

Infine, c'è un casinò dal vivo che offre opzioni su tutti i principali giochi da tavolo tra cui roulette, blackjack e poker, contribuendo a fornire un'esperienza più coinvolgente.

Offerte Bonus & Promozioni - 4.8/5

Quando si tratta del casinò, i giocatori di Rabona vengono accolti con un entusiasmante bonus di benvenuto che li vede in grado di aumentare il proprio bankroll dopo un primo deposito, nonché con alcuni giri gratuiti.

Il bonus arriva fino a 500 euro con l’aggiunta di 200 giri gratuiti.

Anche il divertimento non finisce qui, perché il casinò cerca anche di offrire qualcosa ai suoi giocatori di vecchia data, comprese le promozioni di ricarica e cashback.

Opzioni Bancarie - 4.8/5

Rabona Casino offre diverse opzioni di pagamento che includono la maggior parte di quelle più diffuse come carte di debito/credito, una varietà di e-wallet, carte prepagate, criptovalute e bonifici bancari.

Non ci sono commissioni associate a nessuno dei metodi di pagamento, quindi non ci sono spese di conversione di valuta.

Compatibilità Mobile - 4.7/5

In armonia con la sua interfaccia moderna, Rabona Casino offre una piattaforma mobile completa per il divertimento dei giocatori.

Il sito è completamente ottimizzato per dispositivi mobili, il che significa che puoi accedervi facilmente tramite un dispositivo mobile e goderti lo stesso layout, grafica e funzionalità bonus offerte sul desktop.

Voto complessivo: 4.8

Prova il miglior casinò online in assoluto secondo la nostra valutazione, Rabona Casino!

2. Casinoly - Miglior casinò senza licenza AAMS con premi VIP in Italia

Pro

Programma VIP di alto livello

Casino online non AAMS facile da usare

Bonus cashback fino a 3000 euro per i giocatori italiani

Transazioni veloci di 24 ore

Assistenza clienti 24/24

Contro

Prelievi un po’ lenti

Casinoly è uno dei nuovi casinò online a entrare in scena. Lanciato nel 2021, è di proprietà e gestito da Rabidi N.V., una società che ha una serie di altri casinò online stranieri simili attive e funzionanti.

Ha una licenza con il governo di Curacao e offre uno dei siti web più esclusivi che abbiamo il piacere di esaminare. In tutto il sito è presente un tema che si rifà all’Antica Roma, che regala ai giocatori una sensazione nostalgica e lussuosa.

Selezione Di Giochi - 4.8/5

Casinoly Casino ha una libreria di giochi piuttosto impressionante per essere un'offerta così relativamente nuova. Hai migliaia di giochi diversi da provare, offerti da oltre 20 diversi produttori che forniscono titoli.

Naturalmente, la stragrande maggioranza della libreria è composta da tutti i diversi tipi di slot online. Ha migliaia di giochi di slot da provare, con ogni possibile tema, stile e tipo di funzionalità. Oltre 20 importanti studi di gioco d'azzardo forniscono titoli di slot.

Ci sono nuovi giochi di slot regolarmente aggiunti, compresi alcuni degli ultimi titoli tra cui Loki's Fortune, Return to Paris e Snatch the Gold.

In termini di giochi da tavolo, ci sono più di una dozzina di diverse varianti disponibili sia per i giocatori di blackjack che di roulette.

Offerte Bonus - 4.2/5

Casinoly Casino attua un ottimo programma VIP. Ha cinque livelli principali e sarai automaticamente iscritto non appena ti sarai registrato per un account Casinoly Casino.

C'è anche una buona varietà di promozioni in corso disponibili per la sua base di clienti.

Forse il momento clou è l'offerta di cashback settimanale che ti consente di recuperare il 15% sulle perdite fino a 3.000 euro, mentre il bonus di benvenuto arriva fino a 500 euro e 200 giri gratis.

Opzioni Bancarie - 4.5/5

Puoi effettuare un deposito sul tuo account tramite carte bancarie Visa e MasterCard, Paysafe, Skrill, Neteller, eZeeWallet, MiFinity, Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Ripple.

La transazione minima richiesta per i depositi è di 10 euro e vedrai questi fondi depositati immediatamente nel tuo account.

Per prelevare fondi dal tuo account, puoi farlo tramite Visa, Mastercard, Skrill, Neteller, eZeeWallet, Bank Transfer, MiFininty, Bitcoin, Litecoin, Ethereum e Ripple. Il prelievo minimo richiesto è normalmente di 10 euro.

Compatibilità mobile - 4.5/5

La versione mobile è altrettanto facile da usare e veloce. Ogni gioco è visualizzato chiaramente con grafiche di alta qualità.

Per i giocatori su dispositivi mobili è disponibile un sito Web mobile a cui è possibile accedere, ma al momento non è disponibile un'app Casinoly Casino per il download.

Tutti i tipi di dispositivi mobili possono accedere al sito Web mobile e abbiamo avuto accesso alla stessa raccolta di fantastici giochi, che sono stati eseguiti senza intoppi.

Voto complessivo: 4.5/5

Se vuoi sentirti coccolato il programma VIP di Casinoly fa al caso tuo, scoprilo qui!

3. Nomini - Miglior casinò online senza licenza AAMS per i giochi di slot in Italia

Pros

Tema e layout attraenti

Programma VIP

Ampia scelta di slot e giochi arcade

Tanti tornei slot Drops & Wins

Sezione scommesse sportive disponibile

Contro

Limiti di prelievo bassi

Nomini si autodefinisce "il tuo casinò online brillante e succoso" e ha un'estetica adatta a questo tema: una volta arrivato sul sito, verrai accolto con una serie di allegri personaggi dei cartoni animati a base di frutta che animano anche le numerose slot.

Questo elemento crea un'atmosfera stravagante, persino infantile, ma non lasciarti ingannare: come ogni altro casinò online non AAMS, Nomini si occupa di puntate reali e denaro reale.

Selezione Di Giochi - 4.6/5

Nomini risulta avere una buona varietà di giochi di slot: i tradizionalisti dei casinò si sentiranno a casa con quelli più semplici come Mystery Joker o Joker Strike, mentre coloro che desiderano qualcosa di più esotico potrebbero provare Dead or Alive a tema western, Pyramid King di origine egiziana o il suggestivo Cash Noire.

Oltre alle slot machine online, il menu sul lato sinistro del sito consente di accedere alle tre categorie principali di giochi classici.

Il blackjack ha una propria sezione, che ti consente di scegliere tra Blackjack classico e Blackjack con scommessa gratuita. Infine, c'è la sezione dei video poker.

Su Nomini Casino è possibile provare una vasta gamma di giochi diversi in forma live, tutti accessibili dall'opzione "casinò dal vivo" nel menu di sinistra.

Offerte Bonus - 4.8/5

I bonus sono molto generosi, soprattutto quelli di benvenuto.

Ci sono ben otto bonus di benvenuto personali tra cui scegliere: giri gratuiti per ogni euro di deposito, un cashback del 15% sul casinò live, un bonus del 100% fino a 500 euro, un bonus fino a 1000 euro, e molto di più.

Ma ci sono tanti bonus di benvenuto tra cui scegliere sotto forma di frutto, e ogni frutto consente di ricevere un bonus diverso. Ci piace soprattutto il Bonus del Weekend che offre un cashback fino a 700 euro più 50 giri gratuiti.

Opzioni Bancarie - 4.6/5

Questo casinò offre tutti i tipi di metodi di pagamento più comuni e popolari come Visa, Mastercard, Maestro, Paysafecard e molto altro.

Quando si tratta di prelievi, il numero di metodi di pagamento accettati è leggermente inferiore: non è possibile effettuare prelievi utilizzando Paysafecard. Ci sono anche le criptovalute come Bitcoin, Ethereum, e Litecoin come metodi di pagamento accettati.

Compatibilità Mobile - 4.5/5

Nomini si adatta a quasi tutti i dispositivi mobili come tablet e cellulari.

Il design è semplice e intuitivo e rimane un sito veloce da navigare anche da mobile.

Voto complessivo: 4.7/5

Se ami giocare con le slot, Nomini offre la selezione slot che stai cercando, prova subito!

4. Bizzo Casino - Il miglior casinò online non AAMS per giocare ai giochi da tavolo in Italia

Pro

Ottimi giochi da tavolo

Tanti fornitori disponibili

Tornei di slot con montepremi fino a 2000 euro

100 free spins ogni lunedì

Pochi limiti di prelievo

Contro

Pochi bonus o premi

Ogni giocatore che vive, mangia e dorme per i giochi da tavolo riceverà una bella sorpresa. Con una tale selezione, è in grado di offrire giochi declinati in ogni tema, stile di gioco, limite di scommessa e funzionalità.

Bizzo Casino offre anche gli altri tipi di giochi incluse slot, acquista bonus, Crash, giochi speciali e molto altro. La vivace offerta è accompagnata da diverse promozioni.

Selezione di giochi - 4.8/5

Il portafoglio di giochi di Bizzo Casino è uno dei migliori. Grazie ai più di 30 fornitori di software di prim'ordine, possiamo approssimare il numero di giochi a oltre 2500.

Questo portafoglio ben fornito include slot machine, giochi da tavolo come blackjack, roulette, baccara, video poker, e craps.

Se sei invece un giocatore di casinò tradizionali e cerchi sempre l'atmosfera autentica offerta dai veri casinò, troverai una sezione con molti croupier dal vivo.

Orientarsi tra i giochi offerti da Bizzo Casino è davvero facile. Hanno utilizzato la categorizzazione e incluso l'importantissima funzione di ricerca "Trova il tuo gioco". Puoi anche filtrare i giochi da casino online utilizzando gli sviluppatori di software.

Offerte Bonus - 4.7/5

Il bonus di Bizzo Casino arriva fino a 100 euro e corrisponde al 100% della somma versata. Viene richiesto un deposito minimo di 20 euro. Poi, ti da un secondo bonus del 50% fino a 300 euro più 50 giri gratuiti.

Al di là del bonus di benvenuto non offre un grande menù di promozioni, però è importante notare che proporre un bonus ricarica del 50% fino a 300 euro ogni giovedì.

Opzioni Bancarie - 4.7/5

Bizzo Casino è un marchio che si rivolge al futuro, motivo per cui supportano anche le criptovalute. In totale, puoi scegliere tra 11 opzioni che includono metodi popolari come Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Bitcoin Cash ed Ethereum.

Supportano anche Coinspaid, USD Coin, Tron, Chain Link, Cardano e XRP.

Per chi non ha ancora dimestichezza con le criptovalute si possono scegliere anche metodi di pagamento più comuni come le principali carte di debito, credito, e molto altro.

Compatibilità mobile - 4.6/5

È un'area in cui eccelle, anche grazie alla sua piattaforma mobile facile da usare. A differenza di altri casinò online senza AAMS, Bizzo Casino si è attenuto a un formato senza download.

Ciò rende facile per gli utenti registrarsi, depositare e iniziare a giocare ai giochi offerti.

Ha un design simile alla versione desktop. Questo dà all'utente la familiarità a cui è abituato quando gioca sulla piattaforma PC o quando si è registrato.

In secondo luogo, ha un layout super pulito, che si traduce in una navigazione più veloce e senza interruzioni.

Voto complessivo: 4.7/5

Buttati nel mondo dei giochi di poker su Bizzo Casino!

5. 7Bit Casino - Casino online non AAMS italiano con la più grande selezione di giochi da casinò

Pro

Possibilità di pagamento con criptovalute

Fino a 5700 euro di bonus casinò

100 giri gratuiti di credito iniziale

Ampia selezione di giochi di slot

Tornei di slot con tantissimi free spin disponibili

Contro

Commissioni per alcuni metodi di prelievo e deposito.

7Bit Casino offre una fantastica selezione di giochi da casinò. Ci sono oltre 6.000 giochi online e una fantastica selezione di slot e giochi con dealer dal vivo. La sezione dei giochi dal vivo è uno dei maggiori punti di forza del gioco.

Il Casinò Live di 7Bit è alimentato da diversi fornitori di software. Qui troverete molto di più dei soliti blackjack o roulette.

Selezione di giochi - 4.7/5

La lobby di 7Bit Casino trabocca di giochi di casinò dei migliori fornitori di software per casinò. Ci sono ottime opzioni per molti dei giochi più popolari nei casinò non AAMS online, come la roulette, il blackjack e le slot machine.

Lavorando con così tanti fornitori di software diversi, 7BitCasino offre ai giocatori una fantastica varietà di opzioni.

Gli appassionati di BTC hanno l'imbarazzo della scelta: roulette BTC, keno, giochi con jackpot BTC e slot BTC sono tra le scelte disponibili per giocare con i Bitcoin.

Con così tante opzioni disponibili, troverete sicuramente quella che si adatta alle vostre esigenze e al vostro portafoglio, che siate o meno degli high roller.

Offerte Bonus - 4.3 / 5

Il pacchetto bonus di benvenuto di 7Bit Casino, diviso tra i primi quattro depositi, è fino a 5700 euro (o 5 BTC), oltre a 100 giri gratuiti.

Inoltre, ci sono bonus regolari, varie offerte di bonus cashback, giri gratis ogni mercoledì, un bonus ricarica ogni lunedì, e altri ancora.

Prima di iscrivervi, controllate i termini e le condizioni complete; qui abbiamo elencato solo i più importanti.

Opzioni Bancarie - 4.5/5

La gamma di metodi di pagamento accettati da 7Bit Casino è a dir poco ampia. Visa e Mastercard sono le opzioni di deposito e prelievo più popolari per i giocatori.

Sono inoltre disponibili numerosi portafogli elettronici, tra cui ecoPayz, Skrill e eZeeWallet.

7Bit Casino è chiaramente lungimirante, poiché accetta anche alcune criptovalute per i depositi e i prelievi, tra cui Bitcoin o Ethereum.

Non ci sono tempi di elaborazione per i prelievi: sono quasi istantanei.

Compatibilità mobile - 4.3/5

7Bit Casino è ottimizzato anche per i dispositivi mobili. Il layout e le funzionalità sono le stesse del desktop, ma a causa dello schermo più piccolo, vengono visualizzati meno giochi contemporaneamente.

Ma non preoccupatevi, tutti i giochi per desktop possono essere giocati anche su dispositivi mobili.

Voto complessivo: 4.4

La sezione live di 7Bit offre il brivido del gioco dal vivo, clicca e accetta la sfida!

Come abbiamo selezionato i migliori casinò online in Italia

La reputazione del casinò

Una delle prime cose che guardiamo durante la valutazione è la reputazione del sito. Facciamo ricerche sui forum, tra le recensioni lasciate dagli utenti e molto altro ancora per valutare la reputazione generale del casinò.

Opzioni bancarie

I casino non AAMS permettono agli utenti di scegliere tra tanti metodi di pagamento diversi? Verifichiamo che ci siano tante opzioni di scelta per facilitare gli utenti nelle loro operazioni finanziarie.

Regali e bonus

Parte dell'entusiasmo associato al settore dei casinò virtuali riguarda i tipi di vantaggi che i nuovi utenti ed esistenti possono sfruttare. Cerchiamo i bonus più cercati come: premi per la prima iscrizione, punti fedeltà, jackpot progressivi, bonus di ricarica, e programmi VIP.

La selezione dei giochi

I migliori casinò d'Italia sono noti per soddisfare innumerevoli tipi di giocatori. Questo spesso si presenta sotto forma di una vasta gamma di giochi. Dal poker e blackjack alle slot e al bingo, è meglio selezionare un sito che fornisce un ampio compendio di opzioni.

Guida su come scegliere i migliori casinò in Italia non AAMS

Quali sono i benefici di giocare in un casinò straniero senza licenza AAMS?

Ci sono alcuni vantaggi nello scegliere un casinò senza licenza AAMS, primo fra tutti la possibilità di avere bonus più vantaggiosi; inoltre offrono una vasta gamma di casinò tra cui scegliere, i quali fanno a gara per offrire più vantaggi di quelli della concorrenza.

Perché i casinò non AAMS riescono a offrire bonus migliori?

I casinò non AAMS possono offrire dei bonus e delle promozioni migliori perché hanno sede all’estero e godono di agevolazioni fiscali migliori di quelle che si possono trovare in Italia.

I casinò non AAMS con licenza Curacao sono legali da giocare in Italia?

I casinò non AAMS con licenza di Curacao sono legali e autorizzati dalle autorità competenti, e pertanto sono a norma di legge e relativamente sicuri. In alcuni casi ci possono essere dei problemi a visualizzare il sito online per via delle regolamentazioni italiani.

Come posso essere sicuro che un casinò non AAMS straniero sia sicuro e legale?

Per essere sicuro che un casino non AAMS straniero sia sicuro e legale bisogna verificare per prima cosa la licenza. In genere, nella parte inferiore del sito ci sono i dettagli della licenza e quindi puoi usarli per verificarne la veridicità.

I casinò online non AAMS sono truccati?

I migliori casino online non AAMS con licenza valida ricevono controlli dalle autorità competenti che certificano la correttezza delle vincite e che non ci siano favoritismi o trucchi. I casinò devono avere tutti i requisiti necessari per operare legalmente e sono verificati dalle autorità locali.

Comparazione dei 5 migliori casino online in Italia

Rabona: Questo casinò non AAMS è il migliore in generale, presenta un grande repertorio di giochi. Inoltre chi ama le sensazione di un casinò vero può avvantaggiarsi della sezione live. Bonus di benvenuto: fino a 500 euro con l’aggiunta di 200 giri gratis.

Casinoly: Questo casinò presenta un programma VIP interessante. Per chi gioca in modo ricorrente un programma VIP ben strutturato permette di accumulare punti e di incrementare i guadagni. Bonus di benvenuto: 100% fino a 500 euro e 200 giri gratis.

Nomini: Nomini Casino è perfetto per gli utenti che amano le slot e vogliono avere una grande varietà di scelta per non annoiarsi mai. Inoltre questo casino non AAMS ha un grande programma VIP. Bonus di benvenuto: 100% fino a 1000 euro.

Bizzo: Bizzo casino si contraddistingue per la grande selezione di giochi da poker. Ma gli utenti possono scegliere anche tanti altri giochi, sia dal vivo che online. Bonus di benvenuto: fino a 400 euro e 150 giri gratis divisi tra i primi due depositi.

7Bit Casino: Se vi piace giocare nei casinò di criptovalute e volete approfittare di un bonus del casinò senza deposito, vi consigliamo 7Bit. Bonus di benvenuto: fino a 5700 euro (o 5 BTC) divisi tra i primi quattro depositi.

Come registrarsi e iniziare a giocare in un casinò online in Italia

Ecco come registrarsi e iniziare a giocare a un casinò online.

Per questo esempio utilizziamo il processo di iscrizione di Rabona Casino:

1. Visita il sito di Rabona

La prima cosa da fare è andare sul sito ufficiale di Rabona Casino e cliccare sul tasto "Iscriviti".

2 Compila le informazioni

A questo punto ti verranno chiesti dei dati personali come nome, cognome, e-mail, e altri dati importanti per aprire un conto gioco. Una volta completato il modulo, il tuo conto gioco verrà aperto in attesa di verifica.

3 Completa la verifica dell'account

Una volta che il conto gioco è aperto, dovrai inviare un documento o aspettare comunque la convalida del conto gioco per poi essere in grado di effettuare prelievi.

Sei pronto a iniziare a giocare con i migliori casinò online non AAMS in Italia?

Ora che sai tutto puoi iniziare a giocare scegliendo magari Rabona Casino, visto che si tratta della migliore piattaforma secondo la nostra valutazione.

In alternativa puoi anche scegliere gli altri casinò non AAMS di questa lista in base alle tue preferenze di gioco o in base al guadagno.

Alla fine ti ricordiamo sempre di giocare in modo responsabile ai casino stranieri che accettano italiani.

Buon divertimento!