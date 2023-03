La Migliore VPN per le Piccole Imprese: 7 Interessanti Opzioni per una Navigazione Sicura

Disclaimer: This material is partially funded by a sponsor. The sponsor is solely responsible for any ideas or opinions that do not represent those of WTVR.



Per evitare il tracciamento del vostro comportamento online, le migliori VPN si impegnano a proteggere le vostre informazioni durante la navigazione sul web. Dal punto di vista lavorativo, le VPN sono ampiamente utilizzate dalle attività per evitare pubblicità mirate, fornire connessioni sicure negli spazi personali e garantire la sicurezza dei dati aziendali.

Ricercando tra le migliori VPN per le piccole imprese si trovano moltissime opzioni, tra cui provider di qualità come NordVPN e CyberGhost. Qui di seguito vi parleremo di 7 interessanti opzioni per aiutarvi a scegliere la migliore VPN per le vostre esigenze (aziendali, ma anche private).

7 Tra le migliori VPN per le piccole imprese

NordVPN - Tra le migliori VPN per il torrenting

ExpressVPN - Una delle migliori VPN per velocità elevate

Surfshark - Tra le migliori VPN per chi ha bisogno di più connessioni

ProtonVPN - Una delle migliori VPN per sbloccare i servizi di streaming

CyberGhost VPN - Una delle migliori VPN per piccole imprese per versatilità

Windscribe - Tra le migliori VPN gratis per le piccole imprese

TunnelBear - L’opzione più semplice da configurare tra le migliori VPN

1. NordVPN - Tra le migliori VPN per il torrenting

Pro:

Dispone di quasi 5.000 server distribuiti in oltre 60 paesi diversi

Fornisce una rapida velocità di trasferimento dei dati

Interfaccia del programma facile da usare

Consente il torrenting tramite server unici

Contro:

Lo split tunneling non è disponibile su alcuni dispositivi

I piani sono più costosi rispetto ai concorrenti

Interfacce limitate

Recentemente ha subito una violazione dei dati, ma questo non ha impedito a NordVPN di diventare uno delle migliori VPN del mercato. Per garantire la costante sicurezza delle informazioni dei clienti, l'azienda ha aggiornato le sue politiche di GPS e no-log.

Piani e prezzi: 4/5

La scelta di pagare il servizio su base mensile anziché annuale può aumentare anche in questo caso la spesa proporzionale. Infatti, sebbene il prezzo mensile del piano base di NordVPN sia di 11.99 dollari, il prezzo annuale scende a 4.99 dollari al mese e il biennale a soli 3.49 dollari.

Velocità e prestazioni: 4.2/5

In diverse città del mondo, NordVPN offre connessioni costantemente elevate e velocità di upload e download più che soddisfacenti. Gli utenti possono ottenere una connessione sicura mantenendo l'80% della velocità di connessione del web, in particolare quando si connettono tramite il protocollo Nord Lynx.

Caratteristiche: 4.9/5

Il protocollo torrenting facilita il trasferimento di dati tra gli utenti attraverso la rete decentralizzata BitTorrent. I file possono essere scaricati e installati dai dispositivi di altri individui connessi alla rete tramite il torrenting, evitando di doverli prima inviare a un computer centralizzato, come avviene in molte reti.

Grazie ai suoi servizi specializzati, NordVPN è considerato tra le migliori VPN per le piccole aziende quando si tratta di torrenting. Gli utenti di torrent non devono preoccuparsi della sicurezza dei propri dati, poiché l'organizzazione ha preso molte precauzioni per garantirla.

Servizio clienti: 4.5/5

L'accesso rapido e semplice all'assistenza è un tratto distintivo del servizio di NordVPN. La chat dal vivo è disponibile 24 ore su 24, mentre le email ricevono una risposta entro un giorno lavorativo. L'opzione della chat dal vivo è ottima per risolvere rapidamente i problemi più comuni, mentre l'email è preferibile per le richieste più approfondite.

Punteggio complessivo: 4.6/5

2. ExpressVPN - Una delle migliori VPN per velocità elevate

Pro:

Molte piattaforme ne supportano l'uso.

Un'abbondanza di server situati in diverse parti del mondo

Connettività rapida e affidabile al web

Elevati standard di crittografia e sofisticate misure di sicurezza

Contro:

Alcune funzionalità non possono essere utilizzate con determinati dispositivi

I prezzi sono superiori a quelli di alcuni concorrenti

È possibile collegare un massimo di cinque dispositivi contemporaneamente

ExpressVPN dispone di oltre 3.500 server distribuiti in 148 diversi data center in 94 paesi diversi. I suoi servizi possono essere più costosi di quelli della concorrenza, ma la maggiore velocità con cui operano compensa ampiamente i costi più elevati.

Quando un server viene spento, la sua memoria volatile cancella tutti i suoi contenuti. Questa procedura contribuisce a proteggere le informazioni e a ridurre la probabilità di hacking.

Piani e prezzi: 3.5/5

Il prezzo dell'abbonamento mensile di ExpressVPN è di 12.95 dollari, il piano semestrale è disponibile a 9.99 dollari al mese e quello annuale costa solo 8.32 dollari al mese, per cui si risparmia molto nel tempo.

Sebbene i costi siano un po' più alti rispetto a quelli dei concorrenti, sono comunque da prendere in considerazione se la vostra azienda può permetterselo.

Velocità e prestazioni: 4.9/5

In termini di velocità e funzionalità, ExpressVPN è tra i migliori servizi VPN disponibili.

Con appena 2.000 righe di codice, il protocollo Lightway utilizzato dalla VPN per piccole imprese è più semplice da gestire e controllare.Con meno righe di codice è possibile ottenere velocità più elevate ed efficienti.

Caratteristiche: 4.5/5

Potete fidarvi di ExpressVPN per la salvaguardia di tutte le vostre informazioni, poiché dispone di numerose misure di sicurezza avanzate. Inoltre, l'azienda offre lo split tunneling, una funzione che consente alle organizzazioni di limitare il proprio traffico VPN. Questa funzione è preferita da molti utenti perché consente di gestire in modo più accurato l'instradamento del traffico VPN.

Servizio clienti: 4.3/5

Molte opzioni di assistenza clienti sono disponibili direttamente dal sito web di ExpressVPN. È presente un centro di informazioni in cui è possibile accedere a tutorial, video e schermate. Queste istruzioni rendono semplice la procedura di installazione. Se avete dubbi su qualcosa che non è stato trattato nei tutorial, l'assistenza è accessibile tramite chat.

Punteggio complessivo: 4.5/5

3. Surfshark - Tra le migliori VPN per chi ha bisogno di più connessioni

Pro:

Prezzi accessibili

Possibilità di falsificare il GPS

Diverse scelte per il servizio clienti

Misure di sicurezza contemporanee

Contro:

Server peer-to-peer limitati

La qualità delle app scaricate sui dispositivi Apple è inferiore

Tra le migliori VPN sul mercato c'è Surfshark, apprezzato per le sue caratteristiche, tra cui lo split tunneling, il supporto SmartDNS e la simulazione della geolocalizzazione. I servizi di rete privata virtuale dell'azienda hanno prezzi ragionevoli, ma più che altro forniscono un numero illimitato di connessioni simultanee ai dispositivi.

Piani e prezzi: 4.6/5

I clienti che scelgono il prezzo mensile pagano una tariffa tipica di 12,95 dollari, ma l'abbonamento annuale, disponibile a 3,99 dollari al mese, offre uno sconto considerevole. Uno dei prezzi più bassi offerti è quello dell’abbonamento di due anni, a soli 2,39 dollari al mese.

Velocità e prestazioni: 4.9/5

Sebbene si tratti di un canone mensile non molto costoso, i servizi VPN di Surfshark non rallentano la connessione come potrebbero fare altre reti. Test indipendenti condotti in cinque località hanno rilevato che il servizio ha mantenuto una velocità di download fino al 90% della velocità originale dell'utente.

Caratteristiche: 4.2/5

Grazie alle sue affidabili e rapide velocità di upload e download, Surfshark è spesso considerata tra le migliori VPN anche per il gaming. Inoltre, non vi è alcuna restrizione sul numero di dispositivi che possono essere collegati alla VPN contemporaneamente, il che può essere ideale per le piccole aziende.

Servizio clienti: 4.1/5

I clienti possono inviare un'email o utilizzare la chat per contattare il servizio clienti. Inoltre, Surfshark fornisce un database di informazioni completo, che aiuta a risolvere una serie di problemi, come l'installazione, le interruzioni e le difficoltà di connettività. Sono disponibili anche video tutorial che aiutano a risolvere molti problemi tipici delle VPN.

Punteggio complessivo: 4,4/5

4. Proton VPN - La migliore VPN per sbloccare i servizi di streaming

Pro:

Consente ai consumatori di accedere ai servizi di streaming bloccati

Offre un software open-source

Viene offerta una versione gratuita

Contro:

La versione per Mac manca di funzionalità

Il servizio clienti potrebbe impiegare un po' di tempo per rispondere

Prezzi un po’ alti

Proton VPN, con sede in Svizzera, fornisce una versione gratuita e offre una garanzia di rimborso con le sue edizioni commerciali. Nonostante il prezzo accessibile, il servizio offre opzioni per la crittografia dei dati. Uno dei motivi principali per utilizzare ProtonVPN è la sua capacità di sbloccare i servizi di streaming.

Piani e prezzi: 4.3/5

Le quattro opzioni offerte da Proton VPN sono Free, Plus e Unlimited. Per alcuni consumatori, il piano gratuito è un'ottima scelta, ma le piccole imprese potrebbero aver bisogno di funzionalità più sofisticate. Il prezzo dell’abbonamento mensile è di 9,99 dollari con il piano Plus e 11,99 per quello Unlimited. Per l’abbonamento annuale e di due anni il prezzi Plus sono rispettivamente 5,99 dollari e 4,99 dollari al mese, mentre i prezzi Unlimited sono di 9,99 dollari e 7,99 dollari.

Velocità e prestazioni: 3.5/5

La variabilità delle velocità di Proton VPN è il suo principale difetto. Sebbene alcuni utenti sostengano che il servizio sia lento, altri affermano che le velocità sono buone. I clienti spesso registrano diminuzioni della velocità di download comprese tra il 7% e il 49%. Anche se i consumatori con connessioni più lente spesso vivono in zone rurali, è comunque importante tenerne conto.

Caratteristiche: 5/5

Un'ottima alternativa per lo streaming è Proton VPN. Di solito gli utenti riescono a connettersi alla maggior parte dei servizi di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime e Hulu dopo pochi tentativi. Se avete problemi di connessione al primo tentativo, provate un altro server.

Servizio clienti: 4/5

Nella knowledge base di Protoni VPN si possono trovare tutorial che aiutano l'utente a risolvere una serie di problemi, tra cui l'installazione, la lentezza della connessione e la risoluzione dei problemi di base. L'utente può solitamente trovare le soluzioni con un po' di ricerca, anche se le informazioni non sono così approfondite come quelle di altre delle migliori VPN incluse in questo articolo.

Punteggio complessivo: 4.2/5

5. CyberGhost VPN - Una delle migliori VPN per piccole imprese per versatilità

Pro:

Numerose funzionalità

Connessioni OpenVPN veloci

Servizio clienti veloce e disponibile

Contro:

Meno pratico per gli utenti principianti

Non arrivano notifiche prima della disconnessione

Non ci sono requisiti di audit di sicurezza

CyberGhost, un provider VPN con sede in Germania, fornisce oggi i suoi servizi completi a oltre 15 milioni di utenti in più di 100 paesi con migliaia di server. Ricordate che non tutti i server sono adatti al torrenting. Tuttavia, tutti i dispositivi Windows, iOS, Mac e Android possono utilizzare tranquillamente questa VPN per piccole aziende e privati.

Piani e prezzi: 4.2/5

CyberGhost offre opzioni di abbonamento sia a breve che a lungo termine. Il piano mensile costa 12,99 dollari, mentre la spesa si abbassa a 6,99 dollari al mese per l’abbonamento di sei mesi e a soli 2,11 dollari per quello di due anni (attualmente con 2 mesi in omaggio).

Quasi tutte le migliori VPN per le piccole imprese e per privati hanno un prezzo per l’abbonamento intorno ai 10 dollari, quindi conviene quasi sempre sottoscrivere un piano annuale per risparmiare.

Velocità e prestazioni: 4.8/5

Gli utenti europei sperimentano spesso una velocità di 650 Mbps, che raggiunge 830-850 Mbps in altre località. Molte delle migliori VPN non possono competere con queste velocità.

Caratteristiche: 4.5/5

CyberGhost fornisce ai suoi clienti indirizzi IP unici, che sbloccano l'accesso a servizi altrimenti inaccessibili. Avere un IP dedicato quando si è connessi a una VPN impedisce che si verifichino blocchi.

Come altri provider di VPN, CyberGhost offre caratteristiche di sicurezza di prim'ordine. Durante l'utilizzo della VPN, il provider non monitorerà ciò che fate online e non memorizzerà alcun registro delle vostre attività.

Pertanto, è molto minore la possibilità di fuga di informazioni sensibili se le azioni degli utenti vengono tracciate o registrate.

Assistenza clienti: 4.5/5

CyberGhost ha messo a disposizione dei clienti delle linee guida dettagliate per imparare a installare e configurare il servizio VPN su un'ampia varietà di dispositivi. Le istruzioni sono facili da seguire e dovrebbero risolvere la maggior parte dei problemi comuni che si presentano durante la prima configurazione del servizio. Tuttavia, se avete una domanda che non viene affrontata nella documentazione, potete inviare una email all’attenta e tempestiva assistenza.

Punteggio complessivo: 4.7/5

7. Windscribe - Tra le migliori VPN gratis per le piccole imprese

Pro:

Supporta lo split tunneling, il kill switch e il torrenting

Viene offerta una versione gratuita di alta qualità con capacità di 10 GB

Dispositivi connessi illimitati

Contro:

Nessuna caratteristica di un audit indipendente

Velocità incoerenti in alcuni punti

Ci sono pochi server

Il famoso provider Windscribe è noto per i suoi 10 GB di larghezza di banda del suo piano gratuito e per le infinite connessioni simultanee. Dopo alcuni tentativi, gli utenti riescono spesso anche a sbloccare i servizi di streaming.

Piani e prezzi: 4.9/5

Le persone attente al budget potrebbero utilizzare Windscribe, che offre una versione gratuita per sempre. Le versioni premium hanno prezzi altrettanto ragionevoli e prevedono una politica di rimborso di 30 giorni.

La variante più costosa ha una delle spese mensili più basse, pari a 9 dollari al mese (circa 8,50 euro). In conclusione, se siete alla ricerca di una VPN economica o gratuita per piccole aziende, questa è l'opzione migliore.

Velocità e prestazioni: 3.5/5

Le velocità di Windscribe non sono così spettacolari come quelle di altre delle migliori VPN della nostra lista. I clienti dichiarano velocità medie di download e upload di 300 Mbps, con upload più elevati in alcuni paesi, la maggior parte dei quali si trova in Europa occidentale e in Nord America.

Caratteristiche: 4.5/5

Gli utenti possono usufruire di notevoli funzionalità di Windscribe, tra cui il torrenting, il kill switch, la doppia VPN e lo spoofing del fuso orario. L'edizione gratuita non dispone di tutte queste funzioni, ma chi desidera utilizzare caratteristiche più sofisticate può acquistare un piano in abbonamento.

Servizio clienti: 4/5

Gli utenti hanno molte alternative per l'assistenza clienti con Windscribe. Sul sito è presente un'area di auto-aiuto in cui gli utenti possono accedere a un database di informazioni completo, a istruzioni per l'installazione e a una sezione FAQ.

Anche Garry, il simpatico chatbot di Windscribe, è disponibile per le conversazioni e può fornire assistenza per le domande di base.

Punteggio complessivo: 4.1/5

8. TunnelBear - L’opzione più semplice da configurare tra le migliori VPN

Pro:

Procedura di configurazione semplice

Termini e condizioni trasparenti

Piano gratuito disponibile

Aspetti di sicurezza avanzata

Contro:

La live chat non è un metodo per contattare gli agenti

Connessioni talvolta lente e instabili

Più costoso rispetto ad alcuni concorrenti

Con diversi server situati in vari paesi, TunnelBear è tra le aziende VPN più conosciute al mondo per la sua semplicità d’uso. Tra le caratteristiche eccellenti del servizio figurano la politica di assenza di log e la capacità di sbloccare i servizi di streaming. Per le aziende che desiderano testare il prodotto prima di effettuare un acquisto, è disponibile un'alternativa gratuita.

Piani e prezzi: 4/5

TunnelBear offre tre servizi VPN: team, unlimited e free. Il piano gratuito presenta le maggiori limitazioni, ma è la scelta migliore per chi ha un budget limitato. I piani premium includono funzioni più sofisticate e hanno costi che vanno da costa 9,99 dollari (circa 9,40 euro), a 3,33 dollari (circa 3,15 euro) mensili per un abbonamento di 3 anni.

Velocità e prestazioni: 3.5/5

Le velocità di TunnelBear non sono così elevate come quelle di altri concorrenti. Diversi utenti segnalano un notevole calo delle prestazioni durante la connessione al server OpenVPN. Durante la connessione ad altri server, le velocità sono più elevate, ma è possibile che si verifichi comunque un certo ritardo.

Caratteristiche: 4.5/5

La facilità di installazione della rete privata virtuale di TunnelBear è la sua più grande qualità. La connessione può essere normalmente impostata in pochi minuti con pochi semplici passaggi. L'azienda fornisce un manuale di configurazione completo e assistenza se si desidera ulteriore aiuto.

Utilizzando TunnelBear VPN, gli utenti possono anche accedere a famosi servizi di streaming che sono stati bloccati. Dopo alcuni tentativi, è generalmente possibile accedere a Netflix e Hulu.

Servizio clienti: 4/5

Nonostante l'assenza di un'opzione di chat dal vivo, l'assistenza via e-mail di TunnelBear è reattiva. Durante il normale orario di lavoro, gli utenti possono aspettarsi una risposta in appena due ore. I rappresentanti del servizio clienti dell'organizzazione sono spesso gentili e disponibili.

Punteggio complessivo: 4/5

Come abbiamo scelto le migliori VPN

Quando abbiamo dovuto selezionare alcune delle migliori VPN per piccole aziende e privati, abbiamo valutato le seguenti caratteristiche:

Valutazioni dei clienti

Prestazioni e velocità di internet

Capacità di sbloccare i servizi di streaming

Capacità di torrenting

Applicazioni

Procedure di rimborso

Misure di protezione

Alternative di piani e prezzi

Assistenza ai clienti

Specifiche di registrazione

Ogni provider è stato analizzato sotto ogni aspetto e abbiamo identificato alcune delle migliori VPN calcolando una media in termini di convenienza e prestazioni.

FAQ sulle migliori VPN per piccole imprese

Potrete scegliere più facilmente il miglior provider di VPN per la vostra azienda comprendendo meglio le VPN grazie alle risposte a queste domande.

Cosa fa una VPN?

Molte persone utilizzano una VPN per proteggere le proprie password e la cronologia delle ricerche su internet dagli attacchi informatici, dagli amministratori di rete, dai curiosi e dai provider di servizi.

Per proteggere la privacy dei dati, le VPN mascherano il vero indirizzo IP dell'utente e lo sostituiscono con l'indirizzo IP specifico della VPN.

Qualsiasi sito web visitato non sarà in grado di identificarvi con una VPN, poiché gli indirizzi IP rivelano la posizione geografica dell'utente. L'indirizzo della connessione VPN a cui vi connettete sarà invece rilevato dai siti web, rendendo più sicura la navigazione in internet.

Quanto costa un servizio VPN?

A seconda dell'azienda e del pacchetto scelto, un servizio VPN aziendale potrebbe essere costoso da acquistare. I piani più lunghi con fatturazione annuale o per due anni sono spesso meno costosi. Alcune società di VPN offrono anche abbonamenti a vita, che spesso sono la scelta più conveniente.

È possibile ottenere connessioni illimitate a partire da poco più di 2 euro al mese quando si acquista un abbonamento pluriennale. Se si sceglie un piano mensile, di solito la spesa si aggira intorno ai 10/12 euro.

Considerate i vostri obiettivi e il vostro budget quando scegliete un servizio, ma tenete presente che le soluzioni più costose di solito non sono le migliori.

Anche se alcune aziende offrono soluzioni VPN gratuite, la maggior parte degli esperti consiglia di evitare queste scelte se siete preoccupati per la sicurezza dei dati. C'è il rischio significativo che questi fornitori registrino le vostre informazioni e le rivendano ad altre aziende per recuperare le spese.

Le VPN sono sicure?

La vostra sicurezza online può essere migliorata utilizzando una VPN aziendale affidabile. Con i migliori servizi VPN potete impedire agli hacker, agli inserzionisti e alle autorità governative di tracciare il vostro indirizzo IP e il vostro utilizzo di internet.

Tuttavia, le VPN non sempre garantiscono la sicurezza. Nella scelta di un servizio VPN, i proprietari di piccole aziende devono tenere conto di alcuni fattori. Scegliete innanzitutto un provider che non registri le vostre informazioni. Una politica no-log vieta ai provider di raccogliere o condividere file o cronologia di navigazione.

I provider devono evitare di registrare o raccogliere informazioni sui file scaricati, sulle password di accesso o sulla cronologia delle ricerche. Quando scegliete un servizio, informatevi su come distrugge i dati degli utenti e come utilizza i dati raccolti.

Inoltre, cercate un servizio VPN con un'opzione di kill switch. Nel caso in cui l'accesso a internet diventi irregolare o il vostro computer si disconnetta dalla VPN, questa funzionalità disabiliterà istantaneamente una serie di app. Le violazioni dei dati dovute a connessioni Internet traballanti possono essere evitate con l'uso di tecnologie kill switch.

Nel valutare la sicurezza di un fornitore di VPN è necessario tenere conto anche della sua storia, della sua reputazione, della sua giurisdizione, della sua riservatezza, delle sue norme di protezione delle informazioni e delle valutazioni dei clienti.

Il torrenting attraverso una VPN è sicuro?

Invece di scaricare dati tramite un server centralizzato, il torrenting è il processo con cui un dispositivo riceve file dal dispositivo di un altro utente. Molti scelgono le reti di torrenting perché, in caso di interruzione di un download, consentono di terminarlo una volta riavviate le macchine.

Alcuni proprietari di aziende, tuttavia, sono preoccupati per la sicurezza del torrenting. La migliore VPN per piccole imprese deve indicare chiaramente se sono consentite le connessioni peer-to-peer.

Per garantire che il vostro indirizzo IP reale sia nascosto, è necessario effettuare alcuni controlli di sicurezza per rilevare eventuali fughe di DNS e limitare i torrent solo a server specifici.

Se tutti coloro che utilizzano la stessa VPN sono connessi durante il torrenting, avranno tutti lo stesso indirizzo IP. Non essendoci alcuna possibilità che il vostro indirizzo IP reale venga rivelato, il torrenting è generalmente sicuro.

Perché la velocità di connessione è più bassa quando si utilizza una VPN?

Poiché si preoccupano della lentezza delle velocità di download e upload, alcuni titolari di aziende scelgono di non utilizzare una VPN. Sebbene sia innegabile che le VPN possano, in qualche misura, rallentare le connessioni internet, la sicurezza aggiuntiva che offrono compensa in genere il piccolo inconveniente.

Secondo i test, la tipica VPN comporta una riduzione del 10-20% della velocità di internet. Di conseguenza, se la vostra connessione è in genere di 100 Mbps, la vostra velocità di download sarà di circa 80 Mbps. La maggior parte delle persone non distingue questo piccolo calo di velocità.

Qual è la migliore VPN per le piccole imprese?

Non esiste un’opzione valida per tutti. Nella scelta di un servizio VPN, i proprietari di piccole aziende dovrebbero tenere conto dei seguenti fattori:

Assistenza clienti : assicuratevi che l'azienda disponga di un ampio database di informazioni in grado di assistervi nella risoluzione di una serie di problemi comuni. Per le persone meno esperte di tecnologia, una funzione di live chat per un'assistenza rapida è un'alternativa intelligente.

: assicuratevi che l'azienda disponga di un ampio database di informazioni in grado di assistervi nella risoluzione di una serie di problemi comuni. Per le persone meno esperte di tecnologia, una funzione di live chat per un'assistenza rapida è un'alternativa intelligente. Connessioni multiple : alcune delle migliori VPN limitano il numero di persone che possono utilizzare contemporaneamente una singola connessione. Trovare un provider che non preveda limiti di utenti o di connessione è essenziale se la vostra azienda ha un numero elevato di dipendenti.

: alcune delle migliori VPN limitano il numero di persone che possono utilizzare contemporaneamente una singola connessione. Trovare un provider che non preveda limiti di utenti o di connessione è essenziale se la vostra azienda ha un numero elevato di dipendenti. Velocità delle prestazioni : le velocità sono più basse con alcune VPN rispetto ad altre. Prima di registrarvi, testate o verificate le velocità del provider.

: le velocità sono più basse con alcune VPN rispetto ad altre. Prima di registrarvi, testate o verificate le velocità del provider. Caratteristiche di sicurezza : anche se una VPN di base migliorerà la sicurezza del computer, cercate opzioni più sofisticate, come le politiche di blocco dei siti web, le leggi sul torrenting e gli standard di crittografia.

: anche se una VPN di base migliorerà la sicurezza del computer, cercate opzioni più sofisticate, come le politiche di blocco dei siti web, le leggi sul torrenting e gli standard di crittografia. Posizione del server : alcuni provider non dispongono di server in luoghi specifici. Verificate se la vostra regione ha una copertura sufficiente. La connessione potrebbe essere limitata se il provider ha solo una sede nelle vicinanze.

: alcuni provider non dispongono di server in luoghi specifici. Verificate se la vostra regione ha una copertura sufficiente. La connessione potrebbe essere limitata se il provider ha solo una sede nelle vicinanze. Privacy: Verificate se il vostro servizio VPN registra o tiene traccia dei vostri dati. Le migliori VPN dovrebbero avere una rigorosa politica di no-log dei dati. Per guadagnare, alcuni ISP a basso costo vendono i dati ad altre aziende.

Verificate se il vostro servizio VPN registra o tiene traccia dei vostri dati. Le migliori VPN dovrebbero avere una rigorosa politica di no-log dei dati. Per guadagnare, alcuni ISP a basso costo vendono i dati ad altre aziende. Funzionalità multipiattaforma: la stragrande maggioranza delle applicazioni al giorno d'oggi si rivolge a una varietà di dispositivi elettronici. È possibile utilizzare una VPN su diversi dispositivi utilizzando un'unica applicazione? Se volete usare una VPN ma non avete un computer, potete comunque usare un client OpenVPN open-source? Cercate di scoprirlo prima di scegliere una delle migliori VPN per le vostre esigenze.

Il prezzo è senza dubbio una considerazione cruciale per molte aziende. Tuttavia, poiché le differenze tra i costi dei vari fornitori sono spesso minime, potrebbe essere più vantaggioso concentrarsi su altre caratteristiche come la sicurezza.

La migliore VPN per le piccole imprese: considerazioni finali

Per le aziende che si preoccupano della sicurezza dei dati e della privacy, una VPN è un'alternativa fantastica. Quando siete online, le VPN criptano i vostri dati per impedire agli hacker di monitorare il vostro comportamento.

I proprietari di aziende devono scegliere un provider che si adatti al loro budget, alla tolleranza al rischio e alle esigenze dei dipendenti. A seconda dei servizi di cui avete bisogno e del vostro budget, esistono molte migliori VPN per le piccole imprese. È difficile sceglierne una valida con la fretta, quindi bene fate i compiti a casa prima di scegliere un provider.

Se non siete a conoscenza di termini come torrenting, firewall e crittografia, pensate di chiedere aiuto a una persona esperta di tecnologia. La scelta di un fornitore affidabile di servizi VPN richiede competenze tecniche soprattutto per la sicurezza aziendale.

