Melhores Caça-Níqueis do Brasil - Top 14 das Melhores Slot Machines Brasileiras em 2022

Se você é amante dos slots, então você com certeza irá aproveitar a nossa seleção e revisão dos melhores caça-níqueis para brasileiros.

Com base nas linhas de pagamento, recursos de bônus, prêmios máximos e gráficos, nossos especialistas escolheram as slot machines mais impressionantes do momento.

Major Millions do Jackpot City conseguiu a 1ª posição na nossa lista. A decisão foi apertada, então recomendamos que você confira as outras 13 indicações abaixo!

Preparado?!

Melhores Caça Níqueis do Brasil

1. Jackpot City (Major Millions) - Melhor Caça-Níquel do Brasil no Geral

Prós

100% até R$2.000 nos três primeiros depósitos

Design bonito e responsivo

Mais de 600 caça-níqueis online

App para Android

Major Millions Jackpot pagamentos na casa do milhão

Contras

Não aceita criptomoedas

O Jackpot City Casino pode ser um velho conhecido dos jogadores no Brasil. Fundado em 1998 já como um cassino online, o Jackpot City conquistou muitos jogadores com seu design extravagante que nos remete aos luxuosos cassinos reais.

Junto a tudo isso, está a incrível oferta de bônus de boas-vindas que chega a até R$8.000 nos primeiros depósitos.

Seleção de jogos: 4,9/5

O Jackpot City possui mais de 600 slots disponíveis no Brasil em sua plataforma e aproximadamente 700 no total.

Pode não ser a coleção de caça-níqueis mais extensa do país, porém os jogos online são de ótima qualidade. Com certeza, eles não decepcionaram os jogadores brasileiros que querem jogar algo mais tradicional ou os principais lançamentos recentes.

Bônus e Recompensas: 5/5

Um incrível bônus de boas-vindas para jogadores do Brasil pode ser recebido ao criar uma conta no Jackpot City Casino. A oferta chega a dar inveja aos outros cassinos do Brasil e é, possivelmente, a melhor do mercado.

O bônus de boas-vindas neste cassino se estende não somente pelo primeiro ou segundo depósito, mas sim até o quarto depósito. Cada um dos quatro primeiros depósitos possui um bônus de 100% até R$2,000.

Ou seja, são R$8.000 e 400% em bônus em um total. Isso é incrível, não? É uma ótima ajuda para aqueles jogadores que acabaram de entrar no mundo dos cassinos online e não sabem muito em qual cassino entrar.

Compatibilidade Móvel: 4,9/5

Os brasileiros podem se divertir no Jackpot City através do app móvel disponível para Android. Basta acessar o site do cassino e fazer o download do apk para ter o Major Millions e outros jogos de cassino em qualquer lugar.

Ao mesmo tempo, o site otimizado deixou um pouquinho a desejar. Algumas resoluções não foram tão bem aceitas, mas isso é algo que vem sendo corrigido pela equipe do Jackpot City.

Com o app ou com o site otimizado, quem quiser jogar caça-níqueis no Brasil pelo celular não terá muitos problemas.

Formas de Pagamento: 4,8/5

O Jackpot City oferece para os jogadores do Brasil as formas de pagamento mais utilizadas do mercado, que são o Inovapay PIX, a Transferência Bancária, Pay4Fun, Directa24 PIX, PicPay, ecoPayz, VCréditos, NETELLER, cartões de crédito e débito, MuchBetter, Astropay, Deposit Express, INOVAPAY, LotoPay, Skrill, Skrill 1-Tap e eZeeWallet.

Infelizmente, eles ainda não oferecem uma forma de pagamento com criptomoedas, uma tendência nos sites de apostas.

O melhor caça-níquel do Brasil é o Major Millions do Jackpot City. Clique, registre sua conta e comece a jogar!

2. Spin (Amazing Link Fates) - Melhor Bônus de Boas-Vindas para Caça-níqueis do Brasil

Prós

Bônus somado de 300% até R$5.000

Disponível em diversos idiomas

600+ slots online

Totalmente em português brasileiro



Contras

Sem atendimento por Whatsapp



O Spin Casino faz parte da mesma rede de cassinos que o Jackpot City. Isso é possível ver pelos jogos que são praticamente os mesmos, e pelo design que é bem parecido.

Porém, o Spin se destaca pelo seu incrível bônus de boas-vindas, mais enxuto do que o do Jackpot City, mas ainda assim uma grande oferta.

Seleção de jogos: 4,9/5

Caça-níqueis de quase todos os tipos podem ser encontrados por aqui. Desde os tradicionais 3 cilindros até as megaways cheias de recursos de bônus.

O Amazing Link Fates, por exemplo, é uma máquina caça-níquel online com mais de 20 linhas de pagamento. O destaque maior, no entanto, são as combinações extras que podem ser ativadas aleatoriamente durante o jogo.

Para quem quer variedade, também existem diversos jogos de jackpot progressivo, incluindo o famoso Mega Moolah. Também encontramos jogos de mesa e um cassino ao vivo de qualidade, onde roleta, blackjack e mais estão disponíveis.

Bônus e Recompensas: 4,8,5

Falando do bônus de boas-vindas, este é o ponto mais alto deste cassino. O bônus de cassino se aplica aos três primeiros depósitos, e apesar de ser um número menor que o do Jackpot City, o bônus aqui ainda é gigantesco.

No primeiro depósito, você pode ganhar até R$2.000 em bônus depositando, e no segundo e terceiro depósitos são R$1.500 em cada, totalizando R$5.000. Desta forma, você pode entrar no cassino com mais créditos na banca, e consequentemente, pode jogar caça-níqueis por mais tempo.

Além disso, promoções especiais são selecionadas para cada jogador. O site conta com uma caixa de entrada, onde os bônus do dia são mostrados.

Compatibilidade Móvel: 4,9/5

O Spin é compatível com dispositivos móveis praticamente sem problemas. Aqui, você também pode baixar o app do Spin para Android ou optar pelo site otimizado para mobile.

Seja qual for a sua escolha, quase todas as 6 centenas de máquinas caça-níqueis estarão à disposição. O mesmo acontece com as promoções e com os diversos meios de pagamento.

Formas de Pagamento: 4,9/5

Para depositar no site do Spin Casino Brasil, você tem à disposição os mesmos métodos de pagamento que o do Jackpot City, que são o Inovapay PIX, a Transferência Bancária, Pay4Fun, Directa24 PIX, PicPay, ecoPayz, Vcreditos, NETELLER, Cartões de crédito e débito, MuchBetter, Astropay, Deposit Express, INOVAPAY, LotoPay, Skrill, Skrill 1-Tap e eZeeWallet.

Clique aqui para se registrar e conseguir o bônus de até R$5.000 do Spin Casino.

3. Royal Panda (Rotiki) - Caça-Níqueis Brasileiros com mais Linhas de Pagamento

Prós

Design elegante

Bônus de boas-vindas de 100% até R$5.000

Ótima seleção de slots Megaways

Diversos torneios

Contras

Sem aplicativo para dispositivos móveis



O Royal Panda se destaca de alguns outros cassinos por possuir em sua plataforma uma gigantesca coleção de máquinas caça-níqueis Megaways.

Os slots Megaways são modificados para aumentar o número de linhas de pagamento. Como consequência, existem máquinas de caça-níqueis com mais de 100.000 formas de ganhar..

Seleção de jogos: 4,8/5

Como indicado na introdução desta mini-análise, o Royal Panda se destaca por seus slots Megaways, mas não há somente isso. Além dos caça-níqueis Megaways, você pode se aventurar em alguns outros jogos (slots inclusos) que possuem um Jackpot Diário. Imagina ganhar um prêmio de até 200x o valor apostado!

Além disso, se você gosta, há uma enorme variedade de jogos no cassino ao vivo, video poker, jogos de mesa e até mesmo alguns jogos arcade. São inúmeras variações de baccarat, blackjack, poker, raspadinhas e também roletas.

Bônus e Recompensas: 4,8/5

O cassino também oferece um bônus de R$ 5.000, assim como o Spin. Apesar de ser um incrível bônus, ele acaba tendo um ponto negativo já que vale apenas para o 1º depósito feito no Royal Panda.

Essa é uma pequena desvantagem para quem prefere começar com menos e aproveitar para conhecer o site do cassino primeiro. Com a oferta sendo apenas para a primeira transação, os jogadores não têm tanta flexibilidade na hora de carregar sua banca de apostas.

Nas demais ofertas e recompensas, o cassino Royal Panda brilha com diversas promoções. Por exemplo, existem bônus de recarga para a maioria dos depósitos feitos, geralmente 5%.

Compatibilidade Móvel: 4,6/5

Diferente dos dois cassinos anteriores, o Royal Panda se comportou extremamente bem em todos os dispositivos móveis testados, e também oferece tradução para o português do Brasil. Não houve erros nem nenhum comportamento indesejado.

Porém, o Royal Panda não conta com nenhum aplicativo para celular, ao contrário do Jackpot City e do Spin. Aqui, apenas o site otimizado para smartphones e tablets pode ser acessado.

Formas de Pagamento: 4,7/5

Você pode realizar pagamento através dos seguintes serviços: Boleto, Voucher, Transferência Bancária, VISA/ Mastercard, AstroPay, Pay4Fun, ecoPayz, Neteller, Jeton Wallet, MuchBetter.

Além disso, o Royal Panda também não oferece criptomoedas como formas de pagamento. O Pix está disponível, embora não conste na lista de artigos de ajuda e interface do site.

Aproveite as centenas de milhares de combinações vencedoras do Royal Panda, clicando aqui.

4. Bodog (777 Deluxe) - Melhores Caça-Níqueis ao Vivo do Brasil

Prós

Bônus de até R$7.500

Pacote promocional completo

24+ fornecedores de jogos

Aceita criptomoedas

Contras

Sem app para Android/iOS



O Bodog é um outro cassino que pode ser utilizado também como uma plataforma para apostas esportivas (uma paixão no Brasil), porém, novamente, o foco é em cassinos.

Tudo pode ser acessado tanto por dispositivos móveis quanto por computadores e possui incríveis bônus que agradarão todos os tipos de jogadores.

Seleção de jogos: 4,6/5 91

Mais de 1.000 jogos te aguardam no cassino Bodog, que variam entre várias centenas de slots e vários jogos de mesa como blackjack, baccarat, poker e etc.

O site se destaca da concorrência ao oferecer apostas esportivas também, para quem quiser experimentar algo novo de vez em quando.

Bônus e Recompensas: 4,6/5

O mimo de boas-vindas do Cassino Bodog é simplesmente incrível para aqueles do Brasil que querem começar com tudo. O bônus vale para os três primeiros depósitos, com cada um dos depósitos sendo de 100%.

O valor máximo do primeiro depósito é de R$2.500, repetido para a segunda e terceira transações. Vale lembrar que o boleto não funciona para ativar a oferta, que deve ser ativada no momento do depósito.

Além disso, há também uma excelente promoção onde você pode recomendar um amigo para se cadastrar no site e ambos ganham. A pessoa que recomenda ganha 100% do valor do depósito até R$400, e o amigo ganha um super bônus de boas-vindas além de R$80 em apostas grátis. Incrível, não?

E para fechar esta seção, você pode fazer o seu Bitcoin valer mais. A cada depósito realizado com o Bitcoin, você ganha um bônus de 50% até R$100.

Compatibilidade Móvel: 4,4/5

Apesar de funcionar bastante bem entre os dispositivos móveis testados, o cassino não possui um aplicativo próprio. No final da página, é possível achar um mini tutorial que explica como baixar um aplicativo, porém é importante deixar claro que aquilo não é um aplicativo, e sim apenas um atalho para a versão móvel dele no navegador.

Formas de Pagamento: 4,8/5

Pela primeira vez nesta lista há um cassino que oferece pagamentos com criptomoedas. Todas as formas de pagamento oferecidas pelo Bodog são PIX, Transferência Bancária, Astropay, Boleto, Cartão de débito e crédito, Bitcoin, Litecoin, Tether e Voucher.

É mais que suficiente para qualquer jogador do Brasil, já que possui PIX, e também para aqueles fora do Brasil que utilizam bastante as criptomoedas.

Relacionado: Best Dogecoin Casinos

Quer jogar caça-níquel com criptomoedas? Então clique aqui e registre-se no Bodog.

5. 22bet (Book of Rebirth) - Site Brasileiro com Melhor App de Caça-Níqueis

Prós

Bônus de 100% até R$1.500

Aplicativo móvel disponível para o Brasil

20+ formas de pagamento disponíveis

Contras:

Sem atendimento por Whatsapp



Em 2017 nasceu o 22Bet , um ótimo cassino para aqueles que além de jogos de azar, curtem apostar de vez em quando em esportes. Principalmente no Brasil, os esportes são bastante famosos, e o 22Bet pode ser uma boa opção para trazer o melhor dos dois mundos

Seleção de jogos: 4,5/5

O 22Bet possui uma incrível coleção de jogos em sua plataforma, e um fato interessante é que em muitos você consegue jogar gratuitamente e sem pagar nada. Essa é uma ótima opção para aqueles que gostam de testar as máquinas caça-níqueis antes de apostar seriamente no site.

Isso é ótimo pois, além de saber se aquele cassino possui os jogos que te agradam, você também pode se divertir um pouco sem gastar nada do seu dinheiro.

Para aqueles que amam os jogos de cassino, o 22Bet possui centenas deles, com diversas variações de jogos de mesa como baccarat, blackjack e poker, além de roletas e raspadinhas.

Bônus e Recompensas: 4,6/5

Para começar com o pé direito no 22Bet, você pode garantir o incrível bônus de boas-vindas que eles oferecem. Um bônus de 100% até R$1.500 (ou 300 dólares) talvez seja tudo o que você precisa para entrar com tudo apostando no 22Bet.

E essa oferta agrada a todos os bolsos. O depósito mínimo é de apenas R$6, então não interessa seu orçamento, o 22Bet pensou em você desde o início.

Além disso, há outras promoções e bônus, como é o caso da Corrida Semanal, onde a cada real apostado você ganha 100 pontos e no final da semana, caso você tenha ganhado bônus o suficiente, um prêmio será adicionado à sua conta.

Compatibilidade Móvel: 4,4/5

O site funcionou perfeitamente em todos os dispositivos testados pela nossa equipe, e isso como sabemos é um ponto extremamente importante para todos os cassinos com caça-níqueis do Brasil.

O 22Bet, no entanto, dá um banho quando o assunto é app para smartphone ou tablet. Eles lançaram não somente um, mas dois aplicativos para os sistemas Android e iOS.

Todos no Brasil hoje que querem jogar caça-níqueis online provavelmente o fazem pelo celular, o que acaba sendo uma vantagem para aqueles cassinos que oferecem uma versão móvel.

Formas de Pagamento: 4,8/5

As formas de pagamento disponíveis pelo cassino 22Bet para pagamento são Sticpay, Skrill, Jeton Wallet, Inovapay Wallet, MuchBetter, Pay4Fun, Astropay, Perfect Money, Payeer, ecoPayz, Neteller, Santander,Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú, Caixa, PIX e criptomoedas.

O 22Bet é bem completo neste tópico, oferecendo até algumas das principais criptomoedas, como o Bitcoin e o Ethereum.

Aproveite os apps para Android e iOS criando sua conta no 22Bet Casino.

6. Leo Vegas (Gates of Olympus) - Melhores Caça-Níqueis de Jackpot de um Site Brasileiro

Prós

Até R$5.000 em bônus + 120 giros grátis

Diversos torneios

4.000+ máquinas de slot machine



Contras

Sem aplicativo móvel

Não aceita criptomoedas



Comece a jogar o Gates of Olympus no Leo Vegas Casino aqui.

7. Europa (Age of The Gods) - Maior Variedade de Caça-Níqueis de Qualquer Site do Brasil

Prós

Bônus de boas-vindas de 100% até R$500+ R$12.000

8+ categorias de slot machine

65+ games ao vivo

Contras

Sem criptomoedas

Sem aplicativo móvel



Clique aqui e registre-se no Europa Casino para jogar o Age of The Gods.

8. Betsson (Sweet Bonanza) - Melhor Programa de Fidelidade para Caça-Níqueis do Brasil

Prós

30+ tipos de bingo

Diferentes bônus de boas-vindas

Programa de lealdade

Contras

Não conta com app

Sem criptomoedas



Crie sua conta no Betsson Casino e divirta-se com o Sweet Bonanza.

9. 20bet (Big Wild Buffalo) - Melhores Site Otimizado para Caça-Níqueis Mobile no Brasil

Prós

Aplicativos para iOS e Android

Site interativo e otimizado

Bônus de 100% até R$700

Contras

Sem atendimento por Whatsapp



Clique aqui para aproveitar toda emoção do BIg Wild Buffalo slot no 20Bet.

10. National (Fortune of Giza) - Slot Machine com o Melhor Design

Prós

Design elegante

Bônus de boas-vindas de 100% até R$600

Programa VIP

Contras

Não possui atendimento por Whatsapp

Divirta-se com o caça-níquel Fortune of Giza do National Casino criando sua conta aqui.

Prós

Bônus de primeiro depósito de 100% até R$600

Hall da Fama

Torneios disponíveis



Contras

Suporte apenas em inglês

Clique aqui para jogar o The Ankh Protector no Bizzo Casino.

Prós

Design elegante

Bônus de boas-vindas de 150% até R$1.500

App para Android

Contras

Não possui programa VIP



Clique aqui para jogar o Times of Egypt no 1xBet Casino.

Prós

Bônus de boas-vindas de 100% até R$2.000

Mais de 50 provedores

Pagamento com criptomoedas

Contras

Nem sempre há suporte em português

Clique aqui para jogar o Legacy of Dead no Joo Casino.

Prós

Cassino multipremiado

Bônus de boas-vindas de 125% até 1 BTC

Programa VIP

Contras

Seleção nem tão grande de slot machine



Clique aqui para jogar o Wolf Gold no Bitstarz Casino.

Selecionamos os Melhores Caça-Níqueis do Brasil Assim:

Seleção de caça-níqueis online

Um cassino sem máquinas de slot machine não é um cassino. Para nós, as máquinas caça-níqueis são realmente o que fazem um cassino valer a pena, e por isso eles são o primeiro ponto de análise da nossa review.

Os requisitos que utilizamos para julgar a variedade de máquinas de slot machine são primeiramente a quantidade. Quantos jogos aquele cassino tem? Quantos provedores fazem parte do cassino? Isso é bastante importante, obviamente sem esquecer da qualidade necessária trazida por nomes como Microgaming e Pragmatic Play, por exemplo.

Bônus e recompensas para caça-níqueis

Bônus e promoções são comprovadamente o que mais atrai jogadores do Brasil a jogar caça-níqueis online. Quem não se sentiria persuadido a apostar em um cassino que oferece um bônus de 400% em seus primeiros depósitos? Então, os cassinos que capricham nesta seção acabam se destacando dos outros que não o fazem.

Quando estiver escolhendo um cassino para você apostar, preste bastante atenção não apenas nos bônus, mas nos requisitos de apostas dos mesmos. E sempre tente comparar os bônus de diversos cassinos para ter uma ideia de quais são as melhores ofertas.

>>Outros usuários também estão lendo: Best Casino Bonuses

Compatibilidade Móvel

Smartphones são (ou foram) o futuro da tecnologia, e muitos sites deveriam usar isso a seu favor. Tornar o site responsivo para dispositivos móveis é o mínimo a se fazer em um cenário como esses, pois isso é extremamente importante para a experiência do usuário.

Para dar um passo além, o cassino pode também desenvolver um aplicativo móvel para sua plataforma, e isso é um ponto extremamente positivo, pois torna tudo mais simples e prático.

Formas de Pagamento para jogar caça-níqueis e outros jogos

Apenas pagando você consegue apostar em um site de apostas. Então, oferecer métodos de pagamento conhecidos é uma obrigação para os cassinos que querem se destacar dos outros.

Além disso, oferecer moedas virtuais está cada vez mais comuns entre os cassinos, e a tendência é esse número aumentar, logo, disponibilizar moedas virtuais pode ser uma boa alternativa para os cassinos que querem crescer.

>>Já que você está aqui, por que não conferir também: Mejores casinos en línea en México

O Que Você Precisa Saber Para Jogar Caça-Níqueis no Brasil

Qual é o melhor caça-níquel do Brasil?

O melhor caça-níquel online do Brasil é o Major Millions do Jackpot City. Além de um caça-níquel com prêmio que chega aos milhões, o site também conta com grande bônus e promoções, excelentes meios de pagamento e uma grande variedade de slots.

Quanto fatura uma máquina de caça-níquel no Brasil?

Não é possível medir quanto uma máquina de caça-níqueis online no Brasil arrecada, mas sabemos que o valor é proporcional aos seus prêmios. Assim, cada slot conta com diferentes porcentagens e pagamentos máximos, os quais estão disponíveis na parte de ajuda das máquinas de slot machine.

Qual é o segredo para ganhar nas máquinas caça-níqueis brasileiras?

A verdade é que não existe segredo para ganhar nas máquinas de caça-níqueis online. Como elas são certificadamente feitas com um gerador de números aleatório, apenas a sorte pode determinar um vencedor.

Como jogar caça-níqueis online grátis no Brasil?

A maioria dos caça-níqueis recomendados no nosso artigo contam com uma versão grátis. Assim, você só precisa clicar no botão de demonstração para poder iniciar o jogo com todas as suas funções. Vale lembrar que os créditos são fictícios, assim como quaisquer ganhos feitos.

Comparação dos Melhores Caça-Níqueis do Brasil

Ficou interessado e quer começar a jogar máquinas caça-níqueis online? Confira o que as principais opções oferecem:

Jackpot City (Major Millions): Bônus de boas-vindas de 100% até R$8.000 nos quatro primeiros depósitos. Oferece aplicativo móvel: Sim. Pode pagar com criptomoedas e PIX: Somente Pix.

Spin (Amazing Link Fates): Bônus de boas-vindas de 100% até R$5.000 nos três primeiros depósitos. Oferece aplicativo móvel: Sim. Pode pagar com criptomoedas e PIX: Somente Pix.

Royal Panda (Rotiki): Bônus de boas-vindas de 100% até R$5.000. Oferece aplicativo móvel: não, mas tem site otimizado. Pode pagar com criptomoedas e PIX: Somente Pix.

Bodog (777 Deluxe): Bônus de boas-vindas de 100% até R$7.500 nos três primeiros depósitos. Oferece aplicativo móvel: não, mas tem site otimizado. Pode pagar com criptomoedas e PIX: Sim.

22bet (Book of Rebirth): Bônus de boas-vindas de 100% até R$1.500 no primeiro depósito. Oferece aplicativo móvel: Sim. Pode pagar com criptomoedas e PIX: Sim.

Como Criar Uma Conta para Jogar os Melhores Caça-Níqueis do Brasil?

Utilizando o Major Millions do Jackpot City Casino, vamos mostrar como você pode criar uma conta para começar a jogar caça-níquel online:

1. Clique em “Registrar-se”

Após clicar em “registrar-se”, você deve preencher com as informações solicitadas. Nesse caso, nome de usuário, país de origem (Brasil neste caso), sua senha, e-mail, número de celular, nome, sobrenome, data de nascimento, gênero, idioma, moeda, endereço, cidade e estado. Clique em “Registre-se” para finalizar.

2. Confirme o seu endereço de e-mail

Após isso, você deverá confirmar seu e-mail para que possa depositar pela primeira vez.

3. Deposite

Finalmente, com tudo pronto, você pode já realizar o seu primeiro depósito. Boa sorte!

Divirta-se com os Melhores Caça-Níqueis Brasileiros

Mesmo que o Brasil seja o país do futebol, o cassino online se torna mais famoso a cada dia, e a tendência é que ele se torne um hobby real entre os jogadores. Os melhores caça-níqueis online estão disponíveis para os brasileiros através de uma série de opções.

Entre elas, escolhemos o Jackpot City (Major Millions) como o melhor caça-níquel online do Brasil. Valor do prêmio máximo, combinações possíveis, recursos de bônus e jogabilidade fizeram desta maquininha a número 1 do país.

Preparado para testar a sorte nas máquinas caça-níqueis? Então lembre-se de definir limites de depósito e jogar responsavelmente.

DISCLAIMER: apenas para maiores de 18 anos. O jogo online vem com muitos riscos. Aconselhamos os jogadores a apostar de forma responsável e somente usar fundos que possam se dar ao luxo de perder. Lembre-se, o jogo deve ser um hobby e não é uma solução para quaisquer dificuldades financeiras.

As leis e políticas de jogo variam de uma região para outra. Alguns sites mencionados nesta revisão podem não estar acessíveis em sua região. Sempre faça sua devida diligência e verifique as regras locais de jogo. A segurança vem sempre em primeiro lugar.

Este guia tem como objetivo fornecer a você as informações necessárias para decidir o melhor site de apostas para você. Entretanto, não é nossa intenção oferecer qualquer conselho sobre jogos de azar ou garantir o sucesso no jogo. Os jogadores devem apostar por sua própria conta e risco.

Se você suspeita que está se tornando viciado no jogo, visite a Gambling Therapy para obter informações sobre o vício no jogo.