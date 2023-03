Un Guide Pour Simplifier Votre Recherche du Meilleur Vpn Gratuit

Disclaimer: This material is partially funded by a sponsor. The sponsor is solely responsible for any ideas or opinions that do not represent those of WTVR.





Un réseau privé virtuel préserve vos informations de tout le monde, y compris des pirates, du gouvernement et de votre propre fournisseur d'accès. Le meilleur VPN gratuit peut offrir tous ces avantages sans impacter votre porte-monnaie. Malheureusement, tous les VPN gratuits n'ont pas vos intérêts à cœur. Certains peuvent vendre vos informations ou même infecter votre appareil avec des logiciels malveillants. Faire un choix éclairé d'un VPN établi est d'une grande importance. Ce guide pratique des meilleurs VPN gratuits vous aidera à trouver un fournisseur en qui vous pouvez avoir confiance sans passer des heures à faire des recherches. Les Meilleurs Choix Pour Le Meilleur Vpn Gratuit NordVPN: Meilleur VPN pour le streaming - Essai gratuit avec garantie de remboursement de 30 jours

ExpressVPN: Meilleur VPN gratuit pour la sécurité - Essai gratuit avec garantie de remboursement de 30 jours

Surfshark: Meilleur VPN gratuit pour des fonctionnalités supplémentaires - Essai gratuit de 7 jours

ProtonVPN: Meilleur VPN gratuit global pour Android et Iphone

CyberGhost VPN: Meilleur VPN payant - Essai gratuit avec garantie de remboursement de 45 jours

Windscribe: Meilleur VPN gratuit pour les nouveaux utilisateurs

TunnelBear: Meilleur VPN gratuit pour les étudiants 1. NordVPN: Meilleur Vpn Pour Le Streaming - Essai Gratuit Avec Garantie de Remboursement de 30 Jours Pros: Un audit indépendant de Price-Waterhouse vérifie la politique d'absence de log.

Autres caractéristiques de confidentialité

VPN important et bien établi avec un historique vérifiable

Les applications de bureau sont puissantes et faciles à utiliser Cons: La violation de sécurité de 2018 continue d'affecter sa réputation

Navigation malaisée sur les applications mobiles

Le bouton d'arrêt n'est pas automatique NordVPN est un grand nom de l'industrie des VPN. Il existe depuis un certain temps et constitue un autre bon choix global pour un service VPN de qualité, en particulier pour le streaming. Avec une performance impressionnante dans la plupart des domaines clés, il se distingue par sa capacité à accéder à peu près à tous les principaux sites de streaming à travers son réseau de serveurs, quelle que soit la distance physique de l'utilisateur. Sécurité: 4.7/5 Bien que NordVPN ait mis en place un bon niveau de sécurité, son score est pénalisé par la violation de données dont il a été victime il y a quelques années. Cette violation était préoccupante, mais la réputation de NordVPN a peut-être été davantage entachée par son manque de transparence dans la gestion de cette affaire. Cela dit, NordVPN semble avoir pris des mesures pour rectifier la situation et utilise actuellement le cryptage AES-256 ainsi que des mesures de sécurité supplémentaires uniques. NordVPN est également l'un des rares VPN de la liste à avoir fait vérifier de manière indépendante sa politique de non-enregistrement. Pour les utilisateurs qui ne sont pas satisfaits de l'assurance d'un VPN qu'il ne stocke pas d'informations, une vérification indépendante ajoute une couche supplémentaire de certitude. Nombre de serveurs: 4.5/5 Au moment de la rédaction de cet article, NordVPN possède 5 500 serveurs disponibles dans 60 pays. C'est un bon nombre de serveurs et d'emplacements, mais pas le plus élevé de la liste des meilleurs VPN gratuits. Service clientèle: 4.5/5 NordVPN offre un chat en direct 24/7, une assistance par e-mail et une grande base de connaissances pour aider les utilisateurs qui ont des questions ou des préoccupations. Vous serez d'abord dirigé vers leur chatbot, ce que certains clients ont trouvé ennuyeux. Bien que les clients aient trouvé que les agents de chat en direct fournissaient une assistance adéquate, ce n'est pas un domaine dans lequel NordVPN reçoit des critiques élogieuses. Nombre de connexions: 4.6/5 NordVPN vous permet d'utiliser ses services sur un maximum de six appareils à la fois. C'est un nombre respectable, bien qu'il ne soit pas aussi élevé que notre choix numéro un. Cela devrait être suffisant pour la plupart des particuliers, bien que certaines entreprises puissent avoir besoin de plus de disponibilité. Note globale: 4.57/5 >>Essayez NordVPN gratuitement avec une garantie de remboursement de 30 jours. 2. ExpressVPN: Meilleur VPN Gratuit Pour la Sécurité - Essai Gratuit Avec Garantie de Remboursement de 30 Jours Pros: Tous les serveurs sont optimisés pour le torrenting

Tous les serveurs sont en RAM uniquement

La politique de non-enregistrement a été vérifiée de manière indépendante

L'application Android est certifiée ioXt Cons: Nombre réduit de serveurs par rapport aux concurrents

Seulement cinq connexions simultanées disponibles

Ne supporte pas les connexions multi-sauts

Ne propose pas beaucoup de modules complémentaires courants Également reconnu comme le meilleur VPN pour les téléphones mobiles, ExpressVPN est un excellent choix pour la sécurité en ligne. Il dispose d'un grand nombre d'excellentes fonctionnalités, notamment le fait qu'il est mieux classé en matière de sécurité que tout autre VPN de cette liste. Bien qu'il ne soit pas aussi riche en fonctionnalités que certains de ses concurrents, ExpressVPN se classe régulièrement dans le top 5 des avis sur les VPN payants. Sécurité: 4.8/7 Non seulement ExpressVPN utilise le même cryptage AES-256 que les autres principaux VPN gratuits de cette liste, mais un certificat RSA 4096 bits ajoute une autre couche de sécurité. Le fait que leur promesse d'absence de logs ait été vérifiée de manière indépendante donne à ExpressVPN la première place dans cette catégorie. Le plus impressionnant, cependant, est le fait que l'ensemble des 3 000 serveurs de ce VPN sont en RAM uniquement. Cela signifie qu'ExpressVPN n'a jamais besoin de stocker aucune de vos informations critiques sur ses serveurs. Nombre de serveurs: 4.3/5 ExpressVPN dispose actuellement de 3 000 serveurs actifs dans 95 pays. Bien que ces chiffres signifient que ce VPN est présent dans un plus grand nombre de pays que beaucoup d'autres sur cette liste, il a moins de serveurs que nos autres choix pour le meilleur VPN gratuit. Moins de serveurs couvrant une plus grande zone n'est pas nécessairement une bonne chose, car cela peut entraîner des connexions fiables plus difficiles à atteindre. Service clientèle: 4.6/5 Le service client d'ExpressVPN reçoit généralement des éloges de la part des utilisateurs. Le site Web dispose d'une base de connaissances étendue, bien rédigée et conviviale. Ils ont également une disponibilité de chat en direct 24/7. Les clients rapportent que les agents de chat sont amicaux et bien informés. Appareils pris en charge ou nombre de connexions: 4.5/5 ExpressVPN est bien perçu par les utilisateurs ; cependant, cela rend le petit nombre d'appareils qui peuvent utiliser son service encore plus décevant. Étant donné que la personne moyenne possède généralement pas moins de 10 appareils, être limité à cinq connexions à la fois avec ExpressVPN est frustrant. C'est un problème que les développeurs d'ExpressVPN devraient régler au plus vite. Note globale: 4.55/5 >>Essayez ExpressVPN gratuitement avec sa garantie de remboursement de 30 jours. 3. Surfshark: Meilleur Vpn Gratuit Pour Des Fonctionnalités Supplémentaires - Essai Gratuit de 7 Jours Pros: Bande passante et nombre de connexions illimités

Applications IOS et Android propres et conviviales

Utilise un DNS privé sur tous ses serveurs Cons: Pas optimal pour le torrenting

Problèmes rares avec le kill switch

Extensions de navigateur limitées

Serveurs et emplacements limités Surfshark est un VPN plus récent, mais il se classe actuellement aux côtés de nombreuses options gratuites plus établies. Les services réguliers en font un bon VPN polyvalent, et ses fonctionnalités supplémentaires constituent un moyen pour ce VPN de se démarquer de la foule. C'est l'un des rares VPN de cette liste à proposer une utilisation illimitée des appareils, une fonctionnalité qui pourrait en faire un choix intéressant pour les entreprises. Sécurité Note: 4.3/5 Surfshark utilise le cryptage AES-256 ainsi que quelques mesures de sécurité supplémentaires, notamment OpenVPN. Il offre quelques fonctionnalités supplémentaires intéressantes, comme l'utilisation d'un DNS privé sur ses serveurs et une option multi-sauts efficace. Plusieurs critiques ont cependant signalé des problèmes avec le kill switch de Surfshark. Bien que ces problèmes soient mineurs, étant donné l'importance d'un kill switch dans la protection de vos informations, il s'agit d'un domaine où même les problèmes mineurs sont une source de préoccupation. Nombre de serveurs: 4.2/5 Surfshark dispose actuellement de 3 200 serveurs répartis dans 65 pays. C'est un bon niveau de couverture mais qui n'égale pas ce que d'autres meilleurs VPN gratuits similaires ont à offrir. Service clientèle: 4.5 Certains utilisateurs signalent que la base de connaissances de Surfshark est quelque peu désorganisée, ce qui rend difficile de trouver les informations dont ils ont besoin. Leur chat en direct 24/7 est jugé moyen avec des temps de réponse et des solutions fournies qui sont adéquates aux besoins des clients. Nombre de connexions: 5/5 Surfshark n'a aucune limitation de bande passante. Cela permet à ce VPN de donner aux clients la liberté d'utiliser un nombre illimité d'appareils simultanément sans affecter les vitesses de connexion. Surfshark permet même aux utilisateurs de partager leurs abonnements avec d'autres membres de leur foyer. Note globale: 4.5/5 >>Recevoir les meilleures offres de Surfshark 4. Protonvpn: Meilleur VPN Gratuit Pour la Confidentialité Pros: Les applications mobiles ont fait l'objet d'un audit indépendant

Possède son propre service de messagerie privé

Fonctions de sécurité supplémentaires uniques Cons: Problèmes de convivialité dans le choix de l'emplacement du serveur

Le plan gratuit offre des serveurs limités

Ne propose pas d'assistance en direct 24/7 ProtonVPN n'est pas le plus grand VPN de la liste et il lui manque une partie de la sophistication que l'on trouve chez quelques grands noms du secteur. En revanche, ce VPN basé en Suisse offre un haut niveau de sécurité et l'un des taux de connexion simultanée les plus élevés de cette liste. ProtonVPN est un choix de premier ordre pour de nombreux utilisateurs de VPN expérimentés. En raison de son interface compliquée et du manque de disponibilité du service client, ProtonVPN n'est peut-être pas le meilleur choix pour les nouveaux utilisateurs de VPN. Cependant, vous pouvez l'utiliser entièrement gratuitement, ce qui lui confère le premier rang de cette liste. Sécurité: 4.7/5 ProtonVPN possède des fonctions de sécurité et de confidentialité très impressionnantes. Au-delà des dispositions standard de l'industrie, il offre SecureCore. Cette fonction fait passer votre connexion par plusieurs serveurs sécurisés avant qu'elle n'atteigne sa destination finale. Ainsi, il est pratiquement impossible que des informations telles que votre adresse IP soient divulguées. Nombre de serveurs: 4/5 ProtonVPN dispose de 1 700 serveurs dans 60 pays au moment de la rédaction de cet article. Bien que ce nombre soit probablement suffisant pour la plupart des utilisateurs occasionnels, lorsqu'on le compare aux meilleures options de VPN gratuits, il est bien en dessous de la moyenne. De plus, le mécanisme en place pour choisir un emplacement n'est pas intuitif et prend plus de temps qu'il n'en faut. Service clientèle: 3.6/5 ProtonVPN dispose d'une base de connaissances étendue et offre également une assistance par e-mail. C'est le premier candidat de cette liste qui ne propose pas de chat en direct 24/7. Le chat en direct n'est disponible que pendant les heures de travail dans le fuseau horaire du siège social, ce qui complique la tâche des utilisateurs dans d'autres régions du monde pour obtenir l'aide dont ils ont besoin. Pour les utilisateurs ayant un niveau élevé de compétences et de connaissances techniques, l'absence de support en direct peut ne pas être un problème. Nombre de connexions: 4.9/5 ProtonVPN donne à ses utilisateurs la possibilité de se connecter avec 10 appareils différents simultanément. Bien que ce ne soit pas aussi bien que les VPN qui offrent des connexions illimitées, les utilisateurs sont généralement très satisfaits des offres généreuses de ProtonVPN dans ce domaine. Note globale: 4.3/5 >>Voir les meilleures offres de ProtonVPN 5. Cyberghost: Meilleur VPN Payant - Essai Gratuit Avec Garantie de Remboursement de 45 Jours Pros: Débloque la plupart des principaux services de streaming

Collecte de données totalement transparente et facultative

Vitesses rapides et constantes vers tous les serveurs

Un kill switch excellent et fiable

Applications Android puissantes avec tunneling partagé Cons: Articles de la base de connaissances complexes ou mal traduits

L'application IOS est assez basique

Préoccupations de l'industrie concernant la société mère Si vous recherchez un VPN de qualité avec d'excellentes performances sur une grande variété de paramètres, vous ne pouvez pas vous tromper avec CyberGhost. C'est un VPN auquel vous pouvez faire confiance pour protéger votre vie privée et votre identité et fournir des performances de premier ordre, y compris le streaming de Disney Plus, Amazon Prime et Netflix. Bien que CyberGhost n'obtienne pas un score plus élevé que toutes les autres options pour le meilleur VPN gratuit, parce qu'il n'est pas réellement gratuit, dans toutes les catégories, il se classe bien de manière constante dans toutes ces catégories et ne présente pas de faiblesses significatives. Cela en fait un excellent choix polyvalent qui conviendra à une grande variété d'utilisateurs. Sécurité: 4.8/5 CyberGhost utilise le cryptage AES-256, qui est l'un des meilleurs du secteur. Si le VPN tombe en panne, le commutateur automatique de CyberGhost coupera votre connexion Internet afin d'éviter que des yeux indiscrets ne puissent en profiter pour consulter vos informations privées. En outre, CyberGhost a une politique très stricte de non-enregistrement, ce qui signifie qu'il ne conserve pas d'enregistrements ou d'informations telles que votre adresse IP ou votre emplacement physique. Nombre de serveurs: 4.8/5 CyberGhost VPN dispose d'un nombre impressionnant de 6 000 serveurs, répartis dans 88 pays. Vous pouvez sélectionner le serveur de votre choix ou choisir d'être automatiquement connecté à celui qui répondra le mieux à vos besoins. Aucun autre meilleur VPN gratuit de cette liste n'offre un plus grand nombre de serveurs ou une couverture géographique plus large. Service clientèle: 4.8/5 Vous pouvez accéder aux agents du chat en direct de CyberGhost 24/24. Non seulement le chat en direct est disponible 24/24 et 7/7, mais les clients rapportent également que les agents sont exceptionnellement amicaux et très bien informés. Vous pouvez également joindre le service clientèle par e-mail, mais le temps de réponse est loin d'être aussi rapide. Le site dispose d'une base de connaissances étendue pour ceux qui préfèrent les options d'auto-assistance, mais les articles ont tendance à être trop complexes pour les débutants. En outre, certains articles souffrent de traductions maladroites, ce qui les rend difficiles à comprendre. Nombre de connexions: 4.8/5 CyberGhost vous permet d'utiliser votre VPN sur sept appareils à la fois. C'est beaucoup plus d'appareils que ce qui est autorisé sur de nombreux autres VPN et cela devrait être suffisant pour la plupart des particuliers ainsi que pour de nombreuses entreprises. Note globale: 4.8/5 >>Utilisez le VPN CyberGhost gratuitement avec sa garantie de remboursement de 45 jours. 6. Windscribe VPN: Le Meilleur VPN Gratuit Pour Les Utilisateurs Occasionnels Pros: Facile à mettre en place et à utiliser

Offre un accès aux versions précédentes

Bonne capacité à débloquer la plupart des principaux services de streaming Cons: Les connexions de streaming peuvent être irrégulières

Pas d'assistance 24/7 et les temps de réponse sont lents

Réseau très limité

Les vitesses et les temps de connexion sont irréguliers L'interface simplifiée de Windscribe VPN en fait un bon choix pour les débutants qui recherchent une expérience quelque peu minimaliste. Il offre un bon niveau de sécurité et permet aux clients d'accéder à la plupart des principaux sites de streaming. Il ne dispose pas d'un grand réseau, mais il devrait être suffisant pour les utilisateurs occasionnels. Sécurité: 4.6/5 Windscribe dispose d'excellentes fonctions de sécurité et de confidentialité. Il utilise le cryptage AES-256 et ajoute l'authentification SHA-512, et protège les clés privées avec le RSA 4096 bits. De plus, Windscribe est la seule option parmi les meilleurs services VPN 100% gratuits qui ne propose pas de politique de non-enregistrement. Cela peut être une grande préoccupation pour certains utilisateurs. D'un autre côté, Windscribe offre une explication détaillée des informations qu'il choisit de stocker, et cette transparence pourrait être suffisante pour satisfaire de nombreux clients. Nombre de serveurs: 3.5/5 Windscribe a un réseau très limité avec seulement 170 serveurs dans 69 pays. La disponibilité des serveurs est encore plus limitée pour leur plan gratuit, avec des utilisateurs ayant accès à des serveurs dans 10 pays seulement. Service clientèle: 3.5/5 Le score global de Windscribe souffre de son manque de support client. Ce VPN ne dispose pas d'une assistance 24/7, en direct ou non. Les utilisateurs ont accès à un chatbot qui est capable de transmettre les questions à un agent d'assistance en direct, mais il y aura toujours un délai pour obtenir une réponse. Une base de connaissances est disponible, mais elle n'est pas conviviale. Nombre de connexions: 5/5 Windscribe est le meilleur service VPN gratuit de cette catégorie. Il offre à ses utilisateurs un nombre illimité de connexions, ce qui en fait un bon choix pour les personnes possédant plusieurs appareils ou les petites entreprises. Note globale: 4.27/5 7. Tunnelbear: Meilleur VPN Gratuit Pour Les Débutants Pros: Soumis à des audits annuels des systèmes et de la sécurité

Très simple d'utilisation

Offre un bon niveau de sécurité et de confidentialité Cons: Impossible de débloquer de nombreux sites de streaming importants

Support par email uniquement

Données extrêmement limitées Tunnelbear pourrait être un excellent choix pour les utilisateurs non techniques et les nouveaux clients VPN. Il offre un bon niveau de sécurité et une expérience extrêmement conviviale. Pour ceux qui n'ont besoin qu'occasionnellement de la protection supplémentaire offerte par un VPN, Tunnelbear est un bon point de départ. Sécurité: 4.3 Tunnelbear est la propriété de McAfee et ses niveaux de sécurité sont vérifiés chaque année. Il respecte les normes du secteur en utilisant le cryptage AES-256 et applique une politique stricte de non-enregistrement. Bien qu'il puisse être considéré comme dépouillé dans certains autres domaines, les clients peuvent être sûrs que leurs informations sont protégées. Nombre de serveurs: 3.5/5 Tunnelbear a des serveurs dans seulement 23 pays, ce qui en fait le VPN le plus limité de cette liste pour la couverture géographique. Tunnelbear n'indique pas le nombre de serveurs qu'il possède sur son site. Les rapports individuels des critiques varient de 1 000 à 2 500. Dans tous les cas, ceux qui recherchent une large portée de leur VPN peuvent trouver que les limitations de Tunelbear sont un facteur décisif. Service clientèle: 3.5/5 Tunnelbear est la seule entreprise de notre liste des meilleures options VPN gratuites à limiter son service client à l'email uniquement. Il n'y a pas d'option d'assistance en direct. Étant donné leur attrait pour les utilisateurs inexpérimentés, c'est une circonstance malheureuse. Nombre de connexions: 4/5 Tunnelbear permet l'utilisation de cinq appareils à la fois. Bien que ce nombre soit faible, il pourrait être plus que suffisant pour les utilisateurs non techniques qui recherchent un VPN de base. Note globale: 3.8/5 Comment Avons-Nous Choisi Le Meilleur VPN Gratuit ? Le but d'un VPN est de préserver la confidentialité de votre identité, de votre localisation et de vos informations personnelles essentielles. Tout le monde sait qu'il est essentiel de garder les informations privées hors de portée des pirates et des voleurs d'identité. L'actualité est inondée d'informations sur les dommages potentiels que les pirates peuvent causer. Il existe d'autres sujets de préoccupation dont le citoyen moyen n'est peut-être pas conscient. Les agences fédérales et d'État utilisent régulièrement le suivi d'Internet pour recueillir des informations sur les citoyens, et les fournisseurs d'accès sont connus pour collecter des quantités massives de données sur leurs utilisateurs. Afin de vous aider à choisir le meilleur VPN gratuit, nous nous sommes concentrés sur plusieurs facteurs importants : Les antécédents de l'entreprise en matière de fiabilité

Le niveau de sécurité que chaque VPN offre à ses utilisateurs

La fiabilité et la facilité de la connectivité

La taille du réseau de serveurs du VPN

La possibilité d'utiliser plusieurs appareils simultanément

Le niveau de diversité de l'emplacement géographique des serveurs VPN

Le niveau d'assistance disponible pour les utilisateurs Aucun VPN, même ceux considérés comme offrant des services premium, n'est parfait dans tous ces domaines. Chaque VPN a ses points forts et les domaines dans lesquels il pourrait s'améliorer. Nous avons choisi CyberGhost comme premier choix car il a obtenu de bons résultats dans tous les domaines. Les autres VPN de la liste sont mieux adaptés aux utilisateurs ayant des exigences, des besoins ou des intérêts particuliers. >>Essayez NordVPN gratuitement avec une garantie de remboursement de 30 jours. Votre Guide du Meilleur VPN Gratuit Les consommateurs qui souhaitent mieux comprendre les réseaux privés virtuels trouveront les FAQ suivantes utiles. Qui Devrait Utiliser Un VPN ? Compte tenu des préoccupations croissantes concernant la sécurité sur Internet, un VPN est une bonne option pour tous ceux qui vont régulièrement en ligne. L'internaute moyen sera bien servi par tout VPN réputé. Ceux qui recherchent des niveaux de sécurité plus élevés devraient choisir un VPN doté d'outils de sécurité améliorés. Qu’Est-Ce Qu’Une Politique “No-Log” ? La politique no-log la plus stricte signifie que votre VPN ne collecte ni ne stocke aucune information sur ou résultant de vos interactions en ligne. Choisir le meilleur VPN gratuit dont la politique de no-log a été vérifiée par un organisme extérieur offre les meilleures garanties de confidentialité. De nombreux excellents VPN conservent des journaux de connexion limités, mais ils doivent avoir une politique qui limite la durée de conservation de ces informations. Ils ne doivent jamais conserver vos journaux d'utilisation. Prenez le temps de lire la politique de confidentialité de votre VPN concernant la journalisation. Elle doit être claire et transparente quant aux informations qu'elle conserve et à la durée de leur conservation. Si ce n'est pas le cas, envisagez d'autres options. >>Essayez NordVPN gratuitement avec une garantie de remboursement de 30 jours. Qu’Est-Ce Qu’Un Coupe-Circuit ? Quelle que soit la qualité d'un VPN, il est toujours possible de perdre la connexion à celui-ci de temps en temps. Lorsque vous perdez la connexion avec un VPN, vous perdez également la protection qu'il offre. Selon ce que vous faites, cela peut être dangereux, même si ce n'est que pour quelques secondes. Un kill switch VPN coupe votre connexion Internet lorsqu'il perd la connexion avec votre appareil, protégeant ainsi votre vie privée jusqu'à ce que le problème de connexion soit résolu. Un VPN peut-Il Protéger Les Utilisateurs de Réseaux Wi-Fi Publics ? Tant que votre VPN dispose d'un protocole de cryptage fort, les pirates ne pourront pas lire vos informations personnelles. L'utilisation du cryptage AES-256 est considérée comme la norme pour les VPN de bonne réputation. L’Utilisation du VPN Est-Elle Détectable ? L'utilisation d'un VPN est fréquemment détectable, bien que cela ne doive pas vous préoccuper outre mesure. À moins que vous n'accédiez à l'internet depuis un pays qui rend l'utilisation d'un VPN illégale, vous ne subirez aucune conséquence de cette tentative, si ce n'est l'impossibilité de vous connecter au site souhaité. Il existe une opposition naturelle entre les VPN et les sites Internet qui tentent de limiter l'accès. Si les meilleurs services VPN gratuits s'efforcent toujours de renforcer leurs protocoles, leur technologie et leurs services, il en va de même pour les entreprises qui souhaitent bloquer l'utilisation des VPN. Dans le secteur du streaming, Netflix est célèbre pour renforcer en permanence ses capacités de détection des VPN, ce qui oblige les VPN à s'adapter et à évoluer. C'est pourquoi la capacité de débloquer Netflix est souvent utilisée comme l'étalon d’or pour juger des capacités d'un VPN. >>Essayez NordVPN gratuitement avec une garantie de remboursement de 30 jours. Comment Choisir Le Meilleur Vpn Gratuit Pour Mes Besoins ? Tout VPN que vous choisissez doit se distinguer par sa capacité à préserver la confidentialité et la sécurité de vos informations. C'est la fonction de base et l'objectif d'un VPN. Tous les VPN de cette liste ont des notes de sécurité avec lesquelles l'utilisateur moyen peut être à l'aise. Au-delà de cela, vos besoins et désirs individuels dicteront quel VPN est le meilleur pour vous. Si vous voulez accéder à beaucoup de contenu de streaming, vous pouvez choisir un service comme CyberGhost ou NordVPN, qui sont connus pour leur capacité à débloquer les principaux services de streaming. Si vous êtes un débutant dans l'utilisation du VPN et que votre utilisation d'Internet est minimale, une entreprise conviviale comme Tunnelbear peut être exactement ce que vous recherchez. Comparez les forces et les faiblesses de plusieurs sociétés réputées et déterminez laquelle d'entre elles correspond le mieux à vos activités sur Internet. Le Meilleur Vpn Gratuit Peut Vous Apporter la Tranquillité D’Esprit Le meilleur VPN gratuit doit inclure un cryptage conforme aux normes de l'industrie et des fonctions de sécurité solides pour protéger vos informations sensibles et les garder strictement privées. Les lacunes dans ces domaines doivent être prises au sérieux. Il est également essentiel de choisir un VPN ayant un historique de fiabilité et de sécurité. En fonction de vos activités individuelles, de votre niveau d'expérience et de vos besoins en matière de confidentialité, n'importe lequel des VPN listés ici peut vous convenir. Connaissez votre seuil de confidentialité, lisez attentivement ce guide et cherchez des réponses à toutes les questions que vous vous posez. Le bon VPN peut vous offrir une expérience en ligne sécurisée, privée et sans stress. >>Essayez NordVPN gratuitement avec une garantie de remboursement de 30 jours.

