Melhores Cassinos Online do Brasil - Análise Completa do Melhor Site de Cassino Online Brasileiro [2022]

Com tantos sites de cassino online no Brasil, como escolher a melhor opção? Neste artigo, preparamos uma análise minuciosa dos melhores cassinos do Brasil.

Venha conosco e conheça cada detalhe das melhores ofertas de bônus, jogos de cassino online, rodadas grátis, jogos de mesa, apostas esportivas e mais.

Considerando tudo isso, podemos adiantar que o Jackpot City subiu ao lugar mais alto do pódio. Ainda assim, vale a pena conferir nossos outros 14 sites de cassino brasileiros.

Vamos nessa?!

Melhores Cassinos Online do Brasil

1. Jackpot City - Melhor Cassino Online do Brasil no Geral

Sponsor

Prós

Bônus de 100% até R$8.000

Mais de 500 jogos disponíveis

53 mesas de cassino ao vivo

Licença de Malta

15 formas de pagamento, incluindo Pix

Contras

Sem atendimento ao cliente por telefone

O Jackpot City é um dos mais tradicionais cassinos online do mercado, lançado em 1998. Mesmo assim, sua qualidade o mantém no topo, já que sua plataforma é constantemente atualizada de acordo com as últimas tendências da indústria.

O casino online é operado pela Baytree LTD, que também possui outros sites de jogos de cassino online bastante populares. Dentre eles, estão Lucky Nugget, Cabaret Club e Spin Palace.

Oferta de Bônus - 5/5

O bônus de boas-vindas oferecido pelo Jackpot City é, de fato, bastante interessante. Os novos clientes podem receber um bônus de até R$8.000, dividido em quatro depósitos. O depósito mínimo para receber a oferta é de R$50.

O site de apostas também oferece promoções diárias. Além disso, este cassino online possui um programa VIP em cinco níveis: Privé, Diamond, Platinum, Gold e Silver. Todos os jogadores novos iniciam no nível Bronze.

Variedade de Jogos - 4,9/5

O Jackpot City possui uma variada lista de jogos de cassino online, com mais de 300 títulos. Jogos como caça-níqueis, pôquer, blackjack, bacará e roleta não foram esquecidos aqui.

O Jackpot City também tem uma variada seção de jogos de cassino ao vivo, que incluem roleta europeia, Roleta Relâmpago e jogos de TV, como Deal or No Deal, Dream Catcher e Football Studio. Este cassino trabalha com 16 provedores de jogos, incluindo os melhores no ramo de jogos ao vivo.

Segurança: 5/5

O JackpotCity é licenciado pela Kahnawake Gaming Commission (Canadá), que é uma agência reguladora amplamente aceita no mundo dos jogos online. Não obstante, este cassino também é certificado pela eCOGRA e a licença emitida por Malta.

O JackpotCity utiliza o software da Microgaming para cassinos, um dos melhores do mercado. Além disso, este casino online disponibiliza diversos links de promoção para jogo responsável. A plataforma toda é protegida pelo sistema de encriptação SSL.

Formas de Pagamento:4,9/5

São oito formas de pagamento oferecidas aqui, incluindo Pix, cartões, e-wallets e opções pré-pagas. O JackpotCity também aceita transferência bancária dos principais bancos nacionais. Porém, este cassino não opera com criptomoedas.

Saques são efetuados através de transferência bancária, ou carteiras digitais, dentro de 48 horas. O depósito mínimo é de R$50.

Clique aqui para começar a jogar no melhor site de cassino online do Brasil, Jackpot City.

2. Spin Casino - Melhor Cassino Online Brasileiro para Saques Rápidos

Sponsor

Prós

Bônus de até R$5.000

680 jogos disponíveis

Mais de 500 caça-níqueis

Licenças da Kahnawake Gaming Commission e MGA

Saques instantâneos através de carteiras digitais



Contras

Não aceita Bitcoin



O Spin Casino foi lançado em 2001, pela mesma operadora de JackpotCity, Baytree LTD. Ao longo do tempo, o Spin Casino se tornou um dos principais cassinos online do Brasil.

Neste website, também é possível encontrar opções de apostas esportivas, especialmente para jogos de futebol. A plataforma é inteiramente em português, mas conta com vários outros idiomas, além de trabalhar com diversas moedas.

Oferta de Bônus: 4,9/5

O bônus de boas-vindas é dividido em três depósitos, com bônus de 100% em cada. O bônus vale para depósitos até R$2.000 no primeiro depósito e R$1.500 nos dois seguintes.

O Spin Casino ainda promove ofertas diárias, como jackpots especiais. O programa de fidelidade deste cassino oferece diversas vantagens exclusivas, que melhoram ainda mais na medida em que o jogador continua apostando.

Variedade de Jogos: 4,9/5

O Spin Casino tem todos os principais jogos de cassino online preferidos dos brasileiros. Centenas de caça-níqueis, jogos de carta como pôquer, bacará e blackjack, além de dados e diversos jogos de cassino ao vivo.

Fãs de vídeo pôquer não ficarão desapontados com as diversas opções disponíveis na plataforma. A seção de cassino ao vivo fica por conta da Evolution Gaming, um dos melhores provedores do ramo. Os demais jogos foram desenvolvidos por 31 provedores, dos mais variados estilos.

Segurança: 5/5

Com licença emitida pela Kahnawake Gaming Commission e pela MGA, além de possuir um certificado eCOGRA, o Spin Casino é operado pela Baytree LTD, uma operadora que administra diversos cassinos online pelo mundo todo.

Na parte inferior de todas as páginas do cassino, o jogador pode também encontrar links para um jogo responsável. Tudo isso comprova que o Spin Casino é uma plataforma bastante confiável.

Formas de Pagamento 4,8/5

O Spin Casino processa depósitos e retiradas de forma extremamente eficiente. Usuários de e-wallets conseguem até mesmo fazer retiradas instantâneas.

Em outros casos, os saques podem levar alguns dias úteis. O Spin Casino trabalha com os principais cartões de débito e crédito, além de transferência bancária para diversos bancos nacionais e Pix.

Os saques mais rápidos de cassino online estão no Spin Casino. Clique e registre-se.

3. 22bet - Melhores Caça-Níqueis 3D de Qualquer Cassino Online do BR

Sponsor

Prós

Bônus de boas-vindas de até R$1.500

Mais de 3.000 jogos disponíveis

Dezenas de caça-níqueis 3D

Licenciado pela Curaçao eGaming e Kahnawake Gaming Commission

Aceita Pix e transferência bancária



Contras

Design pouco criativo

A 22Bet está presente no Brasil desde 2017, mas pertence à Marikit Holdings Ltd Casinos, que em 2007, já administrava cassinos online de sucesso. A casa de apostas online tem uma variedade incrível de jogos, com destaque para os caça-níqueis 3D, além diversas salas ao vivo e uma infinidade de jogos de cassino.

Além disso, o site já está todo em português, trabalha com moeda brasileira via Pix e transferência bancária. O suporte funciona em português, via e-mail e chat ao vivo.

Oferta de Bônus: 4,7/5

O bônus de boas-vindas oferecido pela 22Bet dobra o seu depósito até R$1.500. Este bônus é creditado automaticamente na conta, a menos que o jogador deixe claro que não deseja receber o mesmo.

Existe também a Corrida Semanal 22Bet, com prêmios de até EUR 10.000. Para fãs de jogos ao vivo, há também o Drops & Wins, com prêmios de EUR 500.000.

Variedade de Jogos: 4,9/5

O 22Bet é um dos cassinos online com mais jogos no momento. São mais de 3.000 jogos de cassino, criados pelos melhores desenvolvedores do mercado. A seção de jogos ao vivo inclui bacará, blackjack, pôquer, roleta e inúmeras variações destes jogos.

Os desenvolvedores desta seção são Evolution Gaming, Pragmatic Play, Ezugi e Asia Gaming. É possível ainda dar uma escapulida para seção de apostas online em esportes e fazer apostas ao vivo também.

Segurança: 5/5

Contando com aprovação da Curaçao Gaming Control Board, uma das mais respeitadas agências reguladoras, o 22bet é totalmente confiável.

Uma licença como esta garante que o cassino tenha as condições mínimas de segurança e liquidez financeira para operar o negócio de forma responsável.

Formas de Pagamento: 4,7/5

A 22Bet traz como métodos de pagamento os cartões de débito e crédito, Pix, transferência bancária, além de aceitar e-wallets, boletos bancários e 24 criptomoedas diferentes, incluindo as mais populares: Bitcoin, Litecoin e Ethereum, dentre outras.

Para fazer uma retirada, é necessário enviar alguns documentos com foto, dados bancários, etc. A análise destes documentos pode levar até cinco dias úteis. Porém, a liberação do dinheiro ocorre logo após a aprovação dos documentos enviados.

Clique para criar sua conta e começar a se divertir no 22Bet.

4. Europa Casino - Maior Bônus de Boas-Vindas de Cassino Online para Brasileiros

Sponsor

Prós

100% até R$12.000 em bônus

Mais de 350 caça-níqueis

Licenciado pela MGA e certificado GLI Payout Calculation

53 métodos de pagamento disponíveis

Contras

Suporte nem sempre em português

O Europa Casino oferece mais de 400 jogos de cassino online, do clássico ao moderno. O desenvolvedor do software Playtech garante que o site tenha a melhor tecnologia, qualidade e segurança com uma grande variedade de slots.

Oferta de Bônus: 5/5

O bônus de boas-vindas é dividido de forma diferente no site do Europa Casino. Aqui, inicialmente os jogadores podem receber 100% até R$500 pelo primeiro depósito.

Na sequência, até R$12.000 em bônus são distribuídos durante o ano. Trata-se de uma oferta de cashback que vale para os 12 meses após a abertura da conta. Interessante, ne?

Este cassino também possui um bônus mensal e uma promoção semanal de pontos de lealdade.

Variedade de Jogos: 4,4/5

O Europa Casino oferece diversos jogos de cassino. Entretanto, o site é especializado em caça-níqueis, tendo uma seção gigantesca área dedicada a este jogo.

Pôquer, blackjack, bacará e roleta são as outras opções disponíveis, tanto na seção de jogos online, quanto na seção de jogos ao vivo.

Segurança: 5/5

O Europa Casino é licenciado pela Malta Gaming Authority (MGA), que é um dos principais órgãos licenciadores da Europa. Além disso, este cassino possui diversos outros certificados, como GLI Payout Calculation e Europartners. Europa Casino usa o software Playtech no seu site online.

Formas de Pagamento: 4.5/5

Mais de 50 métodos de pagamento são aceitos no Europa Casino, incluindo bancos no Brasil e na América do Sul. Incluindo Pix, transferência bancária e outros, o site não aceita criptomoedas.

Existem 15 opções para retirada, com tempos de espera que podem chegar até cinco dias úteis, embora alguns sejam imediatos. Não há taxas para depósitos e retiradas. Este cassino tem uma boa reputação, por processar este tipo de operação de forma rápida e eficiente.

Começar a se divertir no Europa Casino é fácil. Clique neste link e comece a jogar.

5. BacanaPlay - Melhor Cassino Online para Blackjack no Brasil

Sponsor

Prós

100% até R$500

25 giros grátis no primeiro depósito

Seleção de jogos com 2.000+ títulos

45+ mesas de blackjack ao vivo

Licenciado pelo MGA

14 formas de pagamento, incluindo PIX e transferência bancária

Contras

Página inicial confusa

Navegação móvel poderia melhorar

O Bacana Play é um site de cassino muito completo, com uma grande seleção de jogos, mas o blackjack é a sua especialidade, tanto para jogadores experientes como para principiantes, com bónus especiais.

Se você gosta de blackjack, Bacana Play é o lugar certo para jogar o 21 e outros jogos de mesa. O suporte ainda conta com atendimento via e-mail e chat ao vivo, pronto para responder qualquer dúvida.

Oferta de Bônus: 4,5/5

A oferta de boas-vindas do BacanaPlay pode não ser a mais generosa entre os sites de jogo online. Contudo, oferece aos novos jogadores a oportunidade de explorar todas as possibilidades do cassino.

O bônus inicial é de 100% até R$500 para o primeiro depósito. Além disso, o BacanaPlay oferece diversas outras ofertas, para manter os jogadores entretidos ao longo do mês.Dentre elas, têm ofertas de giros grátis, torneios e corridas.

Variedade de Jogos: 4,5/5

O BacanaPlay oferece apostas em mais de 2.000 jogos, providos por dezenas de desenvolvedores ao redor do mundo. Os jogos estão divididos entre roleta, bingo, jogos de cartas, jogos ao vivo, live show games e jackpots.

Entre os principais provedores, constam Microgaming, Pragmatic Play, NetEnt e Yggdrasil. Os jogadores ainda podem aproveitar diversas máquinas de vídeo poker e uma área exclusiva de jogos de mesa.

Segurança: 5/5

O BacanaPlay é licenciado pela Malta Gaming Authority e operada pela SkillOnNet. Este site de cassino possui certificado de teste independente de RNG (gerador aleatório de números). O BacanaPlay também tem parceria com EGO (EGaming Online) e GamCare. O site é protegido por um sistema de encriptação SSL.

>>Outros usuários também estão lendo: Best Casino Bonuses

Formas de Pagamento:4,5/5

O BacanaPlay opera com 14 métodos de pagamento, incluindo PIX e transferência bancária. O tempo de espera para retiradas varia de acordo com o método escolhido.

Pode ser instantâneo, ou levar até cinco dias úteis. O BacanaPlay possui uma boa reputação perante seus jogadores, especialmente no que diz respeito à eficiência dos métodos bancários. Entretanto, este cassino não trabalha com criptomoedas.

Teste sua habilidade no blackjack no BacanaPlay. Clique aqui e abra sua conta.

6. Bodog - Melhor Poker Online de Qualquer Cassino do Brasil

Prós

Bônus de Boas-vindas: 100% até R$5.000

Mais de 770 jogos

Com slots, vídeo poker e bingo

Licenciado pelo Curaçao eGaming

10 métodos de pagamento

Aceita boleto bancário, Pix e criptomoedas

Contras:

Pouca variedade de apostas ao vivo

Site com poucas opções de busca

O melhor poker de cassino online está no Bodog. Crie sua conta agora.

7. LeoVegas - Melhor Cassino Online Brasileiro para Jogos Exclusivos

Prós

Bônus de boas-vindas: 100% para depósitos até R$5.000

Mais de 1.300 jogos

Vídeo poker, pôquer ao vivo e mais de 500 slots online

Licenciado pela UKGC, MGA, ADM, DGOJ, SGA e Danish Gambling Commission

Suporte via e-mail em português



Contras

Poucos métodos de pagamento disponíveis

Suporte ao cliente não é 24 horas

Clique aqui para aproveitar os diversos jogos exclusivos do Leo Vegas.

8. Royal Panda - Melhores Jogos Grátis de Qualquer Cassino Online do BR

Prós

Bônus de 100% para até R$5.000

Mais de 1.200 jogos com versão demo

Licenciado pela MGA

Saques rápidos via transferência bancária

Contras

Poucos métodos de pagamento

Horário limitado de atendimento ao cliente

excessivo em caça-níqueis



Jogos de cassino grátis no Royal Panda. Clique e abra sua conta

9. 20bet - Melhor Cassino Online para Rodadas Grátis no Brasil

Prós

Bônus de 100% para até R$700

120 rodadas grátis no primeiro depósito

Seleção de 2.500+ jogos disponíveis

Máquinas de video pôquer, slots e bingo

Licenciado pela Kahnawake Gaming Commission

Aceita 4+ criptomoedas



Contras

Depósitos podem levar até 24 horas para serem processados

Página inicial confusa



Clique, faça seu primeiro depósito e receba rodadas grátis no 20Bet.

10. National Casino - Maior Variedade de Provedores de Jogos de Cassino Online no Brasil

Prós

Bônus de 100% até R$600

Mais de 4.000 jogos disponíveis

94 provedores diferentes

Licenciada pelo Kahnawake Gaming Commission

13 métodos de pagamento, incluindo 3 criptomoedas

Contras

Página de difícil navegação

Poucas opções de filtro

Sem atendimento ao cliente por telefone

São mais de 90 fornecedores de jogos no National Casino. Clique e comece a jogar.

11. Bizzo - Cassino Online com Melhor Design do Brasil

Prós

Bônus de 100% até R$600

2.500 jogos disponíveis

Licenciado pelo Kahnawake Gaming Commission

13 métodos de pagamento

40 moedas diferentes aceitas

Contras

Poucas ofertas regulares ou promoções semanais

Saques podem ser lentos

Clique e registre sua conta no Bizzo Casino.

12. Betsson - Melhores Jogos ao Vivo de Qualquer Cassino Online do BR

Prós

Bônus de 100% até R$600

Mais de 3.000 jogos

Apostas esportivas

Licenciado pela MGA

Operações bancárias rápidas

Contras

Lento para responder reclamações

Métodos de pagamento insuficientes

Clique e registre sua conta no Betsson Casino.

13. Joo Casino - Melhor Cassino Online com Bitcoin no Brasil

Prós

Bônus de 100% até R$10.000

Mais de 7.200 jogos

Com roleta ao vivo em português

Licenciado pelo Curaçao Gaming Control Board

Várias formas de pagamento, incluindo criptomoedas



Contras

Depósito mínimo alto

Limite de apostas baixo

Clique e registre sua conta no Joo Casino.

14. 1xbet - Mais Formas de Pagamento de Qualquer Cassino Online Brasileiro

Prós

Bônus de até R$9.500 + 150 giros grátis

2000+ variedade de jogos, apostas esportivas, jogos ao vivo

70+ provedores de software

61 formas de pagamento



Contras

Navegação confusa

Sem atendimento por telefone no Brasil

Clique e registre sua conta no 1xBet Casino.

15. 888 Casino - Melhor Bingo Online de Qualquer Cassino do Brasil

Prós

Bônus de 100% até $200

Mais de 270 jogos, incluindo Bingo Billions

Licenciado pela Gibraltar Betting and Gaming Association

32 formas de pagamento; saques rápidos



Contras

Valor baixo de bônus de boas-vindas

Poucos jogos, em comparação com os demais cassinos

Clique e registre sua conta no 888 Casino.

Como Ranqueamos os Melhores Cassinos Online do Brasil

Oferta de Bônus

Os melhores cassinos online do Brasil oferecem os esquemas de bônus mais lucrativos, mas principalmente, oferecem as melhores ofertas de boas-vindas.

Neste critério, avaliamos as principais ofertas disponíveis nos cassinos no Brasil, explicando seu funcionamento e seus critérios. Ofertas VIP também são mencionadas aqui.

Variedade de Jogos nos cassinos online Brasil

Variedade de jogos é um dos critérios mais importantes para qualquer cassino online. Os melhores cassinos online do Brasil não apenas oferecem uma ampla variedade de slots, mas também trabalham em cooperação com os melhores desenvolvedores do mercado.

Avaliamos a quantidade e os tipos de jogos oferecidos por cada cassino. Muitos são especializados em slots online, outros contam com apostas esportivas ou bingo. Além disso, é importante que todos ofereçam otimização para o dispositivo móvel.

>>Já que você está aqui, por que não conferir também: Mejores casinos en línea en México

Confiabilidade dos cassinos online no Brasil

Felizmente para apostadores brasileiros, não há falta de excelentes cassinos online no Brasil. Todos os cassinos apresentados aqui são inteiramente confiáveis, contando com recursos de segurança importantes.

Nós avaliamos o tipo de licença de cada casino online, bem como certificados emitidos por auditores independentes e prêmios relacionados à boas práticas de gestão. Tudo isso é fundamental para garantir uma boa experiência de jogo.

Formas de Pagamento

Os melhores cassinos no Brasil oferecem diversas formas de pagamento, processam operações bancárias rapidamente e de graça.

Além de trabalhar com as opções mais populares do mercado (incluindo cartões de crédito e boleto bancário), os melhores cassinos também oferecem opções de pagamento em criptomoedas.

Os limites para depósitos e retiradas também é levado em consideração, assim como sua praticidade para pagamentos em dispositivos móveis.

Leitura interessante: Best Casino App in India

Cassinos Online do Brasil: Tudo Que Você Precisa Saber

Qual o Melhor Casino Online no Brasil?

Depois de diversos testes e uma análise criteriosa, elegemos o Jackpot City como o melhor casino online do Brasil. Eles fazem um grande trabalho com uma seleção de jogos impecável, boa seleção de meios de pagamento, suporte em português 24 horas e mais.

Qual o Melhor app de Cassino Online no Brasil?

A maioria dos nossos vencedores oferecem app de cassino online para brasileiros. Jackpot City, Spin Casino e 22Bet são alguns dos melhores à disposição.

Todos os Cassinos Online do Brasil Operam com Moeda Nacional?

A maioria dos cassinos desta lista operam com moeda brasileira. Porém, é possível também apostar em outras moedas, de acordo com sua escolha. Carteiras digitais são as melhores opções, neste caso.

Quais Cassinos Online do Brasil Funcionam Bem no Celular?

Na lista dos melhores cassinos online do Brasil, todas as plataformas funcionam bem em qualquer celular. Estes cassinos foram criados utilizando o formato HTML5, para rodar em qualquer navegador, de qualquer smartphone.

Como Funciona o Requisito de Aposta nos Cassinos Online do Brasil?

O requisito de aposta refere-se ao número de vezes que um determinado bônus deve ser apostado, antes de ficar disponível para retirada. Considere uma oferta de boas-vindas, onde o jogador recebe um bônus de R$100, com requisito de aposta de 20x.

Neste caso, o jogador deve apostar o equivalente a 20 vezes R$100, para poder sacar o bônus. Jogos de caça-níquel, geralmente, contribuem integralmente para este requisito, enquanto jogos de mesa contribuem bem menos, ou, às vezes, nada.

Relacionado: Best Dogecoin Casinos

Comparação dos Melhores Cassinos Online do Brasil

Direto ao ponto, veja o que os principais sites de cassino online do Brasil oferecem:

Jackpot City: Bônus de 100% até R$8.000 e mais de 500 jogos disponíveis.

Spin Casino: Bônus de até R$5.000 e mais de 680 jogos disponíveis.

22bet: Bônus de boas-vindas de até R$1.500 e mais de 3.000 jogos disponíveis.

Europa Casino: 100% até R$12.000 em bônus e mais de 350 caça-níqueis

BacanaPlay: 100% até R$500, 25 giros grátis no primeiro depósito e seleção de jogos com 2.000+ títulos

Recomendado: Best Online Slots

Cassinos Online do Brasil: A Diversão Começa Aqui

O mercado brasileiro está cheio de opções de altíssima qualidade para todos os tipos de apostadores. Entre nossa seleção de 15 dos principais sites, o Jackpot City provou-se o melhor cassino online no Brasil.

A diferença entre os demais foi muito pequena. Porém a variedade de jogos, o design, o app e as opções de pagamento fizeram a diferença no final.

Seja qual for a sua escolha, sempre jogue com responsabilidade e divirta-se!

DISCLAIMER: apenas para maiores de 18 anos. O jogo online vem com muitos riscos. Aconselhamos os jogadores a apostar de forma responsável e somente usar fundos que possam se dar ao luxo de perder. Lembre-se, o jogo deve ser um hobby e não é uma solução para quaisquer dificuldades financeiras.

As leis e políticas de jogo variam de uma região para outra. Alguns sites mencionados nesta revisão podem não estar acessíveis em sua região. Sempre faça sua devida diligência e verifique as regras locais de jogo. A segurança vem sempre em primeiro lugar.

Este guia tem como objetivo fornecer a você as informações necessárias para decidir o melhor site de apostas para você. Entretanto, não é nossa intenção oferecer qualquer conselho sobre jogos de azar ou garantir o sucesso no jogo. Os jogadores devem apostar por sua própria conta e risco.

Se você suspeita que está se tornando viciado no jogo, visite a Gambling Therapy para obter informações sobre o vício no jogo.