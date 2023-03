10 meilleurs casinos en ligne en France (2023) : jouez sur un casino français fiable

Disclaimer: This material is partially funded by a sponsor. The sponsor is solely responsible for any ideas or opinions that do not represent those of WTVR.



Il n'est pas toujours simple de choisir un casino en ligne français. Les sites de jeux en ligne proposant une plateforme fiable, utilisable par les joueurs français, sont rares. Les interfaces pas toujours simples ou adaptées aux joueurs, sans compter la concurrence toujours plus nombreuse.

À la suite de cet article, on vous propose une liste des meilleurs casinos en ligne français. Tous ont été évalués sur des critères précis pour permettre aux joueurs français de prendre plaisir sur un casino fiable, adapté à ses pratiques de jeux, et à ses attentes en matière de sécurité, d'interface ou encore en matière d'expérience utilisateur (UX).

Sans plus attendre, voici la liste complète !

(Attention Spoiler : c’est le casino Lucky 31 qui a remporté ce palmarès pour les raisons que nous verrons ci-dessous).

Les meilleurs casinos en ligne français - aperçu

Lucky 31 : le casino le plus fiable à tous les niveaux

Madnix : sobriété et gros cashback pour un casino leader

Kings chance : un casino sûr avec un gros bonus de bienvenue

Prince Ali : une plateforme moderne pour un jeu en ligne fiable

Bc Game : un casino tourné vers les cryptomonnaies

FGFOX.com : la pépite du jeu en ligne en France

Cresus : un casino incontournable pour les amateurs

Dublin Bet : un site fiable tourné vers les paris en ligne

Fat Boss : l'expérience au service du joueur

Winoui : une des plateformes de jeux en ligne les plus en vue

Cloudbet : un casino qui connait son sujet à la perfection

5gringos : le casino qui bénéficie du plus de hype en 2022

1. Lucky 31 — Le meilleur casino en ligne français à tous les niveaux

Avantages

Des bonus de bienvenue facile à débloquer

Des promotions et bonus très attractifs

De nombreux jeux et éditeurs présents sur la plateforme

Paiement en Bitcoin disponible, un gros plus

Des limites de retraits allant jusqu'à 20 000 €

Inconvénients

Pas forcément l'interface la plus attractive du marché

Lucky 31, comme souvent, s'impose en leader en matière de casino en ligne français. La plateforme s'érige comme un incontournable pour les joueurs que ce soit en matière de fiabilité, ou en matière d'environnement de jeu. Tout est pensé pour le joueur, et c'est évidemment un gros avantage. Zoom.

Sélection de jeux : 4.9/5

Avec des éditeurs parmi les meilleurs du marché, on retrouvera chez Lucky 31 une capacité à produire une expérience de jeu exceptionnelle. Le casino met les petits plats dans les grands avec des titres parmi les plus en vue. Un must qui saura satisfaire tous les joueurs, que ce soit en matière d'éditeurs ou d'opus.

Bonus et promotions : 4.8/5

Si le bonus de bienvenue n’est pas exceptionnel, son montant est logique. Avec 150 € de bienvenue, Lucky 31 s'adresse surtout aux joueurs ayant des moyens médians. De fait, son bonus est simple à débloquer. Un must qui permettra à tous les joueurs d'en profiter.

Bien sûr, ses promotions seront exceptionnelles, et les bonus mystérieux sauront attirer de nombreux joueurs français qui trouveront ici une opportunité de gain supplémentaire. Un must pour le casino qui a tout compris de ce à quoi s'attend le joueur lorsqu'il vient sur une plateforme de jeux en ligne.

Compatibilité mobile : 4.7/5

Sur ce point c'est l'un des casinos en ligne les plus fiables, les plus à son avantage. La plateforme s'adapte à tous les écrans, tous les terminaux. Peu importe que vous soyez sur mobile ou tablette, on retrouvera un site de jeux en ligne au top, qui permettra une expérience de jeux parfaite.

Moyens de paiement : 4.9/5

En plus de nombreuses méthodes de paiement classiques, on retrouvera aussi les cryptomonnaies. Bitcoin et USDT seront de la partie, de quoi permettre aux joueurs de bénéficier de grosses limites de retraits et de dépôts. On parle ici de 20 000 €. Les retraits seront quant à eux gratuits et sans frais. Bref, la perfection à ce niveau.

Divers : 5/5

Avec son expérience manifeste sur le marché du jeu en ligne, Lucky 31 reste au top des casinos en ligne fiables pour les joueurs en France. L'interface est parfaite, et responsive. Les bonus simples à débloquer et la sécurité au top. Bref, rien à redire sur une plateforme simple, efficace et qui génère beaucoup de plaisir de jeu chez les joueurs.

Note globale : 4,9/5

2. Madnix — Le meilleur casino en ligne de France pour ses gros cashbacks

Avantages

Des cashback qui raviront les joueurs

Une foule de jeux et d'éditeurs présents

Des promotions et bonus exceptionnels

Inconvénients

Un design minimaliste et parfois trop direct

Madnix, c'est un casino clairement à part dans la sphère francophone. Il est loin de ses concurrents par sa ligne éditoriale. Il ne mise pas sur le côté fleuri et coloré des interfaces actuelles, que l’on retrouve ailleurs. Il va droit au but, mise sur l'expérience utilisateur parfaite. En quelques mots : la simplicité au service du joueur.

Sélection de jeux : 4.8/5

Casino leader dans son domaine, Madnix propose une foule de jeux, des milliers. Toutes les catégories y sont : jeux en ligne, tables, jeux live, etc. Le casino dispose d'un univers vaste et éclectique qui saura séduire tous les amateurs. Difficile d'y trouver des défauts sur cet aspect.

Bonus et promotions : 4.7/5

Il est pour le moins différent sur ce point. Pas de bonus de bienvenue exceptionnel, pas de promotions exclusives, en revanche on retrouvera de gros cashback. Des cashback exceptionnels qui viendront chaque jour, chaque semaine ponctuer l'expérience de jeu pour en faire un must. Au top.

Compatibilité mobile : 4.5/5

Il faudrait une mise à jour. Sur ce point, le casino pèche un peu. C'est l'un des sites de jeux auxquels il manque une adaptativité à tous les écrans. Ce n'est pas mauvais, mais certaines tablettes ou smartphones ne matcheront pas bien avec le casino en ligne. Dommage, car aujourd'hui beaucoup de joueurs jouent sur mobile.

Moyens de paiement : 4.5/5

Habituellement, les casinos en ligne proposent une notice complète, un tableau ou quelques lignes pour expliquer leur modalité de paiement. Ici rien de tout ça, il faudra investiguer pour trouver. La transparence manque. À part ça, on retrouvera les grands moyens de paiement (CB, virement, etc.), avec des limites classiques. Un point à revoir ici.

Divers : 4.9/5

Simple. Le casino en ligne désire aller droit au but. Il propose aux joueurs une philosophie minimaliste qui fera de sa plateforme un site de jeux en ligne fiable, directe et surtout simple. L'accessibilité sera donc aisée pour les joueurs débutants qui ne seront pas perdus et pourront très vite jouer, en quelques clics à peine.

Note globale : 4,7/5

3. Kings Chance — Le meilleur casino en ligne de France pour son bonus de bienvenue

Avantages

Un bonus de bienvenue ahurissant de 10 000 €

Une variété de jeux et d'éditeurs rare sur le secteur

Une interface assurément exceptionnelle et aboutie

Paiement en Bitcoin et cryptomonnaies disponibles

Inconvénients

Interface trop fleurie pour certains joueurs

Parmi les sites de jeux en ligne qui ne rigolent pas avec les bonus de bienvenue, on retrouve Kings Chance. Avec 10 000€ proposés d'entrée de jeu, on sera ici sur l'un des meilleurs casinos en ligne. Son interface comme sa variété de jeux en font un casino idéal pour les joueurs français.

Sélection de jeux : 4.7/5

Betsoft ou Playson seront de la partie. Ici les éditeurs sont nombreux et tous les grands leaders sont présents. Les meilleurs titres proposés seront un atout, et permettront aux joueurs de plonger dans le jeu sans jamais se lasser. Un vrai must, d'autant plus avec une foule de slots et jeux live comme le poker en ligne.

Bonus et promotions : 5/5

En France on retrouve rarement un casino proposant un bonus de premier dépôt comme celui-là : 10 000 €. Bien sûr il sera déblocable en plusieurs fois, mais pour qui en a les moyens c'est assurément un must. Le casino proposera d'autres promotions qui, là encore, permettront aux gros joueurs de disposer de beaux avantages.

Compatibilité mobile : 4.8/5

Difficile de critiquer le casino sur ce point : que vous soyez sur mobile, ou tablette, l'expérience de jeu sera similaire. Tout est parfait, l'interface et l'UX sont au top. Rien à redire ici, on s'approche de la perfection pour les joueurs mobiles ou tablettes.

Moyens de paiement : 4.4/5

C'est un casino assez sobre sur ce point. Les méthodes de paiement seront variées, mais classiques. Le Bitcoin sera de la partie comme le Litecoin, chose qui permettra aux amateurs de crypto de jouer via ces actifs numériques. Un bon point, les limites de retraits et dépôts restent cependant en retrait par rapport à Lucky 31, le leader.

Divers : 5/5

Un vrai chat en ligne. Un casino en ligne fiable doit proposer un support pertinent. Ici on sera dans le top du support avec un très bon chat en ligne, mais aussi un SAV présent qui répondra rapidement aux demandes peu importe le canal. Top.

Note globale : 4,8/5

4. Prince Ali — Le meilleur casino en ligne de France pour son thème envoûtant

Avantages

Une interface simple et efficace

Des bons bonus de bienvenue facile à débloquer

Un service présent et efficace

Des méthodes de paiement nombreuses

Une FAQ très pertinente pour les joueurs débutants

Inconvénients

Quelques problèmes de traductions de l'interface

Pas possible de faire des dépôts en cryptomonnaies

Parmi les casinos en ligne fiables en France, Prince Ali reste un must. Simple, facile à comprendre, disposant d'une interface hommage à Ali de Aladin, on aura là tous les ingrédients d'un bon casino en ligne payant. Le service client sera ici un bel atout pour la plateforme.

Sélection de jeux : 4.3/5

Comparé à d'autres casinos en ligne, on n’aura pas de paris sportifs, tout sera orienté vers les jeux proposés. Certes ils seront moins nombreux que sur d'autres sites de jeux d'argent, pourtant on aura ici un univers d'éditeurs et de titres pertinents, avec de nombreuses machines à sous, des jeux de table, ou encore des jeux live. Pas mal !

Bonus et promotions : 4.8/5

Le bonus de bienvenue sera de 3 000 €. Comme toujours, pour le débloquer, il faudra faire plusieurs dépôts, mais le joueur saura que, comparé à Lucky 31 par exemple, il peut aller jusqu'à 3 000 € de bonus. Un très bon point. À la différence d'autres casinos qui proposeront 50 free spins ou 100 free spins, Prince Ali en proposera de 20 à 150 selon les périodes et les bonus.

Compatibilité mobile : 4.3/5

Prince Ali n'est pas vraiment un casino adapté aux mobiles et tablettes, la raison est simple : son interface est complexe d'un point de vue technique. Avec une barre des menus sur la gauche, certains écrans se retrouveront dans un entre deux qui ne permettra pas un jeu optimal. Dommage, car la ligne éditoriale reste très bonne.

Moyens de paiement : 4.3/5

Carte bancaire, Neteller, EcoPays, BitBay, CashLib, jouer sur le casino sera simple au vu et au su de tous les moyens de paiements proposés. Les délais sont rapides de 1 à 2 jours. Le minimum de dépôt est de 10 €. Pas de crypto en revanche. On sera donc sur un casino mainstream, et destiné à un public plutôt classique.

Divers : 4.7/5

Que ce soit par e-mail, ou par chat en ligne, Prince Ali dispose d'un SAV très efficace qui répondra rapidement à toutes les demandes. Un must dans le domaine souvent salué par les avis et critiques.

Note globale : 4,6/5

5. BC game — Le meilleur casino en ligne de France pour les cryptomonnaies

Avantages

1 Bitcoin comme bonus de bienvenue !

Possibilité de faire des paris en ligne

Une interface digne des plus gros sites de casino

Casino accès sur les crypto monnaies

Inconvénients

Un marketing parfois trop masculin

Clairement plus complexe que ses concurrents

C'est le casino pour les amateurs de cryptomonnaies en France. Dans la lignée de Cresus casino qui vient d'ajouter des cryptomonnaies, BC Game plonge toujours plus dans cet univers avec notamment un bonus de bienvenue allant jusqu'à 1 BTC. Un must, parfois trop masculin pour certains et certaines.

Sélection de jeux : 4.7/5

Avec un nombre record de 742 slots, et plus de 440 jeux live, BC Game s'érige comme un des casinos en ligne français proposant le plus de choix en matière de jeux, mais aussi d'éditeur. On sera clairement dans le top, quoi que cette diversité puisse décourager certains qui se retrouveront perdus face à tant de choix.

Bonus et promotions : 4.8/5

Niveau bonus, le casino sera parmi ceux en français en proposant le plus. 50 free spins, 100 free spins, un bonus de bienvenue allant jusqu'à 1 BTC, des remises quotidiennes ou hebdomadaires, des évènements : on sera ici au paradis du bonus. Un must sur ce point pour BC Game.

Compatibilité mobile : 4.5/5

Encore une fois, BC Game met les petits plats dans les grands, car outre ses bonus, sa plateforme est un incontournable pour jouer sur mobile. La raison est simple, BC Game est un casino online qui propose avant tout des paris en ligne. Le casino a donc une obligation de proposer une interface parfaite sur mobile et tablette, ce qu'il fait. Top.

Moyens de paiement : 4.9/5

Apple Pay, Google Pay et Samsung Pay, seront de la partie. Un très gros point fort puisque peu de casinos en ligne français proposent ce type de paiement. Plus encore, on retrouvera de nombreuses crypto comme le Bitcoin, l'Ethereum ou encore le Tron. Impossible de faire mieux pour un des nouveaux casinos en ligne leader du marché.

Divers : 5/5

Si le service client reste bon, le casino en direct se démarque par ses bonus sans dépôt, mais aussi et surtout par son interface moderne, puissance et digne de Winamax ou Cresus casino. Le leader en matière d'UI assurément pour un site proposant les meilleurs jeux de casino du marché.

Note globale : 4,6/5

Notre méthode de classement des casinos en ligne en France

Voici les facteurs pris en compte pour dresser cette liste des meilleurs casinos en ligne français.

Réputation : c'est le point fondamental. Ici seront les avis, les critiques, les raisons pour lesquelles un client aime ou non un casino. Un casino en ligne français doit offrir une fiabilité en matière d'e-réputation et en matière de respect de la loi, ce que nous analysons ici.

Variété des jeux proposés : un casino en direct doit proposer des jeux fiables, des jeux variés et de nombreux éditeurs de jeux. Trois points fondamentaux sont analysés ici. Les jeux d'argent en ligne proposés sont donc évalués, comparés, afin de fournir une liste complète des meilleurs casinos en ligne en France.

Bonus et promotions : les bonus de jeux, les free spins, les jeux gratuits, les bonus sans dépôt sont ici analysés. Leur facilité d'accès, comme leur montant, permet à un casino d'entrer ou non dans le classement des meilleurs casinos sur internet. Chaque bonus fait ici l'objet d'une validation ou non par des membres testant ces derniers.

Expérience utilisateur : meilleurs jeux, bonus, service client ne sont pas les seuls points étudiés. L'UX, l'expérience utilisateur est ici analysée. La facilité de connexion d'un casino en ligne, le temps de chargement de la plateforme avec un faible débit internet, ou l'application mobile des casinos, sont passés en revue.

(Petit aparté : si vous vivez au Canada, consultez plutôt cette liste des meilleurs casinos québécois. Ou cette liste en anglais : real money online casino Canada)

Comparatif du top 5 des meilleurs casinos en France

Focus sur le top 5 des casinos en France. Zoom rapide sur les avantages et inconvénients de ces plateformes de jeux d'argent.

Lucky 31: niveau plateforme de jeux d'argent, Luck 31 s'impose comme l’un des casinos en ligne les plus fiables en France. Proposant de bons bonus, de nombreux free spins, et quelques jeux gratuits de casino, le site s'érige comme le numéro des casinos en France.

Kings Chance : bonus allant jusqu'à 10 000 €, free spins, service client au top, difficile de faire mieux. Kings Chance est un casino complet que ce soit en matière d'UX, de bonus, ou niveau jeux de casino. Systématiquement dans le top 3 du classement des meilleurs casinos.

Madnix : choisir le meilleur casino, lorsqu’on est débutant, peut être complexe. Madnix propose ici le site internet parfait pour les débutants : de nombreux free spins, de bons bonus, des tournois, une interface digne d'un casino en ligne leader. En bref, un incontournable pour le néophyte.

Prince Ali : avec un dépôt minimum très faible, une interface qui rappelle Aladin, de nombreux bonus, des free spins, et une variété de jeux exceptionnelle, Prince Ali est un casino en ligne français au top. Simple, efficace et bien noté grâce à un super service client.

BC Game : dédié aux cryptos, BC Game propose de nombreux free spins, des paris sportifs, de bons bonus, dont un bonus avec Bitcoin, sans compter qu'il dispose d'une interface au top. Grâce à de nombreux coins de type Ethereum, ou Tron, on aura ici l'un des meilleurs casinos en ligne niveau crypto en France.

FAQ : comment choisir un casino en ligne français

Comment choisir le meilleur casino en ligne français ?

Choisir le meilleur casino en ligne possible n'est pas simple : bonus, application mobile, UX, tout doit être analysé. Cependant notre liste vous fournit un top 10 complet des meilleurs casinos en ligne, avec notamment ceux les plus simples et pertinents pour les joueurs français.

Quels casinos en ligne français proposent les meilleurs bonus ?

Peu de casinos en ligne proposeront des bonus peu ou prou attractifs. Cependant King Chance ou BC Game sont deux des casinos proposant les plus gros bonus aux français. Cependant, il faudra faire de gros dépôts pour pouvoir les débloquer.

Quel est le meilleur casino en ligne en France ?

Lucky 31 est très souvent cité comme étant l’un des meilleurs casinos en ligne dans l'hexagone. Ses free spins sont nombreux, son interface pertinente, c'est un casino en ligne fiable et bien conçu. Sécurisé. Bref, un must pour beaucoup.

Est-ce que les casinos en ligne français sont fiables ?

Grâce à de nombreuses évolutions, les casinos en ligne sont fiables. La sécurité s'est améliorée, les fournisseurs de jeux plus aptes à proposer des jeux d'argent adaptés aux amateurs Les plateformes sont aussi plus auditées, donc plus sécurisées pour qui veut les tester.

Peut-on gagner de l'argent réel sur un casino en ligne en France ?

Argent factice ou argent réel sont des grandes préoccupations pour les amateurs. Il est toujours possible de gagner de l'argent réel, et une majorité de casinos offre cette opportunité. Argent réel ou comptant : dans tous les cas, ce sera à vous de décider, et cela déterminera la plateforme où jouer, certaines proposeront les deux. Si vous voulez jouer avec des cryptos, jetez un œil à ces crypto casinos.

Comment créer un compte sur un casino en ligne en France ?

Créer un compte reste simple. La procédure est similaire à toutes les autres créations de compte sur internet : il vous faudra un email et un mot de passe pour créer votre compte et commencer à jouer en argent factice. Pour jouer en argent réel, il vous faudra vérifier votre identité.

Comment s'inscrire sur le meilleur casino en ligne en France : Lucky 31

Dans les prochaines lignes, il vous est expliqué comment vous inscrire sur le meilleur casino en ligne, de façon simple et rapide. Prêt ? C'est parti !

Étape 1 : Rendez-vous sur le site du casino en ligne Lucky 31

Cliquez sur ce lien pour être éligible au bonus

Cliquez sur 'M'inscrire"

Entrez votre email et votre mot de passe

Étape 2 : Validez votre email puis votre identité

Confirmez votre email depuis votre boîte de réception

Confirmez votre identité en joignant une copie de votre CNI ou passeport - tous les casinos sont tenus de vérifier les identités des inscrits dans le cadre de la politique KYC (Know Your Customer).

Étape 3 : Faites un premier dépôt

Choisissez une méthode de paiement

Choisissez un montant puis validez

C'est bon : vous pouvez jouer !

Conclusion : voici les meilleurs casinos en ligne en France

Jouer sur un casino en ligne français répond à plusieurs critères : sécurité, bonus, crypto monnaies ou non, free spins sans dépôt, etc. Pour cette raison nous vous avons fourni une liste étayée des meilleurs casinos en ligne en France.

Lucky 31 s'érige à ce titre comme l'une des plateformes les plus pertinentes et puissantes du marché. Ses jeux de hasard sont au top, son interface claire, les avis utilisateurs en grande majorité positifs. C' est le prototype même du casino parfait.

Quoi qu'il en soit, un casino français ou un nouveau casino peut toujours gagner en popularité, mais il est important de vous référer à des sites fiables afin d'éviter les mauvaises surprises et surtout afin de choisir une plateforme que vous n'abandonnerez pas au bout de 2 jours, c’est là tout l'intérêt de notre liste.

ATTENTION: Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide en appelant le 09-74-75-13-13 (appel non surtaxé). En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.