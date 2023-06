Casino en ligne Belgique - liste des 9 meilleurs casinos belges (2023)

Disclaimer: This material is partially funded by a sponsor. The sponsor is solely responsible for any ideas or opinions that do not represent those of WTVR.



Découvrez dans ce guide notre classement des 9 meilleurs casinos en ligne en Belgique et notre choix numéro 1, BetOnline où les derniers gagnants ont remporté des milliers d’euros.

Bonus, types de jeux proposés, réglementation, retraits rapides : tout a été passé à la loupe. Il ne vous reste plus qu’à jouer maintenant pour inscrire votre nom dans la liste des derniers gagnants.

Casino en ligne Belgique - liste des meilleurs sites

BetOnline : le meilleur casino en ligne en Belgique

le meilleur casino en ligne en Belgique Metaspins : 100 % jusqu’à 1 BTC sur le premier dépôt

100 % jusqu’à 1 BTC sur le premier dépôt Platin Casino : 5 232 jeux en ligne disponibles

5 232 jeux en ligne disponibles Winstler : un bonus titanesque de 600 % jusqu’à 9 500 €

un bonus titanesque de 600 % jusqu’à 9 500 € Gxmble : 2 500 € de bonus de bienvenue avec un wagering de 5x

2 500 € de bonus de bienvenue avec un wagering de 5x Drueck Glueck : 50 tours gratuits offerts sur toutes les machines à sous

50 tours gratuits offerts sur toutes les machines à sous MyStake : 10 % de cashback sur tous les dépôts en cryptomonnaies

10 % de cashback sur tous les dépôts en cryptomonnaies Wild Casino : bonus de bienvenue de 5 000 € étalé sur les 5 premiers dépôts

bonus de bienvenue de 5 000 € étalé sur les 5 premiers dépôts MyBookie : 150 % jusqu’à 750 € pour l’offre casino et 50 % pour l’offre sport

1. BetOnline - Meilleur casino en ligne en Belgique

Avantages

Plus de 25 ans d’expérience et des millions d’utilisateurs actifs ;

Un bonus de 3 000 € offert à l’inscription ;

Plus de 3 000 jeux disponibles ;

Les crypto-monnaies sont acceptées ;

Accès à des paris sportifs en plus de l’offre casino.

Inconvénients

Retraits pouvant prendre 2 à 5 jours avec certaines méthodes de paiement ;

Certains bonus sont limités à des jeux de casino spécifiques.

Jeux et fournisseurs 4,9/5

Avec plus de 3 000 jeux proposés et une section sport, le casino a un catalogue bien rempli. On y retrouve plusieurs jeux à jackpot dont Warnogs Hellaways et ses 200,704 lignes de paiement. En plus des tournois avec de nombreux jackpots, des tours gratuits et du cashback à la clé, on peut également consulter les derniers gagnants pour voir quels jeux rapportent le plus.

Bonus et récompenses 5/5

C’est certainement sa plus grande force puisque le casino propose 3 000 € de bonus de bienvenue pour sa section casino et un autre bonus pour sa section sport. À cela vient s’ajouter toute une liste de promos, dont le bonus de dépôt mensuel de 20 %.

Services bancaires 4,9/5

Pour ce qui est des paiements, on retrouve les moyens de paiement classiques ainsi que des méthodes un peu plus actuelles comme les cryptomonnaies (BTC, ETH). Le casino assure un paiement rapide et sécurisé sans prise de tête.

Licence et régulation 5/5

Outre le fait qu’il dispose d’une licence délivrée par le Panama, le casino a instauré un système de chiffrement SSL ainsi qu’une politique de confidentialité pour empêcher les tiers d’accéder à vos informations.

Note totale 4,9/5

C'est presque un sans-faute pour notre numéro 1 qui propose ici un bonus attractif et plusieurs promos tout aussi intéressantes. Sur les 3 000 jeux proposés, il y en aura bien un qui fera de vous un gagnant.

>> Obtenir un bonus de 3 000 € sur BetOnline >>

2. Metaspin - Meilleur casino en ligne pour jouer en cryptomonnaies

Avantages

Plus de 2 500 jeux disponibles ;

Jusqu’à 60 % de rakeback ;

Des retraits instantanés et sans frais ;

Bonus de bienvenue de 100 % jusqu’à 1 BTC ;

Des jackpots de près de 20 000 €.

Inconvénients

Restrictions appliquées sur plusieurs pays ;

Frais d’inactivité de 9 € appliqués après 12 mois.

Avec plus de 2500 jeux dans sa ludothèque et un bonus assez conséquent, Metaspins propose de découvrir un site de jeu original où tout est fait pour que les joueurs belges trouvent leur aise. Prêts pour le grand tour ?

Jeux et éditeurs 4,9/5

Vous pouvez jouer à 2 500 jeux qui sont listés dans le catalogue de ce casino en ligne. Métalotto (le jeu de loterie de Metaspins) vous fait par exemple miroiter un jackpot de 20 000 € en BTC. En jouant à Big Bambou Slot, les derniers gagnants ont, quant à eux, empoché près de 1009 € en BTC. Serez-vous le prochain gagnant ?

Bonus et récompenses 4,9/5

100 % jusqu’à 1 BTC offerts sur votre premier dépôt avec une exigence de mise de seulement 25x. Plus vous jouez, plus vous accumulez des points, vous permettant de passer au niveau suivant et de débloquer de nouvelles fonctionnalités. Le casino propose également toute une flopée de promos, dont les prédictions, qui permettent de remporter une cagnotte de 2 000 €. De quoi donner envie de jouer maintenant, n'est-ce pas ?

Services bancaires 4,8/5

En termes de paiement, le casino en ligne prend en charge 8 cryptomonnaies principales, dont le Bitcoin, l’Ethereum ou encore le Tether. À cela viennent s’ajouter des méthodes de paiement un peu plus populaires comme Apple Pay. Seul bémol : si les dépôts sont gratuits, des frais de retrait peuvent s’appliquer.

Licence et régulation 5/5

Metaspins est autorisé et réglementé par l’Autorité des jeux de Curaçao, ce qui garantit ainsi la fiabilité de ses services. Le casino prône également le jeu responsable et met une priorité à protéger les données de ses derniers gagnants via la mise en place de nombreux systèmes de sécurité dont la procédure KYC lors des retraits.

Note totale 4,9/5

Metaspins propose plus de 2500 jeux dont l’équité est prouvée. Entre ses tournois, son bonus et son système de paiement sécurisé, le casino est une destination e-gaming à retenir pour les joueurs belges qui recherchent une expérience de jeu crypto fluide et ludique.

>> Jouer en crypto sur Metaspin (bonus de 1 BTC) >>

3. Platin Casino - Casino avec 5 232 jeux en ligne en Belgique

Avantages

Large sélection de moyens de paiement ;

Plus de 5 000 jeux de casino disponibles ;

La plupart des jeux sont accessibles en mode démo ;

Plusieurs tournois organisés avec des prix allant jusqu’à 100 000 € ;

250 € +120 tours gratuits sur Rick Wild and the Book of Dead.

Inconvénients

Live chat non disponible 24 h/24 ;

Programme VIP sur invitation.

Platin casino offre 250 € de bonus et près de 120 tours gratuits sur votre premier dépôt. Grâce à cela, vous pourrez ensuite voler de vos propres ailes pour jouer à 5 232 jeux disponibles. Même si certains jeux tels que Big Brother Dice ne sont pas encore disponibles, ce n’est pas pour autant que le choix manque. On jette un œil ?

Jeux et éditeurs 4,9/5

Dans sa section jeux, on retrouve 4 639 machines à sous, 253 jeux de live casino, 82 cartes à gratter, 61 jeux de tables dont le blackjack et les dés, 22 vidéo poker, 10 jeux à jackpot et près de 165 autres jeux. Si vous voulez remporter le jackpot de 26 256 €, vous pouvez jouer maintenant à Empire Fortune.

Bonus et récompenses 4,8/5

Le casino en ligne offre près de 250 € assorti de 120 tours gratuits aux nouveaux joueurs. Enchaînez ensuite les bonnes combinaisons aux machines à sous et les gains en argent au poker pour récolter le maximum de Platincoins et ainsi, grimper dans les différents niveaux du Platin Club.

Services bancaires 4,8/5

Platin Casino propose 16 moyens de paiement allant des plus classiques comme les cartes de crédit à Apple Pay en passant par Brite et certaines cryptomonnaies principales. Rappelons que le minimum est de 10 € et le maximum est de 5 000 € pour toutes les transactions.

Licence et régulation 4,9/5

Le site en ligne est réglementé par la Malta Gaming Authority (MGA) et travaille à créer un environnement de jeu sain pour ses joueurs. Pour cela, il utilise un logiciel crypté pour la sécurité des données clients et prône la transparence des résultats et l’équité des jeux.

Note totale 4,8/5

Dans la lignée de Gaming1, on vit une expérience mémorable à travers des jeux comme le blackjack et la roulette ainsi que des jeux à jackpots et bien sûr, le poker. Si on ajoute à cela le bonus et les offres promotionnelles régulières, on comprend mieux pourquoi le site de jeux est si populaire.

>> Tenter de remporter la cagnotte de 100 000 € au Spinomenal Grand Tour >>

4. Winstler - Meilleur casino en ligne en matière de bonus

Avantages

4 000 jeux de près de 30 éditeurs de renom ;

600 % jusqu’à 9 500 € en guise d’offre de bienvenue ;

Des bonus additionnels hebdomadaires ;

Des machines à sous certifiées RTP.

Inconvénients

Jeux non disponibles en version démo ;

Pas de tours gratuits proposés lors de l’inscription.

Comme on le dit, une chance en amène une autre. Testez la vôtre sur le casino Winstler par le biais de ses jeux de roulette, de dés ou de poker et essayez de remporter le jackpot sur vos jeux préférés. Vous commencez avec un bonus de 600 % jusqu’à 9 500 €, de quoi vous donner de la motivation et dépasser les scores des derniers gagnants.

Jeux et éditeurs 4,8/5

Une trentaine d’éditeurs signent ici plus de 4 000 jeux dont du live casino, des jeux de casino et des paris sportifs. Que vous ayez envie d’une partie de roulette en 3D ou d’affronter le croupier sur le blackjack de NetEnt, le site en ligne a ce qu’il faut. On retiendra surtout sa large collection de machines à sous, dont beaucoup sont dotées d’un jackpot progressif.

Bonus et récompenses 4,8/5

Jouer maintenant sur le casino Winster, c’est profiter d’un bonus de bienvenue de 600 % jusqu’à 9500 € réparti sur les 5 premiers dépôts. D’autres promotions comme le Friday Reload qui donne droit à un bonus de 100 % jusqu’à 2500 € sont également proposées.

Services bancaires 4,7/5

Le site de jeux propose un large panel de moyens de paiement dont Visa, Skrill, mais aussi 4 cryptos dont Bitcoin, Ethereum, Litecoin et Tether. Vous pourrez ainsi transférer aisément vos gains vers votre portefeuille électronique en toute simplicité et sans frais.

Licence et régulation 4,8/5

Enregistré et réglementé à Curaçao, le casino en ligne fait de la sécurité des joueurs sa priorité. Entre la mise en place des systèmes de protection des données, les produits de jeu éprouvés et les options bancaires sécurisées, vous pouvez jouer maintenant car tout est fait pour garantir une bonne expérience de jeu.

Note totale 4,7/5

Le casino en ligne vous promet de gagner jackpot sur jackpot avec ses jeux au RTP élevé. Si on n’y retrouve pas Air Dice Infinity ou Dice of Mystery, ce qui est sûr, c’est que leur sélection vous laisse une chance d’être gagnant, au moins une fois.

>> Obtenir un bonus de 600 % sur Winstler >>

5. Gxmble - Casino en ligne réputé en Belgique

Avantages

2500 € de bonus de bienvenue avec une exigence de mise de 5x ;

Service client réactif et disponible 24h/24 et 7 j/7 ;

10 % de cashback pour les joueurs VIP ;

Casino crypto-friendly proposant le BTC et l’USDT

Inconvénients

Peu de titres proposés en termes de jeux de tables ;

Exigence de mise de 20x pour les bonus additionnels.

Gxmble, c’est plus de 4 000 jeux disponibles, un bonus de 2500 €, le tout complété par une interface fluide et ludique. Le casino en ligne sait comment appâter les joueurs et ces derniers le lui rendent bien.

Jeux et fournisseurs 4,8/5

Plus de 4 000 jeux disponibles sur le casino en ligne. Fans de baccarat, de blackjack et de roulette, il y a peu de titres disponibles, mais les amateurs de machines à sous ont plus de chance avec des jeux comme Sweet Bonanza ou Spin It Vegas et ses 50 lignes de paiement.

Bonus et récompenses 4,8/5

Un bonus de 400 % jusqu’à 2500 € réparti sur les trois premiers dépôts avec un wager de seulement 5x, de quoi maximiser vos gains et les retirer facilement. D’autres offres hebdomadaires sont aussi proposées, à ne citer que celle du samedi où vous pouvez gagner un bonus additionnel de 100 % jusqu’à 1250 € avec une mise de 20x.

Services bancaires 4,6/5

Plusieurs choix de paiement, des dépôts instantanés et des transactions rapides et sécurisées, voilà comment Gaxmble travaille à simplifier l’encaissement de vos gains sur son casino crypto. De plus, elles se font sans frais.

Licence et régulation 4,7/5

Le casino est réglementé par Curaçao, ce qui lui permet d’exercer en toute légalité dans plusieurs pays. Notons également que le casino prône le jeu responsable, ce qui vient lui rajouter de bons points supplémentaires.

Note totale 4,7/5

On en parle dans les articles de blog et les adeptes du jeu Dice of Mystery de Belgique sont nombreux à qualifier Gxmble de site de référence quand on parle de casino en ligne. À mi-chemin entre Gaming 1 et Amusnet Interactive, Gxmble propose son propre univers où chaque joueur peut devenir gagnant et remporter le jackpot.

>> Cliquez ici pour rejoindre des milliers de joueurs sur Gxamble >>

Autres casinos en ligne intéressants en Belgique

Drueck Glueck : bonus de 100 % jusqu’à 100 € avec 50 tours gratuits offerts ;

bonus de 100 % jusqu’à 100 € avec 50 tours gratuits offerts ; MyStake : 10 % de cashback sur tous les dépôts en cryptomonnaies ;

10 % de cashback sur tous les dépôts en cryptomonnaies Wild Casino : bonus de bienvenue de 5 000 € étalé sur les 5 premiers dépôts ;

bonus de bienvenue de 5 000 € étalé sur les 5 premiers dépôts ; MyBookie : 150 % jusqu’à 750 € pour l’offre casino et 50 % pour l’offre sport.

Casino belge en ligne - nos critères de sélection

Jeux et fournisseurs : à l’instar de Gaming1 réputé pour la qualité de ses jeux, les casinos de notre sélection proposent également toute une panoplie de jeux dont Air Dice Mega Wheels et Big Brother Dice qui comptent notamment plusieurs adeptes aux quatre coins du monde.

Bonus et récompenses : on a retenu ceux qui offrent la meilleure offre de bienvenue et les bonus additionnels attractifs. On retiendra notamment celui de 3 000 € de BetOnline.

Services bancaires : un casino en ligne offre généralement plusieurs moyens de paiement. Ici encore, on a choisi ceux qui offraient le plus de choix en termes de paiement, dont des casinos bitcoin.

Licence et régulation : la plupart des plateformes en ligne retenues dans ce classement ont obtenu la licence de la Malta Gaming Authority (Mga) ou du Curaçao, assurant ainsi un environnement de jeu sécurisé.

Pourquoi BetOnline est-il le meilleur casino en Belgique ?

Expérience de navigation plaisante : l’interface du casino en ligne est bien pensée, avec les différentes catégories bien mises en avant. Cela assure aux joueurs une navigation rapide et aisée.

: l’interface du casino en ligne est bien pensée, avec les différentes catégories bien mises en avant. Cela assure aux joueurs une navigation rapide et aisée. Un bonus de bienvenue attractif : même un double bonus si vous tenez compte de l’offre sport. Bien évidemment, vous ne pourrez en prétendre qu’un, mais c’est toujours appréciable d’avoir le choix.

: même un double bonus si vous tenez compte de l’offre sport. Bien évidemment, vous ne pourrez en prétendre qu’un, mais c’est toujours appréciable d’avoir le choix. Plusieurs événements et promotions : des tournois de poker auxpromotions du week-end et leur cashback, l’offre de BetOnline est aussi riche que diversifiée que son catalogue de jeu.

des tournois de poker auxpromotions du week-end et leur cashback, l’offre de BetOnline est aussi riche que diversifiée que son catalogue de jeu. Des extras en veux-tu, en voilà : outre le programme VIP, l’offre de parrainage vous donne droit à un bonus extra de 200 % jusqu’à 200 € sur les premiers dépôts de vos filleuls. À cela viennent s’ajouter des tours ou des jeux gratuits, de quoi faire plaisir et se faire plaisir.

Pourquoi jouer sur un casino en ligne en Belgique ?

Vous êtes assuré de jouer sur un casino sécurisé : jouer maintenant sur un casino en ligne belge vous assure de profiter d’un environnement de jeu sécurisé. En effet, la Belgique a mis en place un cadre légal et une catégorie de licence qui viennent réguler toutes les transactions sur les plateformes de jeux.

Vous pouvez tester gratuitement les jeux : sur la plupart des sites de jeux, vous pouvez jouer au baccarat, aux jeux de dés ou encore aux jeux de croupier en direct en toute gratuité puisque bon nombre d’entre eux sont accessibles en mode démo.

Vous accédez à un large choix de jeux : c’est certainement l’un des plus grands avantages des casinos en ligne. Du blackjack en passant par les jeux à jackpot, les jeux de cartes et les jeux de dés, il y a le choix.

Guide : les questions à se poser lors du choix du meilleur casino en ligne

Peut-on jouer n’importe où et n’importe quand aux jeux de casino en ligne ?

Il est possible de jouer maintenant à Take It or Not ou Air Dice Mystery Deal depuis votre Smartphone ou votre tablette de n’importe où, pourvu que vous disposiez d’Internet. En effet, la plupart des sites de jeux et paris en ligne disposent soit d’une application mobile soit d’une version compatible avec les mobiles.

Est-ce que ces casinos en ligne proposent des paris sportifs ?

Certains sites proposent des paris sportifs en plus de l’offre de jeux de hasard. C’est notamment le cas de BetOnline qui propose d’ailleurs un marché entièrement dédié aux paris sportifs avec également des jeux à jackpot proposés.

Quel est le meilleur casino en ligne en Belgique ?

BetOnline est de loin le meilleur casino en ligne belge, car il propose une section casino et une offre sportive. À cela s’ajoute un bonus de bienvenue pour chacune des deux sections.

Comment jouer sur un casino légal en Belgique ?

Pour jouer sur un casino légal en Belgique, il faut choisir un site autorisé par la Commission des jeux de hasard. Ces casinos proposent de nombreux jeux de cartes, de roulette, de blackjack, de jackpots, et bien plus.

Comparaison des 5 meilleurs casinos en ligne en Belgique

BetOnline : 3000 € de bonus de bienvenue + un bonus sportde 50 % jusqu’à 1 000 €. Plusieurs jeux de casino et paris sportifs proposés ainsi que des tournois réguliers.

3000 € de bonus de bienvenue + un bonus sportde 50 % jusqu’à 1 000 €. Plusieurs jeux de casino et paris sportifs proposés ainsi que des tournois réguliers. Metaspins : 100 % jusqu’à 1 BTC sur le premier dépôt et près de 2500 jeux disponibles ;

100 % jusqu’à 1 BTC sur le premier dépôt et près de 2500 jeux disponibles ; Platin Casino : 5232 jeux et des tournois avec des « prize pool » de 100 000 € ;

5232 jeux et des tournois avec des « prize pool » de 100 000 € ; Winstler : 600 % jusqu’à 9500 € offerts à l’accueil avec 4000 jeux de casino et de paris sportifs.

600 % jusqu’à 9500 € offerts à l’accueil avec 4000 jeux de casino et de paris sportifs. Gxmble : 2500 € de bonus avec un wagering de 5x et 10 % de cashback pour les joueurs VIP.

Comment s’inscrire sur le meilleur casino en ligne belge ?

Rendez-vous sur le site officiel de BetOnline puis cliquez sur « Rejoindre » ;

Remplissez les cases avec les informations demandées puis cliquez sur « Créer un compte » ;

Un lien de confirmation vous sera envoyé pour la validation de votre inscription ;

Ouvrez le mail puis cliquez sur le lien qui va vous rediriger vers la plateforme de jeu de hasard ;

Procédez ensuite au premier dépôt en choisissant la méthode de paiement à utiliser et en spécifiant le montant de votre dépôt ;

Une fois que c’est fait, il ne vous reste plus qu’à choisir le jeu de casino auquel vous souhaitez jouer comme Air Dice Mega Wheels ou Mega Spinner.

Conseils et astuces qui vous aideront à trouver le meilleur casino belge en ligne

Ne retenez que les sites réglementés : l’obtention d’une licence revêt d’une grande importance pour un casino en ligne. Aussi, le casino belge doit disposer d’au moins une des 4 licences A+, B+, etc.) de la Commission des jeux de hasard (CJH) pour pouvoir exercer en toute légalité.

Assurez-vous de jouer sur un casino en ligne sécurisé : outre la licence, le casino doit utiliser des systèmes de cryptages, mais aussi un générateur de nombre aléatoire (RNG) et une procédure KYC lors des retraits. Enfin, vérifiez que le casino met en avant une politique de jeu responsable.

Vérifiez que le service client est disponible 24h/24 et 7 j/7 : C’est un impératif, surtout si vous rencontrez des problèmes que ce soit au niveau des retraits ou du bonus. Le casino doit proposer un e-mail, un live chat disponible 24 h/24 et 7 j/7.

Consultez si le casino dispose d’une application mobile : si ce n’est pas le cas alors assurez-vous qu’il soit possible de l’ouvrir depuis le navigateur de votre Smartphone. Notons que la plupart des plateformes de jeux Belges utilisent le HTML5 pour vous permettre d’accéder facilement au site optimisé pour les mobiles.

Dernier mot pour jouer sur le meilleur casino en ligne en Belgique

Jouer maintenant sur un casino en ligne au lieu de casino terrestre à l’instar du casino de spa vous permet de profiter à tout moment de vos jeux préférés.

En effet, les joueurs peuvent jouer à Air Dice, retrouver les derniers gagnants des tournois et même procéder aux dépôts et aux retraits via leur smartphone.

Et que ce soit en termes de qualité de services ou d’offres, on valide celles de BetOnline, le casino en ligne promet en effet une expérience de jeu en ligne qui n’a rien à envier aux salles physiques et il y arrive réellement.

Faites vos jeux, rien ne va plus !

ATTENTION : Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide en appelant le 010/47.44.08 (appel non surtaxé). En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.