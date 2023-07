Casino crypto (2023) - 5 crypto casinos fiables acceptant le bitcoin et d’autres crypto-monnaies

Disclaimer: This material is partially funded by a sponsor. The sponsor is solely responsible for any ideas or opinions that do not represent those of WTVR.

Vous voulez jouer sur un casino crypto fiable, avec de bons bonus et des jeux intéressants ?

Vous êtes au bon endroit.

Dans ce guide, nos experts vous présentent les meilleurs crypto casinos avec des bonus allant jusqu’à 6 BTC, et surtout une bonne réputation et des retraits sans prise de tête.

(Attention spoiler : le meilleur casino bitcoin est selon nous Cloudbet pour sa très grande réputation, ses retraits rapides, et ses 2 000 jeux de qualité.)

Casino crypto - les 5 meilleurs crypto casinos

Cloudbet : le meilleur crypto casino dans l’ensemble

Metaspins : discutez avec des centaines de joueurs

7bit : plus de 4 000 jeux disponibles

Punt : bonus de bienvenue de 6 BTC

Slot Madness : nouvelles promos toutes les semaines

1. Cloudbet - Le meilleur casino crypto dans l’ensemble

Avantages :

Un bonus de bienvenue jusqu'à 5 bitcoin

Des machines à sous 3D et jeux live

Plus de 2 000 jeux de casino

Certains jeux ont un RTP de plus de 99 %

4 cryptomonnaies différentes pour les dépôts et retraits

Serveur Discord pour des réponses rapides

Faiblesses :

Certains jeux n’ont pas de mode démo

Cloudbet est un casino bitcoin bien connu des joueurs de la première heure, car il a été créé en 2013. Aujourd'hui, toujours en tête des classements, il a su se démarquer par son positionnement sur les cryptomonnaies, mais surtout par des bonus très intéressants qui attirent les nouveaux joueurs et fidélisent les anciens.

L'expérience du site : 4,8/5

Cloudbet propose à ses joueurs un design sobre et moderne. Il est plutôt facile de prendre le site en main et on se sent très vite à la maison. Le menu à gauche permet de retrouver facilement le type de jeux que l'on veut tester et l'interface est généralement bien faite.

Les logiciels présents sur le site sont performants et permettent de naviguer en toute fluidité. Tout comme la version navigateur, la version mobile du site est de très bonne qualité. Que ce soit sur téléphone portable ou sur tablette, vous retrouverez toute l'expérience joueur de Cloudbet pendant vos déplacements.

La sélection des jeux : 4,9/5

Cloudbet a décidé de proposer à ses inscrits une belle ludothèque comportant plus de 2 000 jeux d’argent en ligne. Ainsi, vous retrouverez de très nombreuses machines à sous et les modèles les plus amusants : 3D, jackpot progressif, etc.

Les jeux de casino en direct sont très bien représentés également. Vous trouverez vos jeux de table préférés, mais également de très nombreuses tables de poker en live pour vous amuser dans un environnement immersif. Des paris sportifs vous permettront de diversifier vos activités sur le site avec du football, des courses, du vélo et bien d'autres.

Détail important : ce crypto casino vous permet de voir le taux de redistribution (RTP) des jeux sans même cliquer dessus. Cela vous permet de parcourir le catalogue à la recherche des meilleurs titres pour maximiser vos chances de gains. Ainsi, on trouve par exemple First Person Standard Blackjack et son RTP de 99,29 % (!).

Les offres et bonus : 4,9/5

C'est dans ce domaine que Cloudbet est le meilleur bitcoin casino. Le généreux bonus de bienvenue est disponible dans de nombreuses cryptomonnaies et est équivalent à 5 bitcoin en doublant votre premier dépôt.

Des bonus réguliers en fonction des jours de la semaine permettent également d'augmenter vos gains. Des tournois sont disponibles et vous pouvez donc monter dans le classement pour obtenir votre part de la cagnotte en jeu.

Les méthodes de paiement : 4,8/5

Vous pouvez payer sur Cloudbet avec quatre cryptomonnaies différentes : le Bitcoin, Ethereum, le Tether ou le Bitcoin cash. Il est possible d'utiliser votre crypto monnaie existante ou de créer votre portefeuille électronique directement sur ce crypto casino.

Note totale : 4,9/5

Cloudbet est un excellent casino bitcoin. Il vous permet de jouer avec vos cryptomonnaies sur les 2 000 jeux proposés par le site. L'optimisation du casino sur les différents navigateurs permet de profiter d'une bonne expérience de jeu dans les transports en commun ou sur votre canapé.

>> Obtenir un bonus de 5 BTC sur le célèbre Cloudbet >>

2. Metaspins - Le meilleur casino bitcoin pour sa communauté

Avantages :

Fil de discussion avec d’autres joueurs

1 bitcoin de bonus de bienvenue

Plus de 2 500 jeux de casino

Achetez des cryptomonnaies par carte de crédit ou Apple Pay

Retraits instantanés, sans frais

Faiblesses :

Le site n’est pas traduit en français

Metaspins est un casino qui plaît beaucoup aux joueurs en raison de sa communauté active et de son fil de discussion (plus de détails ci-dessous). En outre, ce crypto casino propose des bonus attractifs, plus de 2 500 jeux disponibles et des retraits instantanés en crypto-monnaie.

L’expérience du site : 4,8/5

Metaspins est connu pour sa modernité et sa proposition d'un casino en ligne différent des autres. Il vous propose des fonctionnalités uniques que vous ne retrouverez pas ailleurs, tel que son fil de discussion (à droite de la page) qui permet de discuter avec les autres joueurs connectés.

L’optimisation mobile est au point avec des menus latéraux faciles d’accès et des jeux fluides. Quant au service client, il est joignable 24/7 via le chat en direct, ou même via un serveur Discord.

La sélection des jeux : 4,8/5

Metaspins propose pas moins de 2 500 jeux de casino comme les machines à sous et les jeux de table, mais aussi des paris sportifs, des jeux de table et des jeux télévisés.

Comme sur Cloudbet, on retrouve les meilleurs fournisseurs sur ce bitcoin casino : Pragmatic Play, Yggdrasil, Evolution Gaming… Outre les jeux classiques, on trouve également plus de 300 jeux en direct pour ajouter un peu de piment.

Quant aux 2 000+ machines à sous disponibles, nous vous recommandons d’essayer les Megaways, et notamment Bonanza Megaways et ses 117 649 lignes de paiement. C’est l’un des jeux les plus amusants sur ce bitcoin casino.

Les offres et bonus : 4,8/5

Metaspins propose un bon bonus de bienvenue pouvant aller jusqu’à 1 BTC sur votre premier dépôt.

Quant aux offres et aux promotions régulières ces dernières changent constamment et permettent d'accéder à des free spins et à des bonus sans dépôt. En ce moment, il y a par exemple une loterie permettant de gagner 20 000 € par jour.

Les méthodes de paiement : 4,7/5

Metaspins est un casino acceptant 8 cryptomonnaies, dont le Bitcoin, Ethereum, et le Litecoin. Pour les débutants, le site permet d’ailleurs d’acheter directement des cryptomonnaies par carte de crédit ou Apple Pay.

Bon à savoir : tous les retraits sont instantanés et sans frais sur ce crypto casino, on est bien loin des délais de 48 h ou plus sur les casinos classiques.

Note totale : 4,7/5

Vous l’avez compris, Metaspins est un casino qui se démarque pour sa réputation, ses bonus intéressants, ses retraits instantanés, et sa communauté active. Les gros joueurs apprécieront également les machines à sous à jackpot progressif pour remporter des sommes de plusieurs millions d’euros.

>> Obtenir un bonus de 1 BTC sur Metaspins >>

3. 7bit - Le meilleur casino bitcoin pour son grand nombre de jeux

Avantages :

Plus de 4 000 jeux en crypto-monnaies

Fournisseurs réputés (Booongo, Fugaso, Playson…)

Bonus sans dépôt disponible

Bonus de 1,5 BTC + 100 free spins

Nombreuses cryptomonnaies acceptées

Faiblesses :

Design un peu démodé

7bit est un excellent site de jeu pour les amateurs de cryptomonnaies. Si les nouveaux joueurs seront sans doute séduits par la généreuse offre d'arrivée, les joueurs fidèles apprécieront surtout le club VIP de haut vol.

L'expérience du site : 4,5/5

On est parfois surpris en arrivant sur le site pour la première fois, tant il est coloré et presque désuet dans sa présentation. Ce design rétro plaira à certains et d'autres devront peut-être s'y habituer pour profiter pleinement de l'expérience.

En ce qui concerne l'aspect technique du site, il est très bien fait et la fluidité d'utilisation est au rendez-vous. Bien que le site joue sur un aspect old-school, la modernité est là et vous pouvez profiter d'une version mobile adaptée et et agréable d'utilisation.

La sélection des jeux : 4,9/5

Ce crypto casino vous propose plus de 4000 jeux édités par pas moins de 55 fournisseurs. Il est certain qu'avec autant de choix, vous trouverez le jeu en ligne fait pour vous.

7bit propose des jeux de casino classiques, des jeux de table, du live casino, et bien plus. En tant que point unique, on notera surtout les tournois sur les machines à sous qui permettent de remporter jusqu’à 40 000 € ou l’équivalent en crypto-monnaie.

Les offres et bonus : 4,8/5

Pour les débutants, le crypto casino 7 bit propose un bonus sans dépôt vous octroyant 20 tours gratuits. Bien entendu, les gros joueurs auront plutôt intérêt à opter pour le bonus de bienvenue en argent réel. Ils pourront ainsi obtenir jusqu’à 1,5 BTC et 100 tours gratuits sur le premier dépôt.

Par la suite, vous profiterez de nombreuses promotions hebdomadaires et d'un cashback quotidien pour augmenter vos chances de gain et profiter encore plus de l'expérience de crypto casino.

Enfin, l'excellent club VIP de ce crypto casino vous propose d'évoluer en passant par 10 niveaux de programmes différents. Vous gagnez au début de beaux free spins pour vous amuser sur les machines à sous, puis du cashback. La bonne nouvelle : même si vous jouez moins, vous gardez les niveaux acquis précédemment sur le site.

Les méthodes de paiement : 4,6/5

7bit propose à ses joueurs différentes solutions pour effectuer des dépôts et des retraits. Vous pouvez payer avec notamment ces cryptomonnaies : Bitcoin, EcoPayz, Neteller, Skrill, Rapidz, Ethereum, Litecoin, Cubits, Dogecoin et Bitcoin Cash.

Seul bémol : les retraits ne sont pas sans frais sur ce crypto casino, contrairement à Metaspins. Toutefois, ce site propose davantage de promotions, ce qui compense ces frais de paiement.

Note totale : 4,6/5

7bit est un bon crypto casino dont le bonus sans dépôt ravira les débutants. D’un autre côté, les gros joueurs apprécieront le club VIP et les limites élevées en crypto-monnaies.

>>Obtenir 1,5 BTC + 100 free spins sur 7bit>>

4. Punt - Le meilleur casino crypto pour son offre de bienvenue

Avantages :

Bonus de bienvenue de 6 BTC

Service client joignable 24/7

Plusieurs cryptomonnaies pour les dépôts et retraits

Club VIP intéressant

Faiblesses :

Pas de live casino

Ludothèque peu innovante

Quatrième crypto casino de notre liste, Punt n’est toutefois pas en reste lorsqu’il s’agit du nombre de jeux et de la qualité de l’expérience proposée. On le retient surtout pour son gros bonus de bienvenue que nous verrons ci-dessous

L'expérience du site : 4,5/5

L'univers de ce crypto casino est très agréable et facile d'utilisation. Son design plaira aux joueurs à la recherche d'un univers chic qui permet de se sentir chez soi dans son casino en ligne.

La plateforme est techniquement simple à utiliser. Grâce au moteur de recherche, vous pourrez retrouver sans peine le jeu auquel vous avez le plus envie de jouer sur le casino bitcoin.

La sélection des jeux : 4,5/5

Ce bitcoin casino propose plus de 1000 jeux pour tenter de gagner sur sa plateforme. Vous retrouverez ici encore des machines à sous colorées, des jeux de casino et leurs variantes, ainsi que des activités plus calmes comme le bingo.

Les créateurs du casino Punt ont recours aux meilleurs fournisseurs pour vous garantir un moment de jeu exceptionnel. Malheureusement, il n'est pas possible de jouer au live casino sur Punt.

Les offres et bonus : 4,8/5

Les bonus du casino Punt sont nombreux et réjouissants. Votre bonus de bienvenue peut aller jusqu'à 6 BTC et vous obtiendrez également 100 free spins pour découvrir les machines à sous du casino. C'est une offre alléchante complétée par des bonus quotidiens et des offres de promotion tout au long de la semaine.

Le programme VIP de Punt est assurément un très bon point pour le casino. Pour rejoindre ce club prisé, il vous suffit d'être présent sur le site et de faire des dépôts : c'est à l'équipe du casino de vous contacter pour vous proposer les avantages des meilleurs joueurs.

Les méthodes de paiement : 4,7/5

Punt n'est pas simplement un casino autour de la crypto monnaie et vous avez donc de très nombreux moyen de paiement possibles. Pour réaliser vos dépôts et vos retraits, vous pouvez utiliser une carte bancaire Visa ou Mastercard, un portefeuille en ligne ou payer avec des crypto-monnaies.

Autre bon point : tout comme sur Metaspins, ce bitcoin casino fournit des retraits instantanés et un service client disponible 24/7 en cas de problème.

Note totale : 4,5/5

Même si Punt présente quelques limites comme l'absence de jeux live sur le casino, c'est un excellent site pour les amateurs de casino bitcoin. En effet, sa généreuse offre de bienvenue vous permet de gagner jusqu'à 6 BTC et augmente ainsi vos chances de gains en crypto-monnaies.

>> Inscrivez-vous pour obtenir vos 6 BTC de bienvenue sur Punt >>

5. Slot Madness - Le meilleur casino crypto pour les promos fréquentes

Avantages :

Bonus de bienvenue de 275 %

Promotions fréquentes sur certains jeux

Service clientèle joignable 24/7

Bonus de 250 % sans wager pour les VIP

Faiblesses :

Sélection de jeux restreinte

Slot Madness est un nouveau casino qui a pour vocation de proposer beaucoup aux amateurs de la crypto monnaie. On note en particulier ses promos et bonus fréquents que nous mentionnerons ci-dessous.

L'expérience du site : 4,7/5

Ce bitcoin casino bénéficie d'une belle interface à la fois esthétique et pratique d'utilisation. L'ambiance générale est dynamique et donne envie d'y passer du temps pour se divertir et empocher des gains.

La version mobile du site est également très intuitive et rapide, donnant accès à tous les jeux.

La sélection des jeux : 4,4/5

L’inconvénient de Slot Madness par rapport aux meilleurs casinos crypto que nous venons de mentionner, c’est sa gamme de jeux restreinte. En effet, même s’ils proviennent de fournisseurs réputés, il n’y a que 130 jeux disponibles, et aucun jeu de casino en direct.

Parmi les jeux notables, on retrouve les machines à sous à jackpot permettant de gagner plus de 30 000 € tels que Rudolph’s Revenge.

Les offres et bonus : 4,9/5

Slot Madness a su s'imposer sur le marché des meilleurs casinos en ligne pour ses bonus et promos à tout va. En premier lieu, ce casino vous donne un bonus de bienvenue de 275 % avec des conditions de mise raisonnables de 30x et un dépôt minimum de 50 $.

Quant aux promotions fréquentes, vous trouverez des dizaines de codes promos vous permettant d’obtenir des bonus de dépôt de 150 % ou 70 tours gratuits sur certains jeux.

Autre bon point : ce casino propose un bonus de dépôt spécial pour les joueurs VIP, vous octroyant 250 % d’argent supplémentaire sans conditions de mise.

Les méthodes de paiement : 4,5/5

Slot Madness n'est pas un casino qui utilise exclusivement les crypto-monnaies. Vous pourrez effectuer vos dépôts et retraits avec votre carte Visa ou Mastercard (et même American Express), ou en utilisant Neteller.

Pour faire un dépôt en crypto-monnaie, vous pouvez utiliser le Bitcoin ou le Litecoin comme moyen de paiement, mais pas Ethereum pour l’instant.

Note totale : 4,5/5

Slot Madness est un bon casino en ligne qui sait rendre ses joueurs heureux. En effet, il propose d'excellents bonus et promos qui sont particulièrement recherchés dans les casinos en ligne. Le service client disponible 24/7 en français est également un bon point.

>> Obtenir un bonus de 275 % sur Slot Madness >>

Nos critères de sélection du meilleur casino crypto

Afin d'évaluer les casinos autour du bitcoin, nous avons étudié 4 critères très importants lorsque vous devez choisir votre casino bitcoin francophone.

L'expérience de jeu - elle est essentielle pour que vous passiez un bon moment sur le site. Si vous êtes amateur de crypto-monnaie, il est très probable que vous aimiez la technologie et la modernité. C'est pour cela que nous avons testé chaque casino en ligne fiable pour voir s'ils étaient assez rapides, intuitifs et bien réalisés pour vous permettre de passer un bon moment dessus.

La sélection des jeux - elle est un critère important pour tous les joueurs de casinos en ligne bitcoin. En effet, vous n'allez pas dépenser vos crypto-monnaies dans des jeux ennuyeux, lents et qui existent sur tous les casinos bitcoin. Ainsi, nous nous assurons que le site possède assez de jeux acceptant le bitcoin et que les éditeurs de ces jeux soient de qualité.

Les offres et bonus - nous évaluons le nombre de promotions et les sommes que vous pouvez obtenir, car elles permettent d'évaluer combien de bitcoins vous pouvez remporter à l'inscription, puis lors des promotions régulières du site.

Les meilleurs sites de jeux bitcoin sont ceux qui proposent des offres d'entrée directement en cryptomonnaie ou qui proposent des promotions autour d’une crypto-monnaie.

Les méthodes de paiement - Si vous aimez utiliser le bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, les moyens de paiement sont un enjeu essentiel. Pour noter ce critère, nous avons étudié la liste des crypto-monnaies acceptées par chaque casino en ligne.

Plus le casino accepte le bitcoin et les autres crypto-monnaies, plus il est haut dans notre classement.

Guide : questions fréquentes sur les crypto casinos

Qu'est-ce qu'un crypto casino ?

Ces sites de jeux se présentent en général comme des casinos classiques, avec différents jeux de tables, des machines à sous crypto et pour la plupart des bonus qui attirent les joueurs. La différence avec un casino en ligne classique est que vous pouvez effectuer vos dépôts et vos retraits en cryptomonnaie et pas uniquement en monnaie fiduciaire.

Est-ce que les casinos bitcoins sont fiables ?

Quand vous investissez du bitcoin sur un site, vous avez besoin de certitudes sur la fiabilité et la sécurité du casino. Les casinos que nous évaluons pour vous détiennent tous la licence Curaçao, qui est un gage de légalité. Ces casinos garantissent donc que vos cryptomonnaies sont en sécurité sur leur plateforme.

Quels jeux sont disponibles sur les casinos bitcoin ?

La beauté des sites de jeux en ligne est la diversité de jeux qu'ils proposent. Nous nous efforçons de proposer des casinos de bitcoin de très grande qualité qui regroupent une belle variété de jeux à leurs joueurs.

Les casinos bitcoin sont généralement plus modernes et plus inventifs que les sites classiques. Vous pouvez donc presque toujours trouver des tables de jeux avec des croupiers en direct ou bien des paris sportifs comme sur Cloudbet.

Afin de savoir si votre casino de bitcoin dispose des jeux qui vous plaisent le plus, vous pouvez vous référer à notre guide et en savoir plus sur le site de jeu qui vous attire.

Comment choisir un casino crypto ?

Choisir un casino bitcoin n'est pas toujours une tâche aisée. C'est pour cela que nos critères d'évaluation permettent de comprendre les qualités de chaque crypto casino dans les domaines qui vous importent le plus. Cependant, le plus important est de vérifier que le casino bitcoin qui vous plait accepte la cryptomonnaie que vous possédez.

Un bon casino bitcoin dispose de jeux attractifs, d'une licence légale, et accepte les cryptomonnaies que vous utilisez. Vous pouvez consulter notre liste des meilleurs casinos.

Comment fonctionne le service client des crypto casinos ?

La plupart des sites de jeux en ligne sont dotés d'un service client qui permet de répondre aux questions des joueurs et de les aider dans l'utilisation du site. Un bon service client dispose de plusieurs façons de joindre un opérateur, le plus souvent un chat et une adresse e-mail. Un numéro de téléphone peut être un plus si l'opérateur répond rapidement.

Combien de temps prennent les paiements sur un casino crypto ?

L'avantage d'utiliser votre portefeuille de cryptomonnaies sur un casino en ligne est la rapidité des paiements. En effet, quand un paiement en monnaie fiduciaire peut prendre jusqu'à quelques jours, le paiement en cryptomonnaie est pratiquement instantané. Ceci est très pratique pour les joueurs impatients de retirer leurs gains.

Comment jouer sur un crypto casino en France ?

Malheureusement, il est pour l’instant interdit de jouer sur un crypto casino en France, car les casinos acceptant les crypto-monnaies ne sont pas agréés par l’ANJ en France. Ainsi, les joueurs français devront se tourner vers d’autres casinos en France.

Créer un compte sur le casino crypto Cloudbet

Créer un compte sur le casino Cloudbet ne vous prendra que quelques secondes et vous permettra d’accéder au site.

Étape 1 : Allez sur le site de Cloudbet

Cliquez ici pour aller sur le site officiel

Cliquez sur le bouton "s'inscrire" en haut de la page

Vous pouvez utiliser un réseau social pour vous inscrire

Renseignez votre adresse e-mail

Renseignez votre mot de passe

Cliquez sur le bouton "je m’inscris".

Étape 2 : allez dans votre boite mail

Cherchez le mail de confirmation

Cliquez sur le bouton de confirmation

Étape 3 : envoyez les pièces justificatives

Une copie d’une pièce d'identité : passeport, permis, carte d’identité

Une copie de votre carte de crédit

Votre relevé bancaire

Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Étape 4 : faites votre premier dépôt

Après les documents envoyés, choisissez votre méthode de paiement

Entrez vos informations et choisissez le montant à envoyer en prenant en compte les conditions du bonus d'inscription

Profitez de votre lucky spin gratuit du jour pour gagner du bitcoin

Casino crypto - notre conclusion

Nous arrivons au terme de ce classement des meilleurs casinos crypto. Si vous avez tout lu, vous savez désormais que Cloudbet est notre choix numéro 1 en raison de sa grande réputation, de ses retraits faciles, et de son bon bonus allant jusqu’à 5 BTC.

Ceci dit, vous pourriez tout à fait jouer en crypto-monnaies sur un autre casino de cette liste s’il vous a davantage attiré. Tous ces sites sont fiables, vous n’avez donc pas de souci à vous faire.

Bon jeu !

ATTENTION: Jouer comporte des risques et ne devrait pas être envisagé comme solution en cas de problèmes financiers. Comme on dit,« le casino est toujours gagnant ».

Si vous ou une personne que vous connaissez êtes accro aux jeux, nous vous recommandons fortement d’obtenir de l’aide. En outre, n’oubliez pas que les sites de jeux sont destinés à une utilisation par des personnes de plus de 18 ans.

Certains des casinos mentionnés sur ce site pourraient ne pas être disponibles chez vous. Consultez les lois de votre pays ou État de résidence pour voir si les paris en ligne sont autorisés.

Si vous pensez que vous êtes en train de devenir accro aux jeux, nous vous recommandons de chercher de l’aide sans délai ou de consulter le site des Joueurs anonymes.